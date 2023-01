Bereits ihr Nachname ist der Hinweis auf ihre berühmte Herkunft: Vater Don Johnson. Mit Melanie Griffith hat Dakota Johnson eine ebenso bekannte Mutter. Doch auf diesen Vorschusslorbeeren hat sich die Schauspielerin nie ausgeruht: Sie arbeitete hart für ihren Erfolg und erlangte ihn schließlich durch das romantische Erotik-Drama "Fifty Shades of Grey".

Steckbrief: Dakota Johnson Name: Dakota Mayi Johnson

Dakota Mayi Johnson Geburtstag: 04. Oktober 1989

04. Oktober 1989 Geburtsort: Austin, Texas, USA

Austin, Texas, USA Sternzeichen: Waage

Waage Wohnort: Malibu, Kalifornien, USA

Malibu, Kalifornien, USA Beruf: Schauspielerin, Model und Produzentin

Schauspielerin, Model und Produzentin Partner: Chris Martin (seit 2017)

Chris Martin (seit 2017) Größe: 171 cm

Melanie Griffith und Don Johnson: Dakota als Tochter berühmter Eltern

Dakota Johnson ist Tochter der beiden Hollywood-Stars Melanie Griffith und Don Johnson. Das bescherte ihr eine eher ungewöhnliche Kindheit: Mit neun Jahren hatte sie in der Komödie "Verrückt in Alabama" (1999) einen ersten Filmauftritt neben ihrer Mutter. Bevor es den Star zum Schauspiel hinzog, probierte sich Dakota Johnson im Modeln - und war so gut darin, dass sie sogar in der "Teen Vogue" landete.

» Ich habe Probleme wegen des Kiffens bekommen. «

Ständig zog die Familie aufgrund der Schauspielerei um. Dadurch fühlte sich das junge Mädchen oft ein wenig außen vor und hatte Schwierigkeiten, sich immer wieder aufs Neue in andere Schulklassen einzugliedern. Nach eigenen Aussagen Dakotas kehrte sie der Schule daher gelegentlich den Rücken zu und entschied sich dafür, häufiger mit Freunden abzuhängen oder Graffiti zu sprühen. Zu diesem Zeitpunkt war Dakotas Leben stark von ihren Depressionen geprägt.

Von der Schauspielschule Juilliard abgelehnt

Schon während der Pubertät beschloss Dakota, die Bühne zu erobern. Die Berufswahl gefiel ihren Eltern weniger gut, aber sie wussten, ihre Tochter würde sich davon nicht abhalten lassen- sie würde auch Rückschläge dafür in Kauf nehmen ... und so absolvierte Dakota ein Vorsprechen an der renommierten Schauspielschule Juilliard in New York. Nur über Vitamin B einen Fernseherfolg zu erreichen, reichte nicht aus!

» Natürlich weiß ich, dass die Branche schwierig sein kann. Aber ich bin so happy, mich für meinen Job entschieden zu haben. «

Das Casting verlief nicht gut. Ihren komödiantischen Monolog von Steve Martin fand die Jury mäßig. Gleiches traf auf das Vortragen ihres Liedes – "Nude" von Radiohead – zu, den sie eher summte, als sang. Das ernüchternde "Danke fürs Kommen" von der Jury hätte Dakota von ihrem Berufswunsch abhalten können, doch das passierte natürlich nicht.

Wo ein Wille, da ein Weg: Dakota Johnsons harter Weg zum Erfolg

Dakota Johnson bewies Hartnäckigkeit, welche ihr kleine Rollen in "The Social Network" (2010) oder "21 Jump Street" (2012) übernahm. 2012 ergatterte Dakota endlich eine Hauptrolle in der Fernsehserie "Ben and Kate" - bereits nach einer Staffel erfolgt das Aus für die Serie. Was wie ein Unglück erscheint, kann für die Tochter berühmter Eltern ein großes Glück gewesen sein: So hatte sie Zeit für ihren großen Durchbruch. Fifty Shades of Grey!