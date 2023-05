Was Frauen wirklich anheizt - so die These des amerikanischen Bestseller-Autors Daniel Bergner - ist die offensichtliche Begierde des Mannes und unsere Macht, diese zu erzeugen. Wenn er uns vor Begehren die Kleider vom Leib reißt, dann wirkt allein das schon fast wie ein Orgasmus auf uns.

Aber: Wie erregen wir unsere Partner:innen so sehr, dass sie fast schon räuberisch ihre Lust auf uns kundtun? Easy, die Lösung lautet Dirty Talk - der übrigens sowohl für Mann als auch Frau angedacht ist. I mean, wer hört nicht gerne ein paar nette Sprüche beim Geschlechtsverkehr?

Falls ihr jetzt an schlechte Pornos denkt, müsst ihr nicht direkt wegklicken. Tatsächlich hat die Industrie den eigentlich sehr gefühlsvollen Dirty Talk in ein sehr bestimmtes Licht gerückt. Klar, sexy Gespräche können strukturiert und einfach sein, müssen sie aber nicht! "Sex Talk" wäre wahrscheinlich der bessere Begriff. Das Beste daran: Jede:r kann ihn lernen!



Tipps, wie du deine Hemmungen fallen lässt

Klar, es ist schwer alle Hemmungen fallen zu lassen. Wird man sich vor dem:der Partner:in blamieren? Wird es peinlich werden? Könnte ich ihn beleidigen? Gerede im Bett ist für viele Paare ein Tabu - aus Angst, dass es schief gehen könnte. Warum nur sind wir so gehemmt, und verkrampft in einer Situation, in der man doch eigentlich unvoreingenommen sein und abschalten können sollte?

Beim Dirty Talk geht es somit hauptsächlich darum, über den eigenen Schatten springen zu können! Wir müssen Blockaden überwinden und auch Mut zur Peinlichkeit beweisen. Ein offener, inniger und vor allem auch humorvoller Umgang mit dem:der Partner:in ist daher wichtig. Gerade bei den ersten Gehversuchen im Sexy Talking muss man auch einmal gemeinsam über peinliche Momente lachen können.

Versuche - ich weiß, das ist leichter gesagt als getan - jegliches Overthinking abzuschalten. Nutze stattdessen eure Vorgeschichte und verwandle alles Positive, was euch miteinander verbindet, in Selbstbewusstsein! Du weißt eigentlich, dass er dich immer wunderschön findet. Das ist ein Vorteil! Wenn jetzt noch eine verspielte, entspannte, erotische und sexuell prickelnde Atmosphäre gegeben ist, steht dem Dirty Talk und hemmungslosen Sex nichts mehr im Weg.

Mit welchen Wörtern fängt man den Dirty Talk an?

Hast du Dirty Talk schon einmal probiert? Ein wenig Verbalerotik im Bett? Oder warst du bislang zu schüchtern und hattest ein blödes Gefühl, wenn du "Besorg es mir" geflüstert hast? Dann ist dir etwas entgangen - denn schmutziges Gerede im Bett kann die Stimmung ordentlich anheizen. Wer auf "Ohrotik" beim Sex verzichtet, lässt ein äußerst wirkungsvolles Mittel zum Anheizen einfach aus.

Erotisches Knistern wird durch vielerlei Reize ausgelöst. Kopfkino ist dabei für Frauen und Männer ein wichtiges Element! Eine Möglichkeit, das erotische Knistern durch eben dieses Kopfkino zu verstärken, ist Dirty Talk. Nach wie vor ist unser Hirn das größte Lustzentrum. Worte lassen erotische Fantasien bei Männern wie bei Frauen entstehen.

Nun fällt es den meisten von uns aber gar nicht so leicht, etwas Erotisches zu sagen, ohne sich vor Peinlichkeit zu winden. Also schweigen oder stöhnen wir lieber. Sex ist in den meisten Fällen etwas, bei dem wir auf Feedback des Gegenübers angewiesen sind. Dieses Feedback kann durch Körpersprache wie Krümmen, Winden, Zittern, Pulsieren, Lippen-Beißen, Haare raufen, Schwitzen und Erröten stattfinden.

Hörbares Feedback erhalten wir über Stöhnen, Röcheln, Keuchen, Seufzen, tiefes Atmen, unkontrollierte Geräusche und mehr. Auch das ist bereits ein erster Schritt in Richtung Dirty Talk. Den ersten Mut müssen viele bereits bei lautem Stöhnen und Knurren aufbringen. So verliert man die ersten Hemmungen. Lass' es raus, sei ein Tier und mach dir keine Gedanken über deine Laute. Beim heißen Sex ist es gut, animalisch und hemmungslos zu sein!

Weiter geht es mit ersten kurzen Worten. Schon ein kurzes gestöhntes "Ja" und "Mmh" sind der nächste Schritt zum Dirty Talk. Du musst gar nicht besonders laut sein und auch nicht deutlich sprechen. Wenn du erregt bist, gibt es eher andere Dinge zu beachten, als deine Lautstärke. Noch ein bisschen weiter geht man dann mit kurzen Aufforderungen wie "schneller", "tiefer" oder "fester". Ist das einmal geschafft, eröffnet sich dir die große, weite Welt des Sex Talks.

Funktioniert Dirty Talk in einer langjährigen Beziehung?

Besonders in einer längeren Partnerschaft, in denen "Ah" und "Oh" lange Zeit die einzigen Laute beim Sex waren, kann es für beide irritierend sein, wenn auf einmal gesprochen wird. Um eine gute Einleitung zu finden, kannst du auch klein anfangen, indem du das erste Mal einfach bekundest, dass du „Jetzt gleich“ mit ihm intim werden willst. Kaum ein Mann würde sich da erst bitten lassen. Mit jedem Mal kannst du dann mehr wagen.

Der Vorteil an langjährigen Partner:innen ist, dass man mit ihnen viel offener umgehen kann. Der Nachteil ist, dass man oft zu vorsichtig miteinander spricht. Redet darüber, habt Spaß dabei und geht es locker an. Habt Mut, auch über misslungene Versuche zu lachen und nehmt es nicht zu ernst! Übung macht den Meister. Ihr werdet überrascht sein, welche neuen Seiten ihr an euren Partner:innen entdeckt, die ihr zuvor noch nicht kanntet.

Sex ist für Dirty Talk keine Voraussetzung

Dirty Talk ist ein ideales Mittel, um die Luft zum Knistern zu bringen und das Blut in Wallung zu versetzen. Dennoch muss Dirty Talk nicht zwingend vor oder während dem Sex stattfinden. Willst du deinen Liebsten einen ganzen Tag lang ein bisschen quälen, dann flüstere ihm morgens einfach ins Ohr: "Liebling, welche Krawatte trägst du heute? Lass sie uns heute Abend für etwas anderes verwenden!" Dirty Talk funktioniert übrigens auch via SMS oder WhatsApp - dies nennt sich Sexting.

Telefonsex ist eine weitere Möglichkeit, die Dirty-Talk-Fähigkeiten zu üben. Fällt es dir schwer, direkt zu sein? Kein Problem: Auch mit zweideutigen Anspielungen kann man ein Feuer entfachen. Bist du gerade auf Firmenreise und kommst mehrere Tage nicht zu ihm heim? Telefoniere doch regelmäßig mit ihm und heize ihm dabei so richtig ein. Er wird sich nicht mehr halten können, wenn ihr euch endlich wieder in den Armen liegt.

Übrigens: Vorspiel ist immer wichtig - ob beim Dirty Talk oder normalen Sex. Um die Stimmung noch mehr aufzulockern und aufzuheißen, können auch Sexspielzeuge und ein wenig Bondage herangezogen werden. So tastet ihr euch gemeinsam ran, was der jeweils andere gerne mag und wo eventuell Grenzen sind.

Wie genau läuft das heiße Bettgeflüster eigentlich ab?

Entscheidend ist ein großer erotischer Sprachschatz. Schon mal nicht schlecht: Lies dich etwa in Erotik-Bestseller wie "50 Shades of Grey" (mit Dakota Johnson) ein. Dann fällt es dir sicherlich schnell leichter, Worte wie "geil" durch "ekstatisch", "berauschend" oder "hemmungslos" zu ersetzen. Suche nach Synonymen - im Zweifel notiere dir auch Worte, die dich selbst anmachen.

Wichtig: Flüstere ihm nicht einfach nur Befehle oder einzelne Worte ins Ohr. Ein "Nimm mich härter" kann zwar antörnend sein, richtig erotische Stimmung entsteht aber eher, wenn du dich mit ihm auf eine Fantasiereise begibst. Male ihm zum Beispiel aus, wie du ihn unter der Dusche einseifen willst und wie sich deine Hände um sein Glied schließen. Du wirst sehen: Erotische Bilderwelten beflügeln mehr als Regieanweisungen im Bett!

Nimm dir Zeit für Pausen und erhöhe so die sexuelle Dramaturgie. Ein Beispiel: "Ich will Dich …" ‒ Pause ‒ "... tief in mir spüren". Sprich leise beim Ausatmen. Das gibt deiner Stimme eine Melodie, die auf sexy Botschaften wie ein Verstärker wirkt.

6 Beispiele, die das Herz höherschlagen lassen

Auch beim Dirty Talk gibt es alle Schattierungen von devot zu dominant. Übernimmst du das Kommando, dann habe keine Angst, den Befehlston zu ergreifen und mit ihm zu spielen: "Du willst mich? Zwischen meine Schenkel und verdiene es dir". Bist du eher auf der empfangenden Seite, dann gib ihm das Gefühl, das Ruder in der Hand zu haben: "Bitte nimm mich!" Beschreibe, was in dir vorgeht und habe auch keine Hemmungen, ein bisschen zu übertreiben - wohlgemerkt nur ein wenig. Ein gesundes Maß an Phantasie ist beim Dirty Talk beinahe schon essenziell.

Klassiker

"Ich will dich ganz tief in mir spüren!", "Ich will, dass du kommst" oder "Oh, er ist sooo groß!" - mit diesen Sätzen liegst du nie falsch. Zu oft darfst du sie allerdings nicht anbringen, zumindest nicht bei ein- und demselben Mann, denn sonst nützen sie sich ab.

Aufforderungen

"Ich will dich so sehr. Mach' mit mir, was du willst!" Nun: DAS wird er sich nicht zweimal sagen lassen. Sei dementsprechend ready, denn gleich wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr heiß werden.

Beschreibendes

Dir fehlt ein wenig die Fantasie, was du lüstern flüstern könntest? Nun, dann versuch' mal, deine Handlungen zu beschreiben. Das kann sich so anhören: "Magst du es, wenn ich ganz fest mit der Hand deinen …" oder "Ich nehme jetzt deinen Penis in den Mund und werde an ihm saugen …" Wichtig: Du darfst nicht klingen wie der Kommentator eines Fußballspiels! Ein vergleichsweise unschuldiges "Ich trage im Moment übrigens keine Unterwäsche" tut es übrigens auch.

Befehle

Nein, du musst dich nicht als gestrenge SM-Domina aufspielen. Aber ein paar klare Anweisungen sind ein richtiger Anturner für ihn. Beispiele: "Fass' mich hier an" oder "Härter, genau so!" Auch nicht schlecht: "Ich will, dass du es mir heute mit der Zunge besorgst" und "Baby, heute Nacht spielen wir nach meinen Regeln."

Fantasie ankurbeln

Sprich' vor ihm über deine erotischen Sexträume und Fantasien. "Ich habe schon immer von einem Dreier geträumt" und "Ich würde am liebsten in der Umkleide des Fitnessstudios einen Blow Job geben" sind mehr, als er unerregt verkraften kann. Nur Vorsicht: Es könnte sein, dass er sich sofort an die Umsetzung machen will!

Ego streicheln

Ein Mann - und natürlich auch die Frau - benötigt nicht nur Zärtlichkeiten für den Körper, sondern auch fürs Ego. Sätze wie "Ich bin noch nie so gekommen wie eben!", "Ich will mich selbst anfassen, wenn ich nur an dich denke" oder "Wenn ich nur daran denke, wie gut du es mir besorgst, wird mir heiß" lassen sein Lendenfeuer lodern!

Gibt es bestimmte Reizworte und No-Go's beim Dirty Talk?

Streue Sätze oder Worte in Französisch oder Italienisch ein. Nicht umsonst gelten diese als Sprachen der Liebe! Auch Rollenspiele können im Bett für neue Höhepunkte sorgen. Sieze deine:n Partner:in doch einfach einmal - das kann durchaus prickelnd wirken.

Achtung: Jeder hat seine eigenen Reizworte, aber auch ganz persönliche No-Go's. Die solltet ihr zuvor abgleichen. Wenn du etwa das beste Stück mit Tiernamen betitelst, kann das schnell peinlich werden. Besonders für die ersten Versuche ist es natürlich nie verkehrt, wenn ihr beide über eine gesunde Portion Humor verfügt.

Besonders das uralte Dirty-Talk-Klischee, Tiernamen zu vergeben, zieht jedes Bettgespräch rasch ins Lächerliche. Klassiker wie "Mein Hengst" oder "Geile Sau" sind für viele Partner:innen eher Abturner.