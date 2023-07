Frauenfußball: Von 20. Juli - 20. August findet die Fußball-WM der Frauen 2023 statt

Ab 20. Juli 2023 heißt es wieder: Anpfiff. Ein Monat lang geht die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen über die Bühne - oder eher den Rasen. Werden die US-Frauen den Titel verteidigen können? Und wie gut wird die englische Nationalmannschaft abschließen nach dem EM-Sieg 2022? Das werden wir alles am 20. August 2023 im Finale erfahren - bis dahin haben wir ein paar allgemeine Facts über den Frauenfußball.

Was ist Frauenfußball?

Im Grunde ist Frauenfußball einfach Fußball, der nur von Frauen ausgeübt wird. Seit Mitte der 1990er Jahre sind auch die Regeln die selben. Schon bereits im 12. Jahrhundert nahmen Frauen (und Männer) am Vorläufer "la sioule" des heutigen Fußballs teil.

Die richtige Geschichte des Frauenfußballs begann allerdings erst 1894, wie soll es auch anders sein, in Großbritannien. Das erste Spiel der Damen war England-Nord gegen England-Süd am 23. März 1895 mit rund 10.000 Zuschauer:innen.

British Ladies Football Club 1895 | (c) Wikimedia

Da während der beiden Weltkriege viele Männer an der Front kämpften, fehlten den Fußballteams die Spieler. Somit erlebte der Frauenfußball einen enormen Aufschwung - nicht nur in England, sondern auch in Frankreich.

Zwischen den beiden Weltkriegen gründete die Deutsche Lotte Specht 1930 den "1. Deutschen Damen Fußballclub" (1.DDFC), doch schnell bemerkten die Spielerinnen, dass die Zeit für Frauenfußball noch nicht reif war. Sie wurden als "Mannsweiber" beschimpft, angefeindet und sogar mit Steinen beworfen.

Auch zur Zeiten des Nationalsozialismus wurden die fußballspielenden Frauen in kurzen Hosen nicht gerne gesehen. Damals war ganz klar, dass Frauen nichts am Fußballplatz verloren hatten, sondern Mutter und Hausfrau sein sollten.

» Im Kampf um den Ball verschwindet die weibliche Anmut, Körper und Seele erleiden unweigerlich Schaden und das Zurschaustellen des Körpers verletzt Schicklichkeit und Anstand. «

- schrieb der DFB 1955 zum Verbot des Frauenfußballs

Jahre später sprach sich der Deutsche Fußball Bund (DFB) sogar gegen Frauen im Fußball aus und auch in Österreich verbot der ÖFB 1957 Frauenmannschaften. In Deutschland wurde das Verbot 1970 aufgehoben. Die Prämie für den ersten EM-Sieg (1989) der deutschen Mannschaft war - man mag es kaum glauben - ein Bügelbrett und ein Kaffeeservice. Hierzulande wurde die Frauenliga erst 1982 vom ÖFB anerkannt.

Eckdaten des Frauenfußballs

1924: Erste Wiener Damenfußballklub "Diana" der erste reine Frauen-Fußballverein Österreichs

1930: Der "1. Deutschen Damen Fußballclub" (1. DDFC) wurde von Lotte Specht gegründet

wurde von Lotte Specht gegründet 1935: Die Österreichische Damenfußball-Union (ÖDU oder DFU) wurde gegründet

(ÖDU oder DFU) wurde gegründet 1969: Erste inoffizielle EM im Frauenfußball - wurde jedoch nicht von der UEFA ausgetragen

im Frauenfußball - wurde jedoch nicht von der UEFA ausgetragen 1970: Der DFB hebt sein Verbot von 1955 auf

1975: Die erste Asienmeisterschaft findet in Hongkong statt

1982: Der ÖFB erkennt die Frauenliga an

an 1983: Der erste Women’s Oceania Cup wird ausgetragen

1984: UEFA veranstaltet die erste Frauenfußball-Europameisterschaft - in unregelmäßigen Abständen

- in unregelmäßigen Abständen 1988: Das erste FIFA-Frauen-Einladungsturnier in der Volksrepublik China findet statt

1991: Die erste Weltmeisterschaft der Frauen in China - danach bis heute alle 4 Jahre

in China - danach bis heute alle 4 Jahre 1996: Frauenfußball wird Teil des olympischen Programms

1997: Die Fraueneuropameisterschaft findet von Nun an alle 4 Jahre statt

2001: UEFA richtet UEFA Women's Cup aus - wird 2009 in UEFA Women's Champions League umbenannt

umbenannt 2010: Der Beginn der ÖFB-Frauen-Bundesliga

Gleichstellung Männer- und Frauenfußball - wo gibt es noch Unterschiede?

Selben Regeln?

Zu Beginn des Frauenfußballs galten noch anderen Regeln als beim Fußball der Männer. So betrug die Spielzeit 70 statt 90 Minuten und die Damen spielten mit kleineren und leichteren Bällen. Die Fußballerinnen durften auch keine Stollen an den Schuhen tragen. Mitte der 1990er Jahre wurden die Regeln dem Männerfußball angepasst.

Spielerinnen verdienen deutlich weniger

Doch auch in anderen Bereichen gibt es Unterschiede, die leider noch herrschen. So gibt es beim Fußball ebenfalls einen Gender Pay Gap, denn Frauen verdienen um einiges weniger als ihre männliche Kollegen. Beispielsweise fällt die Prämie der FIFA deutlich weniger aus: Bei den Männern wurde bei der WM 2018 eine Prämie von insgesamt 353,6 Millionen Euro ausgezahlt, bei den Frauen hingegen nur 30 Millionen Euro.

Es gibt mittlerweile Versuche, die Gehaltsschere weiter zusammen zu bringen. Als Vorbild gilt Norwegen, wo Spieler und Spielerinnen des Nationalteams seit 2017 das gleiche Gehalt bekommen.

Da dies aber derzeit noch die Ausnahme ist, verklagten 28 Nationalspielerinnen des US-Frauenfußballteams 2019 den eigenen Verband wegen Diskriminierung und "institutionalisierter geschlechtlicher Diskriminierung". Wie die New York Times berichtete, warfen die Spielerinnen dem Verband außerdem vor, auf schlechteren Spielfeldern ihren Job erledigen zu müssen und mehr Spiele spielen zu müssen als ihre männlichen Kollegen. Die Klageschrift wurde am Weltfrauentag bei einem Gericht in Los Angeles eingereicht.

Hintergrund: Für das Erreichen der WM-Endrunde hätten die Spielerinnen im Jahr 2015 lediglich 15.000 Dollar Prämie bekommen. Zum Vergleich bekamen die männlichen Fußball-Nationalspieler im Jahr davor 55.000 Dollar ausgezahlt. Die Klage wurde jedoch zunächst abgewiesen. Nach einem jahrelangen Rechtsstreit haben sich die Spielerinnen und der Verband im Juni 2022 auf eine gleiche Bezahlung geeinigt.

Übrigens wird sehr oft argumentiert, dass männliche Spieler mehr verdienen, weil sie höhere Werbeeinnahmen generieren ... wo wir auch direkt beim nächsten Thema wären: Aufmerksamkeit.

Frauenfußball bekommt weniger Aufmerksamkeit

Denn auch beim Thema öffentliche Aufmerksamkeit hinkt Frauenfußball dem der Männer noch hinter her. Daher auch die geringeren Werbeeinnahmen. Vor allem medial werden die Meisterschaften der Frauen immer nur am Rande erwähnt, während über die Matches der Männer viel und ausführlich berichtet wird. Auch hier kommen wir langsam in die Gänge, sind aber noch lange nicht da, wo wir sein sollten ...

Wann und wo findet die Fußball-WM der Frauen 2023 statt?

Vom 20. Juli bis 20. August 2023 spielen 30 Teams in Australien und Neuseeland um den goldenen WM-Pokal. Das österreichische Frauenteam ist leider nicht vertreten, da es die Play-offs gegen Schottland verloren hat.

Bis zum Finale wird werden 63 Spiele in Adelaide, Melbourne, Sydney, Brisbane, Perth, Auckland, Dunedin, Wellington und Hamilton gekickt. Das Finale findet am 20. August 2023 um 12 Uhr (MEZ) in Sydney statt.

Da die Weltmeisterschaft in Down-Under stattfindet, gibt es einen enormen Zeitunterschied. Daher werden die Spiele bei uns zwischen 3 Uhr und 14:30 zu sehen sein. In Österreich werden die Spiele vom ORF übertragen.

Frauen-Fußball-Weltmeisterschaft 2023: Wer spielt gegen wen? [Spielplan]

Frauen-WM 2023 Gruppenphase

Gruppe A: Neuseeland, Norwegen, Philippinen, Schweiz

Gruppe B: Australien, Irland, Nigeria, Kanada

Gruppe C: Spanien, Costa Rica, Sambia, Japan

Gruppe D: England, Haiti, Dänemark, China

Gruppe E: USA, Vietnam, Niederlande, Portugal

Gruppe F: Frankreich, Jamaika, Brasilien, Panama

Gruppe G: Schweden, Südafrika, Italien, Argentinien

Gruppe H: Deutschland, Marokko, Kolumbien, Südkorea

➠ Hier findest du den kompletten Spielplan der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen

Frauen-WM 2023 Achtelfinale

Tag/Uhrzeit Teams 05.08.2023, 07:00 Sieger Gruppe A vs. Zweiter Gruppe C 05.08.2023, 10:00 Sieger Gruppe C vs. Zweiter Gruppe A 06.08.2023, 04:00 Sieger Gruppe E vs. Zweiter Gruppe G 06.08.2023, 11:00 Sieger Gruppe G vs. Zweiter Gruppe E 07.08.2023, 09:30 Sieger Gruppe D vs. Zweiter Gruppe B 07.08.2023, 11:00 Sieger Gruppe G vs. Zweiter Gruppe E 07.08.2023, 12:30 Sieger Gruppe B vs. Zweiter Gruppe D 08.08.2023, 10:00 Sieger Gruppe H vs. Zweiter Gruppe F 08.08.2023, 13:00 Sieger Gruppe F vs. Zweiter Gruppe H

Das österreichische Frauen-Nationalteam

Das österreichische Nationalteam wurde 1990 gegründet und konnte seitdem ein paar Erfolge verzeichnen. So war es 2017 im Halbfinale und 2022 im Viertelfinale der jeweiligen Europameisterschaft. Derzeit liegt die Mannschaft auf Platz 18 (von 188) der FIFA-Weltrangliste, welche von den USA angeführt wird.

Die aktuellen Spielerinnen im österreichischen Nationalteam: