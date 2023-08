Einmal eintauchen in die Welt von Harry Potter - das wünschen sich viele nebenberuflichen Zauberlehrlinge so wie wir. Aber leider hat uns der Brief von Hogwarts noch immer nicht erreicht und wir bleiben wohl für immer einfach nur Muggels, daher suchen wir mittlerweile nach Alternativen. Natürlich gibt es weltweit jede Menge "Harry Potter"-Spots wie beispielsweise ein Afternoon Tea in den Warner Bros. Studios in Watford oder das "The Cauldron Co." in New York.

An all diesen Orten wird dir Magisches auf den Tisch gezaubert: Wie wäre es beispielsweise mit einem Macaron mit Butterbier-Füllung? Oder einem Kuchen, inspiriert von Gryffindor? Oder einem Zauberstab zum Knabbern? Na, wer überlegt schon die Reise zu buchen? Aber halt! Auch in Österreich gibt es magische Orte, die an Harry Potter erinnern. Wir zeigen wo ...

Phoenix: Das Café für "Harry Potter"-Fans in Österreich

Wer jedoch nicht so weit reisen möchte, die oder der kann auch einen Abstecher nach Klagenfurt machen. Denn am Alten Platz 24 gibt es das Buchcafé Phoenix, welches ganz im Stil der "Harry Potter"-Welt eingerichtet ist. Auf dich warten Leckerein aus der Fanwelt, die der Speisekarte des "Drei Besen" nachempfunden sind. Wie wär's zum Beispiel mit einem Butterbier oder Chocolate Frogs?

Auf der obersten Etage erwarten dich jede Menge Fan-Artikel und sogar eine Dobby-Figur, der du Socken schenken kannst. Ein weiteres Highlight ist die Nachbildung der Großen Halle in Hogwarts, die für Veranstaltung gebucht werden kann. Der nächste Geburtstag kann also kommen.

Fanartikel im "Harry Potter"-Café | (c) Jennifer Hauska

Die magische "Harry Potter"-Bar "NeunDreiviertel" in Wien

Wer gerne magische Cocktails ausprobieren möchte, der ist im NeunDreiviertel (9 3/4) in Wien gut aufgehoben. Dort werden Getränke im molekular Stil serviert. Heißt: Hier gibt es außergewöhnliche Cocktails, denn auf der Karte erwartet dich ein Highlight nach dem anderen. Unser Fav ist der Gin Tonic, der in Kugelform aus einer Auster geschürft wird.

Es ist keine wirkliche "Harry Potter"-Bar, aber man findet viele Elemente aus der Büchern bzw. Filmen. So kannst du durch eine projizierte Ziegelwand, wie beim Gleis 9 ¾ am King's Cross Bahnhof, laufen, die in den hinteren Gästeraum führt. Außerdem gibt es ein "Butter Bier", das aus Bourbon Whiskey mit Butter, Zimt, Nelken und Piment, ergänzt um Apfelsaft und Butter-Scotch -Schaum besteht. Und da wäre natürlich noch der Name, der sofort an Harry Potter erinnert.

Weitere Orte in Wien, die an Harry Potter erinnern

Zu den wohl bekanntesten Orten in Wien an denen man sich wie in einem "Harry Potter"-Film fühlt, gehört die Universitäts-Bibliothek.

Auch das Hauptgebäude der Universität in Wien erinnert mit seinen unzähligen Stiegen ein wenig an Hogwarts. Findest du nicht auch? Wir haben uns auf jeden Fall während der Studienzeit einige Male verlaufen - und das, obwohl sich die Stiegen glücklicherweise nicht bewegen.

Wusstest du, dass man in Wien tatsächlich Quidditch spielen kann? Ja, richtig gelesen! Du kannst ein Quidditchspiel mitten in Wien verfolgen. Es gibt zwei Teams: Danube Direwolves und Vienna Vanguards. Auch wenn wir jetzt den Zauber etwas nehmen müssen, aber natürlich fliegen die Teams nicht mit einem Besen durch die Luft. Spaß soll es trotzdem machen, denn es ist eine Mischung aus Handball, Rugby und Dodgeball.

Das Schmetterlingshaus im Burggarten in Wien erinnert uns an eine Kräuterkundestunde mit Professor Sprout. Falls ihr Alraunen seht - Ohren zuhalten nicht vergessen!

Hast du schon mal die Pfarrkirche zum heiligen Franz von Assisi in Wien besucht? Nein? Dann wird es Zeit, denn wir finden, dass sie ein ganz wenig wie das Hogwarts-Schloss aussieht.