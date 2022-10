Hilary Swank ist den meisten wohl aus "Boys Don’t Cry" und "Million Dollar Baby" bekannt – ihre großen Erfolge, für die sie auch jeweils mit einem Oscar ausgezeichnet wurde. Doch Hilary Swank ist nicht nur eine talentierte Schauspielerin, sondern blickt auch auf ein bewegtes Leben zurück. Wir schauen uns ihren Lebensweg von einer Kindheit in armen Verhältnissen über Schauspielkarriere und Schicksalsschläge bis zur späten Mutterschaft genauer an.

Steckbrief: Name: Hilary Ann Swank

Hilary Ann Swank Geburtstag: 30. Juli 1974

30. Juli 1974 Sternzeichen: Löwe

Löwe Geburtsort: Lincoln, Nebraska

Lincoln, Nebraska Wohnort: Los Angeles, USA

Los Angeles, USA Beruf: Schauspielerin, Produzentin

Schauspielerin, Produzentin Ehepartner: Philip Schneider (verheiratet seit 2018)

Hilary Swanks Kindheit zwischen Armut und Schicksalsschlägen

Hilary Swanks Kindheit hatte wenig mit dem Leben einer weltberühmten Schauspielerin zu tun. Sie wurde 1974 in Lincoln als Tochter der Sekretärin Judy Kay und des Unteroffiziers und Handelsreisenden Stephen Michael Swank geboren. Aufgrund beruflicher Verpflichtungen war Hilarys Vater nur selten zu Hause, sie verbrachte deswegen viel Zeit mit ihrer Mutter und ihrem Bruder Daniel.

Zeitweise lebte die Familie in einer Wohnwagensiedlung. Die Kindheit von Hilary Swank war von mehreren Umzügen innerhalb Washingtons und einer schwierigen finanziellen Lage geprägt. Zuflucht fand Hilary bereits als Kind in Filmen und Büchern.

Trotz der Schwierigkeiten ließ Hilary sich nicht unterkriegen und konnte an der Highschool Erfolge als eine der besten Schwimmerinnen Washingtons feiern. Außerdem machte sie im Alter von neun Jahren ihre erste Schauspielerfahrung als Mowgli in einer Schulaufführung des "Dschungelbuchs".

Hilary Swank: Trauer um ihren Vater

Im Jahr 2014 dürften sich viele Fans gewundert haben, wo Hilary Swank abgeblieben ist. Denn trotz ihrer Erfolge als Schauspielerin verschwand die Schauspielerin vorläufig von der Bildfläche. Grund dafür war die Lungentransplantation ihres Vaters Stephen Michael Swank, die aufgrund einer schweren Lungenerkrankung notwendig war.

Hilary Swank kümmerte sich fortan um ihren Vater und übernahm sämtliche pflegerische Tätigkeiten. Aus ihrem ursprünglichen Plan, ihre Karriere für ein Jahr zu pausieren, wurden schlussendlich drei Jahre. 2017 begann Hilary Swank wieder mit der Schauspielerei, zum Beispiel in der Kriminalkomödie "Logan Lucky" oder der Filmbiografie "Eleanor & Colette".

Obwohl es Stephen Michael Swank zwischenzeitlich gut ging, folge mit seinem Tod im Oktober 2021 ein schwerer Schicksalsschlag für Hilary Swank. Hilary selbst bezeichnet den Tod ihres Vaters als "gewaltigen persönlichen Verlust", dem eine Social Media Pause folgte.

Die Schauspielerin meldete sich anschließend mit bestärkenden Worten zurück, mit denen sie all jenen Mut zusprach, deren Jahr ebenfalls mit leidvollen Ereignissen einherging. Zudem habe sie zur "wahrhaftesten Form des Lebens" zurückgefunden und die Situation half ihr unter anderem "Dinge zu verzeihen." – Aussagen, die von der Stärke und Reflektiertheit von Hilary Swank zeugen.

Der lange Weg zur preisgekrönten Hollywood-Schauspielerin

Mit 16 Jahren zog Hilary Swank gemeinsam mit ihrer Mutter nach Los Angeles – ihre Eltern hatten sich zu dem Zeitpunkt gerade getrennt. Nach begeisterten Rollen im Schultheater träumte Hilary davon, Schauspielerin zu werden. Obwohl ihre Mutter kaum Geld hatte, versuchte sie ihre Tochter so gut es ging, zu unterstützen.

Während Hilary Swank versuchte, in Los Angeles Fuß zu fassen und erste Rollen zu ergattern, wohnten sie und ihre Mutter aufgrund der finanziellen Situation anfangs im Auto. Der Einsatz wurde mit kleinen Rollen belohnt, zum Beispiel in der TV-Serie "Thank God It’s Friday". Später konnte ihre Mutter eine Wohnung mieten, Hilary leiste mit ihren Einnahmen durch kleinere Engagements einen finanziellen Beitrag.

Ihren ersten Auftritt auf einer Kinoleinwand hatte Hilary schlussendlich mit 18 Jahren in "Buffy – Der Vampir-Killer". Der Film war jedoch nur mäßig erfolgreich. Für Hilary Swank folgten wieder TV-Auftritte, unter anderem im Ehedrama "Opfer seiner Wut". Eine weitere und damit ihre bisher größte Kinorolle erlange Hilary 1994 in "Karate Kid IV – Die nächste Generation".

In den nächsten Jahren wirkte Hilary Swank immer wieder bei Fernsehproduktionen mit, darunter in den Filmen "Terror in der Familie – Eine Tochter läuft Amok" 1996 und "Mord ohne Erinnerung" 1997 sowie in der Serie "Beverly Hills, 90210".

"Boys Don't Cry": Ein Film, der den Durchbruch bedeuten sollte

Hilary Swank war zwar immer wieder Teil von unterschiedlichen Produktionen, ein Weltstar war sie allerdings noch nicht. Vielmehr gab sie ihren großen Traum von der Schauspielerei nicht auf und übernahm auch kleine Rollen, um dieser Vision näherzukommen. 1999 sollte jedoch der Film "Boys Don't Cry" alles verändern.

Hilary Swank spielte in dem Drama die Hauptrolle – den Transmann Brandon Teenas. Für ihre schauspielerische Leistung erhielt sie ihren ersten Oscar für die beste Hauptrolle. Ihren Durchbruch hat Hilary Swank damit geschafft, es folgten viele weitere größere und kleinere Rollen, etwa in "The Gift – Die dunkle Gabe" 2000.

2004 übernahm Hilary Swank die Hauptrolle in "Million Dollar Baby", für die sie einen Oscar und einen Golden Globe Award erhielt. Doch nicht nur hier verkörpert sie eine willensstarke Frau in dramatischen Gegebenheiten. Auch zukünftig setzt Hilary Swank häufig auf tiefgründige Rollen, zum Beispiel in "P.S. Ich liebe Dich", "Betty Anne Waters" oder "Das Glück an meiner Seite".

Mehrere Anläufe zum privaten Glück

Im September 1997 sagte Hilary Swank das erste Mal "ja" und zwar zu Chad Lowe. Chad Lowe ist selbst Schauspieler und außerdem Produzent und Regisseur. Beide lernten sich bereits 1992 auf einer Party kennen. Die Ehe endete 2006 und noch im selben Jahr begann Hilary eine Beziehung mit John Campisi.

John Campisi ist Hollywood-Agent und arbeitete seinerzeit auch als Agent von Hilary Swank. Doch auch diese Beziehung sollte nicht für immer halten. Im Sommer 2012 gaben die beiden ihre Trennung bekannt. 2015 folgte die Beziehung zu Ruben Torres. Im Frühjahr 2016 verlobten sich Hilary Swank und der einstige Tennisspieler. Nur etwa drei Monate später kam es zur Trennung.

Kurze Zeit später fand Hilary Swank abermals ihr privates Glück. Sie heiratete 2018 fernab der Öffentlichkeit den Unternehmer Philip Schneider. Mit dem Santa Lucia Reservat in Carmel in Kalifornien als Hochzeitslocation war das Glück perfekt. Die Ranch, die von einem Wald umgeben ist, brachte Hilary Swank zum Schwärmen und spiegelt die Naturverbundenheit des Paares wider.

Hilary Swank: Stolze Zwillingsmama mit 48

Hilary Swank ist der Beweis, dass auch aus mehreren Beziehungen nicht zwangsläufig Nachwuchs resultieren muss. Denn die Schauspielerin verkündete erst im Herbst 2022 ihre erste Schwangerschaft – eine Zwillingsschwangerschaft – auf Instagram und im Fernsehformat "Good Morning America".

Da Hilary zu diesem Zeitpunkt bereits 48 Jahre alt war, zog diese Nachricht neben vielen Glückwünschen auch Kritik nach sich, die insbesondere auf ihr Alter abzielte. Schauspielkollegin Amy Rossum verteidigte Hilary Swank in der Kommentarspalte mit den sehr deutlichen Worten "Go f*** yourself".

Und auch Hilary selbst ist in erster Linie glücklich über ihr spätes Babyglück, welches sie als "ein totales Wunder" bezeichnet. Damit zeigt die Schauspielerin einmal mehr, dass sie eine starke Powerfrau ist, die sowohl mit schwierigen Lebenslagen als auch mit Gegenwind umgehen kann und ihren Fokus auf die Dinge legt, die ihr wirklich wichtig sind.

Was wir von Hilary Swank lernen können

Hilary Swank selbst ist in sehr bescheidenen Verhältnissen weitab vom glänzenden Leben einer weltbekannten Schauspielerin aufgewachsen. Armut war während ihrer Kindheit stets ein Thema. Dementsprechend musste sich Hilary Swank ihre Karriere hart erarbeiten und speziell in der Anfangszeit mit wenig Geld und kleinen Rollen zurechtkommen.

Außerdem war ihr Leben von Schicksalsschlägen wie der Krankheit und dem Tod ihres Vaters geprägt. Und auch in Hinblick auf ihre späte Mutterschaft war sie mit Kritik konfrontiert. Hilary Swank gab jedoch niemals auf, konnte stets etwas aus ihrer jeweiligen Lebenssituation mitnehmen und hat zudem nie ihre Herkunft vergessen.

Die Schauspielerin schätzt ihre Erfolge aufgrund ihrer Herkunft besonders und lernte nach dem Tod ihres Vaters das Leben noch mehr zu schätzen und sich nicht über Kleinigkeiten aufzuregen. Ihre Mutter sieht sie als eine der größten Inspirationen ihres Lebens an, da sie immer an Hilary und ihren Bruder Daniel geglaubt hat.

Außerdem geht sie ihrer Arbeit mit großem Engagement nach und sagt selbst, dass jede Rolle "ganz tief in ihrem Herzen sitzt". Und Hilary Swank zeigt Bodenständigkeit und Mitgefühl, indem sie sich für den Tierschutz einsetzt. Unter anderem macht sie auf Social Media darauf aufmerksam, Hunde zu adoptieren und moderierte eine Spendengala im TV, um Spenden für Hunde in Not zu sammeln.