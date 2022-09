Hochzeitslocation: Die schönsten Hotspots für deine Trauung

Wer mitten in den Hochzeitsplanungen steckt, weiß mittlerweile bestimmt vor allem, dass die absolute Traum-Hochzeitslocation zu finden eine ganz schöne Herausforderung ist. Und dann sehen wir auf Instagram & Co auch noch wunderschöne Orte, die zu teuer, zu weit weg oder absolut unrealistisch sind. Sich bei so vielen verschiedenen Inspirationen nicht unter Druck gesetzt zu fühlen, ist fast schon unmöglich.

Schließlich wünscht man sich einen unvergesslichen Tag für sich und unsere Liebsten, wozu natürlich auch eine atemberaubende Hochzeitslocation nicht fehlen darf. Wie ihr diese findet und welche tollen Orte es sowohl in der Heimat als auch im Ausland gibt, verraten wir euch hier!

Wie findet man die richtige Hochzeitslocation?

Ob eine Hochzeit ganz romantisch im Schloss feiern à la Bridgerton, in einem traditionellen Gasthaus, festlich im Palais oder doch an wunderschönen Outdoor-Locations. Stilvolle Hochzeitslocations für jeden Geschmack finden sich überall! Wichtig ist allerdings, sich zuerst auf ein paar Rahmenbedingungen festzulegen, mit denen die Suche vereinfacht wird. Dabei sollte man sich unter anderem an folgenden Fragen orientieren:

1. Wann soll die Hochzeit stattfinden?

Die Frage nach dem Wann ist mindestens genauso wichtig wie das Wo. Soll es eine Sommer-, Frühlings-, oder doch lieber eine weiße Winterhochzeit werden? Will man lieber ein ganzes Wochenende oder nur an einem Tag feiern ? Wie wir wissen, sind Hochzeiten bekanntlich im Juni sehr beliebt. Verfügbare Locations zu diesem Zeitpunkt zu finden, kann durchaus schwierig werden, daher sollte der Termin unbedingt zeitgerecht fixiert werden!

2. Wo soll die Hochzeit stattfinden?

Nachdem die Frage nach dem Zeitpunkt der Feierlichkeiten erst mal geklärt ist, geht es um das Wo. Dabei sollte man sich Gedanken darüber machen, ob die Hochzeit Indoor oder Outdoor stattfinden soll. Darf es eine extravagante Destination, Wedding in der Toskana oder doch lieber eine klassische Hochzeit in der Heimat sein? Abgelegenes Schloss oder über den Dächern der Stadt? Wichtig ist, dass man eine Hochzeitslocation findet, die zum Brautpaar selbst passt. Sobald man sich auf einen Ort geeinigt hat, fällt die Suche auch gleich viel leichter!

3. Wo suchen wir nach passenden Hochzeitslocations?

Zugegebenmaßen, traumhafte Hochzeitlocations zu finden, war wohl noch nie so einfach wie im Zeitalter von Social Media und Co. Auf Instagram oder Pinterest werden wir ja fast schon überschüttet mit Inspirationen und Ideen für verschiedene Orte, Dekoration und so weiter. Wer die Suche jedoch etwas gezielter angehen möchte, kann auch auf den sozialen Netzwerken seine Präferenzen einschränken. Fündig wird man dort beispielsweise mit der Auswahl spezifischer Hashtags, wie etwa #Hochzeitslocation oder #Wedding2022.

Auch auf Hochzeitsportalen wie hochzeits-location.info und hochzeit.click könnt ihr nach passenden Destinationen scrollen. Diese Portale bieten mehr als 2000 verschiedene Hochzeitslocations für Feierlichkeiten in Österreich. Wer sich doch lieber ganz Oldschool abseits der Social Media–Flut auf die Suche machen will, kann sich stattdessen in Printmagazinen à la Braut informieren oder auf Hochzeitsmessen inspirieren lassen.

4. Was ist das Budget?

Einen schönen Ort für die Hochzeit zu finden, ist einfach. Eine tolle Location für die Feierlichkeiten zu finden, die auch dem eigenen Budget entspricht, kann hingegen schon etwas komplizierter werden. Daher sollte man sich zunächst einen Überblick über seine Finanzen schaffen und überlegen, wie tief man für die Hochzeit in die Tasche greifen will, aber speziell wie viel man davon für den Veranstaltungsort zur Verfügung hat. Nachdem man ein Startkapital festgelegt hat, kann man sich im entsprechenden Rahmen umsehen.

Was sind die schönsten Locations für standesamtlich und kirchlich in Österreich?

Für alle die ihre standesamtliche oder kirchliche Trauung besonders gestalten wollen, haben wir ein paar der schönsten Hochzeitslocations in der Heimat rausgesucht:

1. Wien

Blumengärten Hirschtetten, 1220 Wien

Vienna Ballhaus, 1010 Wien

Franziskanerkloster Wien, 1010 Wien

Dompfarre St. Stephan, 1010 Wien

2. Niederösterreich

Refugium Hochstrass Hotel & Kloster, Stössing, Niederösterreich

Schmiede am Ravelsbach, Niederösterreich

Rosenburg

Schloss Gloggnitz, Gloggnitz, Niederösterreich

3. Steiermark

Winzerhotel Weingut Kolleritsch, Tieschen, Steiermark

Weingut Holler, Strass, Steiermark

Schloss Seggau, Leibitz, Steiermark

4. Burgenland

Schloss Rotenturm, Am Schloss 1, Burgenland

Himmelblau Rust

Strandhaus Mörbisch, Mörbisch am See, Burgenland

Basilika Frauenkirchen, Neusiedl am See, Burgenland

5. Oberösterreich

Sunnseite am Pöstlingberg, Linz, Österreich

Rieglergut, Steinbach an der Steyr, Oberösterreich

Schloss Steyregg, Schlossberg 1, Oberösterreich

6. Kärnten

Stiftschmiede Ossiach

Schloss Wolfsberg

Gipfelhaus Magdalensberg, Mittelkärnten

7. Salzburg

Schloss Prielau, Zell am See, Salzburg

Ansitz Wartenfels, Thalgau, Salzburg

St. Peter Stiftkulinarium, Salzburg

8. Tirol

Rössl Alm, Gerlos Tirol

Schloss Friedberg, Volders, Tirol

Pfarrkirche Hl. Johannes der Täufer, Stams, Tirol

9. Vorarlberg

Hotel Goldener Berg & Alter Goldener Berg, Oberlech am Arlberg, Vorarlberg

Kirche St. Leopold, Dornbirn-Hatlerdorf, Vorarlberg

Berghof in Lech, Lech am Arlberg, Vorarlberg

Auf welche organisatorischen Details sollte man achten?

Neben dem Wann und Wo gibt es natürlich auch einige weitere wichtige Faktoren bei der Suche der Hochzeitslocation zu beachten. Wir haben euch die wichtigsten Kriterien zusammengefasst, die ihr unbedingt berücksichtigen solltet:

Wie lange im Voraus sollte man die Location für eine Hochzeit buchen?

Je beliebter die Location ist, desto früher ist sie meist ausgebucht. Aus diesem Grund sollte das Suchen einer passenden Location für die Feier das Erste sein das auf der Planung steht. Denn ohne tollen Ort, keine Hochzeit! "Zu früh" gibt es hier also nicht. Idealerweise sollte diese Entscheidung daher über ein Jahr vorher feststehen. Klingt zwar nach einer Ewigkeit, jedoch sind die meisten beliebten Veranstaltungsorte tatsächlich schon zwei Jahre im Voraus gebucht!

Was sollte unbedingt inkludiert sein?

Eines der wohl wichtigsten Kriterien für die Gäste: Parkplätze! Damit der Weg zur Hochzeitslocation einem nicht wie eine Pilgerwanderung vorkommt, sollte eure Traumlocation über genügend Parkplätze für die Anzahl der geladenen Gäste verfügen.

Parkplätze! Damit der Weg zur Hochzeitslocation einem nicht wie eine Pilgerwanderung vorkommt, sollte eure Traumlocation über genügend Parkplätze für die Anzahl der geladenen Gäste verfügen. Dekoration: Die meisten Locations haben bereits eine/n Florist/in im Haus. Solltet ihr jedoch eigene Dekorationswünsche haben, klärt im Vorhinein ab, ob ihr selbst eine/n Dekorateur/in engagieren sollt.

Die meisten Locations haben bereits eine/n Florist/in im Haus. Solltet ihr jedoch eigene Dekorationswünsche haben, klärt im Vorhinein ab, ob ihr selbst eine/n Dekorateur/in engagieren sollt. Catering: Liebe geht bekanntlich durch den Magen, weswegen gutes Essen oft auch für eine gelungene Hochzeit spricht. Stellt daher vorab sicher, ob von den Veranstaltern das Hochzeitsessen gestellt wird oder ein eigener Cateringservice beauftragt werden muss.

Liebe geht bekanntlich durch den Magen, weswegen gutes Essen oft auch für eine gelungene Hochzeit spricht. Stellt daher vorab sicher, ob von den Veranstaltern das Hochzeitsessen gestellt wird oder ein eigener Cateringservice beauftragt werden muss. Übernachtungsmöglichkeiten: Wenn die Hochzeit über mehrere Tage stattfindet oder Gäste aus dem Ausland anreisen, sind Schlafmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe der Feier oder eventuell sogar im Veranstaltungsort von Vorteil. Deshalb am besten eine Hochzeitslocation in Betracht ziehen, welche eine Unterbringung von Gästen ermöglicht.

Wenn die Hochzeit über mehrere Tage stattfindet oder Gäste aus dem Ausland anreisen, sind Schlafmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe der Feier oder eventuell sogar im Veranstaltungsort von Vorteil. Deshalb am besten eine Hochzeitslocation in Betracht ziehen, welche eine Unterbringung von Gästen ermöglicht. Musik: Was wäre eine Hochzeit ohne Musik? Achtet daher unbedingt darauf, dass genügend Platz für DJ oder Band vorhanden ist und vor allem: genügend Platz, um ausgiebig das Tanzbein zu schwingen!

Was sind die schönsten Orte im Ausland für eine Hochzeit?

Heiraten im Ausland wird immer beliebter. Sogenannte Destination Weddings werden von Paaren immer häufiger der klassischen Hochzeit in der eigenen Heimat vorgezogen. Kein Wunder, immerhin klingt die Vorstellung einer intimen Hochzeit direkt am Strand doch einfach traumhaft, nicht wahr? Egal ob eine Hochzeit in den Weinbergen oder direkt am Meer: wir haben euch einige der schönsten Destinationen im Ausland rausgesucht!

1. Sardinien, Italien

Wer sich für eine Feier auf der italienischen Insel Sardinien entscheidet, den erwarten weiße Sandstrände und türkisfarbenes Wasser. Ein weiterer Vorteil: hier kann dank warmer Temperaturen auch problemlos im Winter geheiratet werden!

2. Tulum, Mexiko

Zwar nicht unbedingt gerade ums Eck, trotzdem ein mittlerweile sehr beliebter Ort für Paare, um sich das Ja-Wort unter Palmen auf weißen Sandstränden zu geben.

3. Malediven

Beim passenden Budget eignet sich ein Besuch auf die Malediven nicht nur für die Flitterwochen, sondern auch für die Traumhochzeit. Die Inseln bieten diverse Luxusresorts, welche bereits fertige Hochzeitspakete im Angebot haben. Aber Vorsicht: Rechtsgültige Trauungen sind hier nur für Muslime möglich, da nur nach dem Sharia Recht geheiratet werden kann.

4. Santorini, Griechenland

Zu einer der beliebtesten Destinationen gehört die griechische Insel Santorini. Viele weiße Häuser mit blauen Dächern zieren die Insel, wodurch diese Location sich perfekt als Fotokulisse eignet!

5. Toskana, Italien

Eine romantisch-rustikale Hochzeitsfeier mit den engsten Verwandten zwischen Olivenbäumen und Zypressen? Dann ab in die Toskana! Vom romantischen Schloss bis hin zur Outdoor-Hochzeit in den Weinbergen ist dort alles möglich.

Welche ausgefallenen Locations gibt es in Österreich?

1. Klee am Hanselteich, Wien

Mitten im Wienerwald an einem naturbelassenen Gewässer befindet sich die nächste tolle Hochzeitsdestination. Hier erwarten euch eine idyllische Kulisse und die perfekte Location für eine Sommerhochzeit. Auch eine romantische Winterhochzeit lässt sich hier dank dem Wintergarten mit Blick auf den Teich feiern.

2. Hochzeit auf dem Schiff, Kärnten

Für die unter euch die es besonders ausgefallen mögen, gibt es auch die Möglichkeit die Hochzeit während einer romantischen Schifffahrt auf dem Wörthersee zu feiern. Alle Schiffe der Wörthersee Schifffahrt gelten übrigens als eingetragene Standesämter.

3. Spanische Hofreitschule, Wien

Wer sich seine Feierlichkeiten wie im Märchen vorstellt, dem empfehlen wir die Spanische Hofreitschule in der Wiener Innenstadt. Hier sind nicht nur die weltberühmten Lipizzaner zu Hause, sondern auch Veranstaltungen und Hochzeiten können im imperialen Ambiente gefeiert werden.

4. Burgruine Aggstein, Niederösterreich

Eine eher rustikalere Hochzeit kann man ganz einfach in einer gemieteten Burgruine feiern, um seine Feier besonders zu machen.

5. Österreichische Nationalbibliothek, Wien

Beeindruckende Architektur und ein prachtvolles Ambiente gefällig? Der Prunksaal in der österreichischen Nationalbibliothek oder der Augustiner Lesesaal können für außergewöhnliche Hochzeitsfeiern gebucht werden!