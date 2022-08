Die Hochzeitslieder am schönsten Tag werden euch für immer in Erinnern bleiben, daher solltet ihr diese auch bewusst auswählen. Schöner kann man nicht an die romantischen Momente bei der Trauung oder dem Anschneiden der Hochzeitstorte gedenken, als mit den liebsten Songs.

Das gilt für jede Art von Hochzeit - egal ob standesamtliche oder kirchliche Trauung. Schöne Hochzeitslieder sind effektvoll, egal ob in der Kirche oder an einer anderen schönen Hochzeitslocation. Sie tragen zu wunderbaren Momenten bei und sorgen auch manchmal für die ein oder andere (Freuden-)Träne. Musik bereichert das Ambiente und unterstreicht die Emotionen .

Welcher Stil euch dabei begleitet, ob instrumental, mit einem Streichquartett oder einem Chor - das entscheidet ganz allein nur ihr als Hochzeitspaar. Schließlich soll euch die Musik vor allem emotional berühren, glücklich machen und den Hochzeitstag perfekt unterstreichen.

Welche Musik und Hochzeitslieder passen für deine Hochzeit?

Ob ihr Lieder zur Hochzeit im Standesamt oder in der Kirche spielen dürft, müsst ihr natürlich vorab abklären. Der Umgang mit Musik wird überall anders gehandhabt.

Bei einer freien Trauung sind die Möglichkeiten meist viel größer. Dennoch sollten die Gegebenheiten vor Ort berücksichtigt und Details mit der Location abgestimmt werden.