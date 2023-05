Sie tragen uns ein Leben lang und unterstützen uns in jeglicher Lebenslage. Nein, ich spreche nicht von unserem Traummann/unserer Traumfrau. Es sind: Unsere Füße. Wir sollten diesem Körperteil also vielleicht etwas mehr Beachtung schenken.

Hornhaut ist eine verdickte und verhärtete Schicht abgestorbener Hautzellen, die sich oft an den Füßen bildet. Glücklicherweise gibt es verschiedene Maßnahmen, die bei der Behandlung und Vorbeugung von Hornhaut helfen können. Die besten Tipps und Tricks für schöne Füße findest du hier.

Was ist überhaupt eine Hornhaut & wozu ist sie gut?

Hornhaut ist ein wichtiger Teil unserer natürlichen Schutzmechanismen. Früher diente sie vor allem beim Barfußlaufen als Schutz vor Verletzungen. Hornhaut bildet sich überall dort, wo die Haut besonderen Belastungen ausgesetzt ist. Je mehr Druck und Reibung auf die Füße einwirken, umso stärker wächst die Hornhaut nach – wenn sie weniger gebraucht wird, geht sie auch zurück. Schön, sieht sie trotzdem nicht aus und die meisten von uns wollen sie spätestens zum Sommer loswerden.

Die Hornhaut an den Füßen richtig entfernen

Es ist sinnvoll, lieber regelmäßig nur etwas Hornhaut zu entfernen, als in wenigen Sitzungen pro Jahr große Mengen abzutragen. Wenn du zum Beispiel zu viel Hornhaut auf einmal entfernst, kann die Haut stellenweise zu dünn werden, was die Neubildung anregt. Und genau das wollen wir eben nicht. Die Behandlung von Hornhaut erfordert immer ein bisschen Zeit und Geduld. Entferne sie also lieber immer schrittweise, anstatt sie auf einmal vollständig zu beseitigen. So vermeidest du auch Hautirritationen oder Verletzungen.

Zarte Füße kommen nicht von allein: Welche Tools benötigt man?

Bimsstein, Hornhautfeile oder doch lieber der Hornhauthobel? Tools gibt es viele, aber was ist die beste Wahl?



#1 Bimsstein: Der Bimsstein ist für die regelmäßige Entfernung kleiner Mengen perfekt. Es ist wichtig, den Bimsstein nach der Verwendung gründlich zu reinigen, um eine Ansammlung von Bakterien zu vermeiden.

#2 Hornhautfeile: Die Hornhautfeile ist eine ideale Ergänzung zur täglichen Fußpflege. Durch die grobe Seite wird hartnäckige Verhornung präzise entfernt, durch die feine Seite kann das Ergebnis noch geglättet werden. In jedem Drogeriemarkt lässt sich eine Hornhautfeile finden und ist auch gar nicht so teuer (ca. 2€).

#3 Hornhauthobel: Eher für Fortgeschrittene. Ja, tatsächlich besteht hier eine hohe Verletzungsgefahr! Die Klinge ist schon recht scharf und sollte daher immer vorsichtig verwendet werden. Bitte sanft und keine zu hektischen Bewegungen.

#4 Elektrischer Hornhautentferner: Professionelle Fußpflege einmal nach Hause bitte: Einige der modernen Geräte schalten sich bei zu viel Druck ab und lassen sich außerdem unter fließendem Wasser reinigen. Die Kosten liegen hier teilweise schon zwischen 20-30€, aber dafür wird deine Hornhaut auch effektiv entfernt.

Hornhaut entfernen: Die besten Tricks und Hausmittel

Ein Fußpflege-Scrub selbst herstellen: Ein Fußpeeling aus Zucker oder Salz und Olivenöl oder Kokosöl kann man sich zuhause selbst schnell zusammen mixen. Das Peeling auf den Handflächen verteilen und dann für etwa fünf Minuten einmassieren – danach mit lauwarmem Wasser abwaschen.

selbst herstellen: Ein Fußpeeling aus Zucker oder Salz und Olivenöl oder Kokosöl kann man sich zuhause selbst schnell zusammen mixen. Das Peeling auf den Handflächen verteilen und dann für etwa fünf Minuten einmassieren – danach mit lauwarmem Wasser abwaschen. Füße regelmäßig eincremen. Das wohl beste Wundermittel gegen Hornhaut ist, deine Füße regelmäßig mit viel Feuchtigkeit zu versorgen.

Das wohl beste Wundermittel gegen Hornhaut ist, deine Füße regelmäßig mit viel Feuchtigkeit zu versorgen. Verwendung von feuchtigkeitsspendenden Cremes oder Lotionen. Ein sanfter Weg Hornhaut zu entfernen, ist die Verwendung von Spezialcremes. Diese enthalten Inhaltsstoffe, die in die Haut eindringen und die verhornte Haut sanft ablösen.

Ein sanfter Weg Hornhaut zu entfernen, ist die Verwendung von Spezialcremes. Diese enthalten Inhaltsstoffe, die in die Haut eindringen und die verhornte Haut sanft ablösen. Fußmaske. Ihr habt bestimmt schon alle von der berühmten Fußmaske gehört, bei der sich die Hornhaut einfach abziehen lässt, oder? Unsere WOMAN Redakteurin hat die Fußmaske, durch die sich die Haut ablöst, für euch getestet. Das Ergebnis ist unglaublich.

Hornhaut am Fuß vorbeugen

Es wird mal wieder Zeit für ein bisschen Me-Time. Bei einem Fußbad kannst du nicht nur perfekt entspannen, sondern es weicht auch deine Hornhaut auf. Anschließend lässt sich die dicke Haut ganz klassisch mit einem Bimsstein oder einem sanften Peeling entfernen. Auch eine gelegentliche Fußmaske tut deinen Füßen gut und entfernt alte Hautschichten. Fußcremes mit natürlichen Inhaltsstoffen wie Mandelöl, Shea-Butter oder Bienenwachs verwöhnen deine Füße zusätzlich. Tipp: Nimm dir Zeit für deine Füße. Wenn du die Pflegeprodukte in Ruhe einmassierst, sorgst du zugleich noch für eine bessere Durchblutung der Haut.

Gesunde Füße brauchen die richtigen Schuhe

Ja, die richtige Pflege ist wichtig. Genauso wichtig ist aber gutes Schuhwerk. Denn wenn Schuhe gut sitzen und die Haut an den Füßen keiner Reibung oder Druck ausgesetzt ist, können viele Probleme mit den Füßen erst gar nicht entstehen. Dadurch reduzierst du dann gleichzeitig auch die Entstehung von nerviger Hornhaut.

Medizinische Fußpflege: Wann sollte man zu einem Profi gehen?

Wenn du unter sehr starker Hornhaut leidest, solltest du eventuell zur medizinischen Fußpflege gehen, dort wird die Hornhaut fachgerecht entfernt. Auch Menschen mit Diabetes, rheumatischen Erkrankungen, Fußfehlstellungen und Durchblutungsstörungen, sollten ihre Füße lieber von Profis behandeln lassen. Die Kosten liegen hier zwischen 35€ und 55€.

Wenn du schmerzende Stellen, ungewöhnliche Flecken, Schweißbläschen & Hitzepickel, Rötungen der Haut oder Verfärbungen am Fuß oder dem Zehennagel feststellst, solltest du ebenfalls einen Profi aufsuchen.

