Judith Williams Karriere begann schon früh im Rampenlicht, sie fand ihre Leidenschaft in der Musik, studierte Gesang und Ballett und galt als vielversprechendes Talent auf den Bühnen der Welt. Doch das Schicksal durchkreuzte ihre Pläne und sie musste ihre Karriere auf Eis legen – zumindest was ihren Weg als Opernsängerin angeht.

Heute steht die internationale Powerfrau vor Fernsehkameras und ist bekannt als Deutschlands erfolgreichste TV-Unternehmerin und konnte mit ihrer Brand Judith Williams Cosmetics einen ganz neuen Lebensweg einschlagen.

Steckbrief: Judith Williams Name: Judith Alexis Stecher-Williams

Judith Williams privat

Die in München geborene US-Amerikanerin Judith Williams, welche mit bürgerlichem Namen Judith Alexis Stecher-Williams heißt, zog in den 1970er-Jahren mit ihren Eltern und zwei Schwestern nach Trier und verbrachte dort ihre Kindheit.

Schon früh schnupperte Judith Bühnenluft und stand bereits mit vier Jahren das erste Mal an der Seite ihres Vaters Daniel Lewis Williams im Rampenlicht. Von klein auf lernte sie das Leben des Künstlerdaseins kennen und tauchte in die Welt der Musik ein.



Ihre Kindheit war von vielen Reisen geprägt und so war sie immer viel in der Welt unterwegs. Später lebte Judith in London, doch zog es sie später wieder zurück ins heimische München, wo sie heute mit ihrem Mann und den zwei gemeinsamen Töchtern sowie zwei Söhnen aus der ersten Ehe ihres Mannes in Herrsching am Ammersee zuhause ist.

Opernsängerin, Unternehmerin, und Investorin: Die ungewöhnliche Karriereleiter von Judith Williams

Der Erfolgsweg der Powerfrau Judith Williams ist unkonventionell und zeigt, dass im Leben nicht immer alles nach Plan läuft. Bereits von klein auf hat Judith ein Gespür für Musik und Bewegung. Ihre Leidenschaft machte sie zum Beruf und so wundert es kaum, dass ihre Laufbahn 1990 zunächst damit begann, nach ihrem Abitur klassischen Gesang an der Hochschule für Musik in Köln und Ballett an der Royal Academy of Dance zu studierten.

Erste Bühnenerfahrung sammelte sie mit der Rolle der Maria im Musical "West Side Story" und konnte sich in der Spielzeit 1995/96 einen festen Platz im Ensemble am Theater Hagen ergattern. Judith tourte als Sopranistin durch ganz Europa und eine Karriere als Opernsängerin auf den Bühnen der Welt sollte ihr bevorstehen. Doch Mitte der 90er Jahre kam dann die Hiobsbotschaft, die ihrem Erfolgskurs einen Strich durch die Rechnung machte und alles veränderte.

Ein Schicksalsschlag beendet ihre Musikkarriere

Am Höhepunkt ihrer musikalischen Laufbahn wurde ein Tumor diagnostiziert, der zwar gutartig war, allerdings musste sich Judith entscheiden, ob sie sich einer OP unterziehen sollte, mit der Folge keine Kinder bekommen zu können oder sich einer Hormonbehandlung unterziehen, die ihre Stimme angreifen und über Jahre beeinträchtigen würde. Für Judith stand fest, dass sie Kinder möchte und entschied sich deshalb gegen ihre Gesangskarriere.

Doch auf diese schweren Zeiten folgte ein neues glückliches Kapitel. Zunächst jobbte Judith in einem Fitnesscenter und entdeckte dort ihr Verkaufstalent, weil sie mühelos viele Drinks an der Theke verkaufte. Mit dieser neuen Erkenntnis bewarb sich Judith kurzerhand beim Shopping-Sender QVC in Düsseldorf. Zwar wurde sie erst beim zweiten Anlauf angenommen, letztendlich wurde sie 1999 als Moderatorin bei QVC eingestellt, danach ging ihre Karriere steil bergauf.

An der Seite von Walter Freiwald moderierte sie die "Morning Show". Sie wechselte 2001 nach München zum Teleshoppingsender HSE24 und war dort viele Jahre mit Prominenten Gesichtern wie Uschi Glas, Udo Walz und Rudolph Moshammer in deren Sendungen zu sehen.

Die eigene Beauty-Brand: Judith Williams Cosmetics

Ein weiteres Highlight ihrer Karriere war 2004, als sie auf dem Sender ihr eigenes Schmuckformat bekam. Aus Liebe zur Kosmetik beendete Judith 2007 ihren Job als Moderatorin und gründete ihre erste Firma, die Judith Williams GmbH. Schnell wurde sie mit ihrer Cosmetic Brand zur erfolgreichen Marke im europäischen Homeshopping. Der internationale Durchbruch gelang Judith 2009 mit QVC in London und sie startete weiter in Russland und Australien durch. Seit 2017 ist sie die erste TV-Unternehmerin, deren Produkte erfolgreich in den internationalen stationären Handel expandieren konnten.

Judith feierte 2022 das 15-jährige Jubiläum ihrer Marke. Inzwischen existieren mehr als 15 Produktlinien, aus denen in all den Jahren etwa 25 Millionen Produkte über Teleshopping verkauft wurden. Über die neuesten Beauty-Trends informiert Judith Williams in ihrem Podcast.



Im Sommer 2020 konnte sich die Unternehmerin einen weiteren Traum erfüllen: Sie eröffnete die Judith Williams Beauty World in Innsbruck. Ein Kosmetikstudio, bei dem Wohlfühlen an erster Stelle steht. Dafür sorgt ein Team aus Profis, die in Sachen Make-up und Skincare ihre Kunden:innen beraten und verwöhnen.

Neben dem Studio werden dort im integrierten Shop auch die hauseigenen Produkte verkauft. Bei allem, was Judith tut, ist ihr Vorsatz "live your dream" und genau mit diesem Appell hat sie sich in all ihren Produkten verwirklicht und konnte sich ein erfolgreiches Business aufbauen.

Sie ist davon überzeugt, dass es sich immer lohnt, in sich selbst zu investieren und nie aufzugeben. So lebt Judith ganz nach dem Motto:

» You are a winner, you never lose and when you don‘t win, you learn! «

Judith ist zudem dankbar für das, was sie erreicht hat, und möchte etwas zurückgeben. Sie ist Botschafterin der José Carreras Leukämie-Stiftung. Mit ihrer im Jahr 2013 erschienenen Autobiografie, die den Titel "Stolpersteine ins Glück" ziert, möchte sie Menschen ermutigen, sich selbst neu zu entdecken, auch wenn Wege womöglich enden oder das Schicksal das Leben durchkreuzt.

Bei Judith stehen aber ebenso soziales Engagement und Empowerment an erster Stelle. Aufgrund ihrer persönlichen Geschichte ist es Judith Williams ein besonderes Anliegen sich sozial zu engagieren. Seit 2009 ist sie Botschafterin vom SOS-Kinderdorf und unterstützt auch diverse Frauenhäuser.

» Kinder sind das größte Glück und die Hoffnung. «

– Judith Williams