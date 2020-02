Krebskranke Bloggerin verabschiedet sich mit einer Message, die wir uns alle zu Herzen nehmen sollten

"Mit gebrochenem Herzen wird dieses bissl Schwarz auf Weiß mein letzter “richtiger” Post mit tatsächlichem Inhalt an euch Lieblings-Fremden in meinem Handy sein...", so beginnt die Bloggerin Mia de Vries das berührende Posting, in dem sie sich von ihren Followern verabschiedet. Die 29-Jährige Rheinland-Pfälzerin erkrankte im Jahr 2017 an einem Tumor in der Brust. Seitdem unterzog sie sich einer Reihe zermürbender Behandlungen. Die Erfahrungen, beispielsweise während ihrer Chemo-Therapie, teilte die Mutter eines 4-jährigen Buben auf Instagram.

Behandlung war nicht erfolgreich

"Irgendwann gilt man als austherapiert. Bestrahlen kann man bei mir auch nicht mehr...", so die Bloggerin in ihrer Instagram-Story, die sie zusätzlich zum Posting veröffentlicht hatte. Der Tumor hat im Gehirn, in der Wirbelsäule und in der Leber gestreut. Mia ist zunehmend geschwächt und leidet an starken Schmerzen. Aus diesem Grund verfasste die Bloggerin ein Posting für ihre Follower. "Hier möchte ich nur noch ein paar Flausen aus meinem verkrebsten Hirn hinterlassen, die mir persönlich am Herzen liegen", erklärt die 29-Jährige und hat eine wichtige Message für die Instagram-Community.

#myhardestgoodbye

"Das Wichtigste im Leben ist die Liebe. Sie ist mächtiger als alles andere, unvergleichlich, roh, ehrlich & absolut lebensnotwendig", so Mia in ihrem Posting. "Alles ist vorübergehend außer die Liebe. Die Liebe überlebt uns alle, sie ist unsere Rettung. Ich weiß sie ist meine", heißt es weiter. In ihrer Story, die auch in ihren Highlights gespeichert ist, fordert sie die Follower auf, sich gegenseitig stets gut zu behandeln. "Seid lieb zueinander, seid einfach unfassbar nett zueinander!" Ausschnitte aus der Story seht ihr im Video:

