Steckbrief: Leona König Name: Leona König

Leona König Geboren am: 17. Juni 1981

17. Juni 1981 Geburtsort: Prostějov, Tschechien

Prostějov, Tschechien Wohnort: Wien, Österreich

Wien, Österreich Sternzeichen: Zwillinge

Zwillinge Beruf: Kulturinitiatorin, Moderatorin, Schauspielerin

Kulturinitiatorin, Moderatorin, Schauspielerin Partner: mit Alexander Wrabetz liiert; getrennt von Federico Pastorello; geschieden von Peter König

mit Alexander Wrabetz liiert; getrennt von Federico Pastorello; geschieden von Peter König Kinder: Tochter Elisabeth Leonie König (*2008)

5 spannende Fakten über Leona König

Leona König war im Jahr 2020 "Österreicherin des Jahres" in der Kategorie "Kulturerbe" (initiiert von Die Presse)

Im Jahr 2022 wurde ihre Musiksendung "Goldene Note" nicht nur im ORF, sondern auch via 3 SAT im gesamten deutschsprachigen Raum ausgestrahlt

Sie gewann 2022 den "Women of the Year"-Award in der "Style and Passion"-Kategorie (ins Leben gerufen von Look!)

2023 bekam Leona König das Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich verliehen

Ihr Schauspieldebüt gab sie in der Folge "Der Schattengott" der ORF-Krimireihe "Vienna Blood" und sie hatte auch schon einen Auftritt im slowakisch-tschechischen Film "The

Hunter"

Wer ist Leona König?

Die am 17. Juni 1981 in Prostějov (Tschechien) geborene Leona König wuchs in Prag auf und studierte Wirtschaftswissenschaften an der Prague University of Economics and Business. Sie schloss ihr Studium als Diplomingenieurin für Wirtschaft ab und spricht vier Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, Tschechisch).

"Ich bin in Prag in guten Verhältnissen aufgewachsen und habe ein Wirtschaftsstudium abgeschlossen, um danach bei einer Bank zu arbeiten. Den Job habe ich beendet, als Peter in mein Leben kam", erzählte Leona König in einem WOMAN-Interview im Jahr 2017. Die damals 24-Jährige verliebte sich in den 56-jährigen Stahl-Tycoon Peter König. Auch noch nach der Hochzeit musste Leona König mit so einigen Vorurteilen kämpfen, einerseits wegen des Altersunterschiedes von 32 Jahren und andererseits wegen seines Vermögens. "Wenn die Liebe stark genug ist, ist es egal, ob die Leute schlecht über einen reden oder einen verstehen."

2011: Leona König und ihr damaliger Ehemann Peter König

Ihre Ehe mit Peter König

Die gemeinsame Liebe zur klassischen Musik verband das Ehepaar und die gemeinsame Tochter Jana, die 2008 in Wien auf die Welt kam, sowieso. Auf die Frage, ob sich Leona König anhängig von ihrem Mann fühlte, antwortete sie gegenüber WOMAN: "Nein, gar nicht. Es ist ein Geben und Nehmen zwischen uns. Er mag es sehr gern, dass ich mich um die Familie kümmere und ihm so den Rücken freihalte."

» Jeder braucht eine Aufgabe. Sonst wäre doch alles ohne Sinn. «

- Leona König

Während der Ehe mit Peter König, war die studierte Wirtschaftswissenschafterin fester Bestandteil des österreichischen High Society-Parketts. Das änderte sich jedoch schlagartig, als sich das Paar nach 13 Jahren einvernehmlich scheiden ließ. Der Altersunterschied war nicht der Scheidungsgrund: "Der war mir nie wichtig. [...] Natürlich ist mir bewusst, dass ich ihm viel zu verdanken habe. Schon allein unser Kind. Jana ist uns beiden enorm wichtig." Pics von Glamour-Festen im durchgestylten Outfit verschwanden von Leona Königs Social-Media-Portalen. "Alles, was man übertreibt, ist nicht gut. Man präsentiert ein Fake-Leben, das mit der Realität wenig zu tun hat. Und erzeugt nur Neid und Missgunst," gestand sie 2019 in einem WOMAN-Interview. "Natürlich bin ich auch mal gerne auf einer schönen Feier, aber eben nicht so oft, wie der Eindruck durch Posts entsteht."

Leona König: Kulturinitiatorin & ORF-Moderatorin

Der Bussi-Bussi-Gesellschaft wandte sie (vorerst) den Rücken zu und gründete 2016 den Verein "IMF - International Music Foundation for highly gifted children" mit dem jährlich vergebenen Musikförderpreis "Goldene Note", der musikalisch hochbegabte Kinder in Österreich fördert. "Meine Tochter Jana ist ja selbst eine hochbegabte Pianistin. Nicht jedes Kind hat das Glück, so unterstützt zu werden, weil einfach kein Geld da ist. Diesen Familien möchte ich helfen."

Im Talk mit WOMAN betonte Leona König 2019: "Ich bin sicher keine Charity-Lady, die nur ihren Namen raushängt und sonst nichts macht. Im Gegenteil, über mich läuft wirklich alles, und ich bin von früh bis spät im Einsatz. Ich checke jede Mail, verhandle mit den Sponsoren, spreche mit den Kinder und deren Eltern."

Seit 2020 ist der ORF Partner der "Goldenen Note" und die sportaffine Leona moderierte die Show schon mit Alfons Haider, Norbert Oberhauser und Thomas Gottschalk. Seit Ende 2020 ist sie zudem als Autorin und Moderatorin der ORF-Sendung "Stars & Talente" verantwortlich, die junge Künstler:innen mit bereits etablierten Stars zusammenbringt und deren Talente fördert. Anstatt auf den Klatschseiten fand sich Leona König nun zunehmend eher im Kultur-Ressort: "Da erkenne ich mich wieder."

Ihre Beziehungen: Federico Pastorello & Alexander Wrabetz

Eine neue große Liebe fand Leona König im italienischen Sportmanager Federico Pastorello, der in Monaco lebt(e), und führte mit ihm eine Fernbeziehung. Die Bemerkung, dass sie als Paar wie gecastet aussahen, brachte sie zum Schmunzeln: "Ja, vielleicht. Als ich Federico das erste Mal bei Freunden zum Essen getroffen habe, war ich auch geblendet von seinem Aussehen. Aber so etwas ist zweitrangig und beeindruckt nicht lange. Da gehört schon mehr dazu", gestand sie im WOMAN-Interview vor ein paar Jahren.

2018: Leona König mit ihrem Ex-Freund Federico Pastorello

Mittlerweile ist Leona König mit dem Ex-ORF Generaldirektor Alexander Wrabetz liiert. Ihre Liebe machten sie mit einem gemeinsamen Auftritt auf den Salzburger Festspielen 2022 offiziell, davor brodelte auch schon die Gerüchteküche, da sie immer wieder zusammen gesichtet wurden. Mit Wrabetz, dem Präsident des SK Rapid Wien, führt die Kulturinitiatorin eine entspannte Beziehung, wie sie verriet. Mit ihm ist sie nicht nur auf diversen Society-Events zu sehen, sondern sie besucht ihn auch im Fußballstadion.

2022: Leona König & ihr Partner Alexander Wrabetz

Leona Königs Tochter Jana ist ihr Ein und Alles

Höchste Priorität in Leona Königs Leben hat ihre Tochter Jana: "Ich möchte, dass sie das Gefühl hat, mit mir über alles reden zu können, und dass ich für sie da bin, wenn es ihr einmal nicht so gut geht", erzählte sie gegenüber WOMAN. Bei allem mütterlichen Einsatz möchte sie eines bestimmt nicht sein: eine Eislaufmutter, die zu Höchstleistungen trimmt: "Das predige ich auch immer den Eltern, die ihre Kinder bei unserer Foundation anmelden. Druck hilft überhaupt nichts, um den Nachwuchs zu fördern. Spätestens, wenn die Kleinen acht Jahre alt sind, funktioniert das nicht mehr. Dann merkt man, ob jemand gedrillt wird oder etwas aus purer Lust und Freude macht."

Auch wenn Leona König wieder vermehrt top gestylt auf dem österreichischen High Socity-Parkett zu sehen ist, mag sie es privat gerne gemütlich: "Ich bin meistens ungeschminkt, mit Zopf und im Sport-Outfit. Und ich habe sehr viele Fehler, die man auf Fotos nicht sieht." Welche, wollte sie im Gespräch 2019 nicht so genau verraten. Was sie aber noch preisgab: Sie ist ein ungeduldiger Mensch: "Aber dadurch habe ich das erreicht, was ich geschafft habe. Ich sehe mich als Macherin, die etwas bewegen möchte."