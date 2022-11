Irgendwie stelle ich mir bei dem Begriff "Mondfinsternis" komplette Dunkelheit vor. So, als würde die Welt für eine Minute stillstehen. Ganz so drastisch ist das Naturspektakel dann doch nicht: Bei einer Mondfinsternis erstrahlt der Vollmond zwar nicht so hell wie sonst, ist aber dennoch zu sehen - nur eben etwas abgewandelt.

Übrigens: Falls ihr euch für die anderen Mondphasen interessiert, seid ihr hier genau richtig.

Damit wir auf dem gleichen Stand sind: Hier geht es um Astronomie - die sich mit der Erforschung des Universums, der Himmelskunde und Materie im Weltall beschäftigt. Astrologie hingegen handelt überwiegend von Sternzeichen und ist nie wissenschaftlich belegt worden. Eine Mondfinsternis zählt also definitiv zu den astronomischen Ereignissen ... und was genau versteht sich darunter?

Damit es überhaupt zu einer Mondfinsternis kommen kann, gibt es eine wichtige Voraussetzung: Es muss Vollmond sein! Befinden sich Sonne, Erde und Mond zusätzlich - und dabei bitte in genau dieser Reihenfolge - auf einer Linie, wird die Erde nur von einer Seite mit Licht angestrahlt. Im Umkehrschluss steht der Mond somit im Schatten der Erde, wodurch dieser nicht vom Sonnenlicht erreicht wird. Eine Mondfinsternis entsteht.

Jede Mondfinsternis findet bei Vollmond statt, aber nicht jeder Vollmond garantiert eine Mondfinsternis. Der Mond liegt nämlich nicht immer in der Ekliptik von Sonne und Erde! Seine Bahn verläuft meist oberhalb oder unterhalb des Erdschattens und erreicht dabei keinen der für die Mondfinsternis notwendigen Schnittpunkte.

Im Gegensatz zur Mondfinsternis stehen die Himmelskörper bei einer Sonnenfinsternis in folgender Reihenfolge: Sonne, Mond, Erde. Wenn das Sonnenlicht auf dem Weg zur Erde vom Mond aufgehalten wird, wirft dies einen Schatten auf die Erdoberfläche. Ein Phänomen, das uns als Sonnenfinsternis bekannt ist und beim Neumond stattfindet.

Der wohl größte Unterschied hierbei ist, dass eine Sonnenfinsternis tagsüber und eine Mondfinsternis nachts stattfindet. Ersteres tritt vergleichsweise viel seltener auf und benötigt Equipment wie einen Sonnenfilter, um die Augen zu schützen.

Kalender: Mondfinsternisse in 2023, 2024, 2025 Art Datum Sichtbarkeitsgebiet Halbschatten 05.05.2023 Afrika, Asien, Australien Partiell 28.10.2023 Nord- und Südamerika, Europa, Afrika, Asien, Australien Halbschatten 25.03.2024 Nord- und Südamerika Partiell 18.09.2024 Nord- und Südamerika, Europa, Afrika Total 14.03.2025 Pazifik, Nord- und Südamerika, Westeuropa, Westafrika Total 07.09.2025 Europa, Afrika, Asien, Australien

Was genau ist ein Blutmond?

Wie bereits erwähnt, ist eine Mondfinsternis nicht wirklich finster. Stattdessen ist sogar ziemlich viel Farbe im Spiel: Weil meist doch etwas Licht durch die Erdatmosphäre gelangt, erscheint der Vollmond in einer gruseligen, roten Nuance. Wieso? Weil der blaue Anteil des Sonnenlichts stärker an den Luftteilchen gestreut wird und das übrig gebliebene Licht den Mond wie beim Abend- oder Morgenrot in warmen Farbtönen eindeckt. "Blutmond" oder "roter Mond" sind lediglich eine andere Bezeichnung für die totale Mondfinsternis.



Welche verschiedenen Varianten einer Mondfinsternis gibt es?

Mondfinsternis ist nicht gleich Mondfinsternis! Unterschieden wird zwischen drei unterschiedlichen Varianten: totale Mondfinsternis, partielle Mondfinsternis und Halbschattenfinsternis.

Totale Mondfinsternis

Bei einer totalen Mondfinsternis tritt der Mond vollständig in den Kernschatten der Erde ein. Er liegt gemeinsam mit Sonne und Erde exakt auf einer Achse. Übrigens: Ein Blutmond zeigt sich ausschließlich während der totalen Mondfinsternis!

Partielle Mondfinsternis

Die partielle Mondfinsternis kommt vor, wenn der Mond teilweise im Kernschatten der Erde liegt. Sonne, Erde und Mond sind hier nicht perfekt auf einer Linie ausgerichtet. Im Gegensatz zum Blutmond, der komplett in dunklem Rot erstrahlt, ist bei der partiellen Mondfinsternis nur ein Teil des Mondes rötlich.

Halbschattenfinsternis

Eine Halbschattenfinsternis ist zu beobachten, wenn der Mond den Halbschatten - das ist der äußere Teil des Erdschattens - passiert, nicht aber den Kernschatten. Diese Art von Mondfinsternis ist am schwierigsten wahrzunehmen, da der Mond lediglich etwas dunkler wirkt.

Wie lange ist eine Mondfinsternis zu sehen?

Laut der NASA finden pro Jahr mindestens zwei und maximal fünf Mondfinsternisse statt. Letzteres ist selten der Fall und im 21. Jahrhundert bisher nicht vorgekommen! Dafür müssten wir entweder in das Jahr 1879 zurückreisen oder uns in die Zukunft, in das Jahr 2132, begeben. Ebenso ist es wichtig anzumerken, dass nicht jede Mondfinsternis von Europa aus gesehen werden kann - die Statistiken können daher also variieren. Eine totale Mondfinsternis macht ungefähr 35% aller Mondfinsternisse aus, eine partielle Mondfinsternis 30% und eine Halbschattenfinsternis 35%.

Während eine Sonnenfinsternis meist wenige Minuten sichtbar ist, können Mondfinsternisse mehrere Stunden andauern. Dies liegt an dem im Vergleich zum Mond großen Schatten der Erde! Die längste totale Mondfinsternis des 21. Jahrhunderts spielte sich am 27. Juli 2018 ab und zählte sage und schreibe 102 Minuten; die längste partielle Mondfinsternis lag bei 208 Minuten und fand am 19. November 2021 statt. Dieser Rekord wird wahrscheinlich bis ins Jahr 2669 gehalten. Wie cool ist bitte die Natur?