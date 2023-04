Tradition: die gemeinsame Osterjause

Ostern zählt zu den ältesten und wichtigsten Festen der Christen, aber das Osterfest findet nicht wie Weihnachten an einem bestimmten Datum statt, sondern immer an dem Sonntag, der dem ersten Frühlingsvollmond folgt.

Am Ostersonntag wird die Auferstehung Jesu Christi gefeiert und dieser Tag ist auch der Beginn der österlichen Freudenzeit, der Osterzeit, die bis einschließlich Pfingsten 50 Tage dauert.

Zu Ostern gibt es viele Bräuche: Ein sehr beliebtes Ritual nach der Ostereiersuche ist die gemeinsame Osterjause. Aber was darf auf keinen Fall auf der Ostertafel fehlen?

Osterbrunch von Kärnten bis in die Steiermark

Eines vorweg: Was bei einer traditionellen Osterjause auf keinen Fall fehlen darf, kann gar nicht so pauschal beantworten werden, denn es kommt darauf an, in welchem Bundesland gejausnet wird.

Zu Ostern wird in Kärnten pikant und süß gemischt: Die Basis für die Osterjause ist der Kärntner Reindling. Das süße Germteiggebäck wird mit Selchschinken, Selchwürsteln oder hauchdünn geschnittener Rinderzunge belegt. Dazu noch hartgekochte Eier sowie Eierkren.

Die steirische Osterjause besteht auch aus einer süßen Basis und zwar dem Osterbrot, ein süßliches Weißbrot mit oder ohne Rosinen (ähnlich wie die Osterpinze), belegt mit Selchschinken, hartgekochten Eiern und frisch geriebenen Kren.

Im Burgenland gibt statt des süßen Weißbrots schwarzes Bauernbrot zur Osterjause. Sonst gibt es keine großen Unterschiede zum Osterschmaus in Kärnten und in der Steiermark.

In Wien gibt es zur traditionellen Osterjause neben Osterpinze mit Schinken, Eiern und Kren auch den Osterschinken im Brotteig. In Oberösterreich sowie Salzburg darf das Osterlammkuchen aus Biskuitteig nicht auf der Ostertafel fehlen.

Was aber viele Bundesländer gemeinsam haben: den Brauch der Osterspeisensegnung. Körbe gefüllt mit Osterschinken, Ostereiern & Co werden in der Kirche, meist schon am Ostersamstag, vor der großen Osterjause geweiht.

3 Rezepte für die Osterjause

Eiersalat

Du brauchst (für ca. 4-5 Portionen):

10 Eier

2 TL Essig

1 EL Mayonnaise

3 EL Sauerrahm

2 TL Senf

1 TL Zitronensaft

Pfeffer und Salz zum Abschmecken

Schnittlauch zum Garnieren

Zubereitung:

Eier hart kochen und in kleine Stücke schneiden.

Geschnittenen Eier mit den oben genannten Zutaten gut verrühren.

Mit Pfeffer und Salz abschmecken.

Vor dem Servieren mit Schnittlauch garnieren.

Osterschinken im Brotteig

Du brauchst (für eine Schinkenrolle):

1 EL Essig

42 g Germ (frisch)

500 g Mehl (z. B. jeweils 250 g Roggen- und Weizenmehl universal von Fini's Feinstes)

2 EL Olivenöl

300 ml Wasser

etwas Kren (frisch gerieben)

1 Stk. Selchroller (ca. 600 g)

Zubereitung:

Für den Brotteig Roggen- und Universalmehl vermischen. Germ im Wasser auflösen und mit Essig sowie Olivenöl verrühren. Zur Mehlmischung geben und alles miteinander verkneten. Teig zugedeckt ca. eine Stunde aufgehen lassen.

Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche auf ca. 40 x 40 Zentimeter ausrollen. Netz des Selchrollers abziehen und das Fleisch in die Mitte des Teiges legen. Ränder mit Wasser einstreichen und den Teig um den Selchroller einschlagen.

Im vorgeheizten Backrohr bei 200 Grad Celsius auf einem mit Backpapier belegtes Backblech auf unterster Schiene ca. 40 Minuten backen.

Mit frische geriebenem Kren servieren.

Süßes Osterlamm

Du brauchst (für ca. eine Lamm-Backform):

2 TL Backpulver

150 g Butter (weich)

3 Eier

180 g Mehl

1 Prise Salz

1 TL Zitronenabrieb

2-3 TL Zitronensaft

130 g Zucker

etwas Butter und Mehl für die Backform

Puderzucker zum Bestäuben

Lamm-Backform

Zubereitung: