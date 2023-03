Feiertage rund um Ostern (nicht alle sind gesetzlich) Rosenmontag: 48 Tage vor Ostern

Faschingsdienstag: 47 Tage vor Ostern

Aschermittwoch: 46 Tage vor Ostern

Palmsonntag: eine Woche vor Ostern

Gründonnerstag: drei Tage vor Ostern

Karfreitag: zwei Tage vor Ostern

Ostermontag: ein Tag nach Ostern

Christi Himmelfahrt: 39 Tage nach Ostern

Pfingstsonntag: 49 Tage nach Ostern

Pfingstmontag: 50 Tage nach Ostern

Fronleichnam: 60 Tage nach Ostern

Die Osterferien in den Schulen finden in Österreich zur gleichen Zeit statt: Beginn ist am Samstag vor der Karwoche und sie dauern bis inklusive Dienstag nach dem Ostermontag.

Gründonnerstag & Karfreitag

Der fünfte Tag der Karwoche (letzte Woche der Fastenzeit/Woche vor Ostern) ist der Gründonnerstag. Dieser Tag steht für das letzte Abendmahl Jesu Christi mit den zwölf Aposteln am Vorabend seiner Kreuzigung.

Am Freitag vor Ostern, dem Karfreitag, gedenkt das Christentum dem Leiden und Sterben Jesu Christi. Gründonnerstag und Karfreitag sind keine gesetzlichen Feiertage.

Welche Bräuche gibt es zu Ostern?

Das Verschenken von bunt bemalten Eiern zählt zu den bekanntesten Bräuchen. Aber warum? Das Ei ist nicht nur ein Symbol für Fruchtbarkeit sowie neues Leben, sondern es sammelten sich während der Fastenzeit auch viele Eier an, da man auf sie verzichtete. Um sie haltbar zu machen, wurden sie hart gekocht und mit Pflanzensäften gefärbt, um sie später von den ungekochten zu unterschieden.

Ein alter Brauch ist auch, sich einen Osterstrauch daheim aufzustellen. Die mit bunt bemalten Ostereiern geschmückten Palmkätzchen-Zweige stehen für das Wiedererwachen der Natur im Frühling und die Auferstehung Jesu Christi.

Du hast bestimmt auch schon einmal ein Lamm in Kuchenform zu Ostern gegessen. Ursprünglich kommt das Osterlamm aus der jüdischen Tradition, da zu Pessach ein Lamm gegessen wurde. Symbolisch wurde dieses in der christlichen Kirche zum Lamm Gottes. Und heute darf das Kuchen-Lamm bei keiner Osterjause fehlen.

Der Osterhase & die Ostereier(suche)

Warum versteckt ein Hase bunte Eier? Die Antwort: Der Hase gilt als Bote des Frühlings und wegen seiner Fruchtbarkeit auch als Symbol für neues Leben und so setzte er sich gegen Hahn und Fuchs durch (die früher in Erzählungen auch Ostereier brachten). Da der Osterhase so flink ist, hat ihn auch noch nie jemand beim Ostereierverstecken erwischt ...

Eine Theorie über das Verstecken der Ostereier ist folgende: Um die Frühlingsgöttin Ostara zu ehren, wurden Eier verschenkt. Die Kirche verbot aber diesen heidnischen Brauch. Die Folge: Das Volk versteckte die Eier und verschenkte sie so heimlich untereinander.

Ostereier färben

Das Bemalen und Färben von Ostereiern ist eine beliebte Aktivität zur Osterzeit und macht vor allem (mit) Kindern Spaß. Wie du ohne Chemie und nur mit natürlichen Zutaten Ostereier färbst, erklären wir in der Anleitung.

So färbst du Ostereier mit Naturfarbe selbst [Anleitung]

Du brauchst:

10 Eier (am besten weiße)

heller Essig

0,6 l Heidelbeersaft (100 % Direktsaft) aus Drogerie oder Reformhaus

0,6 l dunkler Hollundersaft (100 % Direktsaft)

jeweils 1,2 l Wasser

Kochtopf

Küchenrolle

Anleitung:

Eier zehn Minuten in leicht sprudelndem Wasser kochen. Eier in eine Schale mit Essig legen und mit Fingern (oder kleiner Bürste) abreiben. Schale wird so aufgeraut und Farbe hält besser

Heidelbeer- oder Hollundersaft mit der gleichen Menge Wasser aufkochen. Eier in den leicht köchelnden Farbsud einlegen. Wenn der Sud stärker kocht, bildet sich Schaum, der schöne Muster hervorbringt. Je länger die Eier im Farbbad sind, desto intensiver wird die Farbe. Heidelbeer- oder Hollundersaft sorgen für Violetttöne, Rote Bete-Saft beispielsweise für Rosatöne.

Eier herausnehmen und auf Küchenrolle auskühlen lassen. Nicht gesprungene Eier halten zwei bis drei Wochen im Kühlschrank. Einen hilfreichen Guide zum Ostereier natürlich färben findest du unter welovehandmade.at

Was kommt ins Osternest hinein?

Der Osterhase versteckt traditionsgemäß die bunten Ostereier in Osternestern im Garten, Haus, in der Wohnung, etc. (Achtung Spoiler: Eltern/Großeltern/... taumeln frühmorgens im Halbschlaf herum, um die Osternester in nicht allzu verstaubten Ecken für die Kleinen zu verstecken)

Ohne bunte Ostereier kein Osternest: die bunt gefärbten (hartgekochten) Ostereier sind ideal zum Eierpecken und anschließenden Verspeisen. Und was gehört noch ins mit Ostergras ausgelegte Osterkörbchen? Je nach Belieben Süßigkeiten, wie Schoko-Osterhase oder Schoko-Ostereier, aber eventuell auch das ein oder andere kleine Geschenk, zum Beispiel: Bücher, Buntstifte oder ein kleines Spielzeug.