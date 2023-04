Zu Ostern feiert das Christentum das Fest der Auferstehung Jesu Christi und es zählt zu den ältesten sowie wichtigsten Festen der Christen.

Der Osterhase versteckt traditionsgemäß bunte Ostereier in Osternestern im Garten, Haus, in der Wohnung, etc. (Achtung Spoiler: Eltern/Großeltern/... taumeln frühmorgens im Halbschlaf herum, um die Osternester in nicht allzu verstaubten Ecken für die Kleinen zu verstecken)

Und was gehört noch ins mit Ostergras ausgelegte Osterkörbchen? Je nach Belieben Süßigkeiten, wie Schoko-Osterhase oder Schoko-Ostereier, aber eventuell auch das ein oder andere (kleine) Geschenk, aber welches?

5 Geschenke für Kinder zu Ostern

1

Ob fürs Hörbuch oder zum Musikhören, die Kinder-Kopfhörer von JBL sorgen für ein sicheres Hörerlebnis, denn sie halten die Lautstärke unter 85 Dezibel, um das sensible Kindergehör zu schützen.

2

Ein Buch ist immer eine gute Geschenkidee: "Ein Funkeln im Dunkeln" von Marie Voigt ist eine Geschichte über Mut und Vertrauen und für Kinder ab vier Jahren geeignet.

3

Ideal für Kindergarten und Schule: Jausendosen oder Trinkflaschen von Mepal. Tipp: Die Produkte lassen sich personalisieren.

4

Welches Kind liebt keine Schaumbäder? Perfekt für empfindliche Baby- und Kinderhaut sind die hochwertigen Produkte von Naïf Care. Badespaß ist garantiert!

5

Einmal loswatscheln, bitte! Am besten mit diesem süßen Lauftier-Hasen aus Holz von hej LØNNE!.

Ostern: 5 Geschenkideen für Frauen

1

Schokolade selbst machen? Kein Problem mit dem "Schokoladen Kit" von Just Spices. Eine köstliche DIY-Geschenkidee!

2

Süße Ostersets gibt es bei Lush, wie zum Beispiel "Bunnie's Picnic" mit fünf Produkten für Bad & Dusche in einer wiederverwendbaren Lunchbox.

3

Überrasche deine Mama, Oma oder Schwester mit einem Geschenkset aus der limitierten "Easter Egg Collection" von Rituals.

4

Wenn es doch ein etwas größeres Geschenk sein soll: Die Siebträgermaschine "Lapressa" von Tchibo verspricht Kaffeehausfeeling für zu Hause. So wie in Bella Italia!

5

Ein beliebter Geschenkklassiker sind auch Pflegeprodukte: Wie wäre es mit der Haarpflegelinie "Fusion Intense Repair" von Wella Professionals? Shampoo, Conditioner und Maske sorgen für ein frisches Haargefühl wie nach dem Friseursalon.

5 Ostergeschenke für Männer

1

Perfekt für einen Aperitif oder als Abendcocktail, selbst gemixt mit der "Negroni-Box" von Bar Campari.

2

Hopp-hopp: Da ist der Osterhase auf die Socken von Falke gehoppelt. Ein hochwertiges Paar Socken sind immer ein guter Geschenkklassiker.

3

Made in Austria: "Da Salzburger® Kaffee Gin" schmeckt pur oder mit Tonic. Cheers!

4

Mit dem "Anti-Hair Loss Serum" von Nioxin können die Herren "Goodbye Hairproblems" rufen. Ab ins Osternest damit!

5

Für Eierlikör-Liebhaber ist dieses witzige Ostergeschenk perfekt: "Whisky Ei" von Brauerei Zwönitz.

Selbst gemachte Ostergeschenke

Du möchtest die Ostergeschenke selber machen, aber auch hier brauchst du ein bisschen Inspiration? Kein Problem. Wir haben uns auf Pinterest für dich umgeschaut und einige Ideen gefunden. Nachbasteln erwünscht!

Eierbecher mit Keramikfarbe

Eiwärmer

Selbst gemachte Handcreme

Kerzen gestalten

Regenbogen-Untersetzer