Osterwünsche: kurze und lustige Ostersprüche

Ostern ist ein Familienfest, da wir aber nicht immer alle unsere Liebsten um uns herum haben können, haben wir kurze und lustige Osterwünsche und Ostersprüche für die Osterkarte oder für SMS und WhatsApp für dich gesammelt.

Egal ob du deine Ostergrüße mit der Post oder (kostenlos) digital verschickst, deine Liebsten freuen sich bestimmt darüber. In diesem Sinne: Frohe Ostern!

Kurze Osterwünsche

Das weiß ein jeder, wer's auch sei,

gesund und stärkend ist das Ei.

Es ist das Osterfest alljährlich

für den Hasen recht beschwerlich.

Legt der Hase Eier für uns in das Nest,

dann feiern wir das Osterfest.

Ostern hier und Ostern da, ich wünschte ich wär' bei dir, ganz nah!

Ostern hin und Ostern her, ohne dich fällt mir das Leben schwer!

Osterhas', Osterhas',

komm mal her,

ich sag' dir was:

"Hopse nicht an mir vorbei,

bring' mir ein großes Osterei!"

Lustige Ostersprüche

Der Osterhase kann nicht ruhn, denn er hat alle Pfoten voll zu tun. Und so liefert er im Trab, dir meine allerbesten Grüße ab!

Ist es zu Ostern schön und warm, kommt die Verwandtschaft und isst dich arm. Ist es zu Pfingsten schön und heiter, kommt sie wieder und isst weiter!

Jedes Jahr zur Osterfeier klaut der Has' dem Huhn die Eier, woraufhin er sie versteckt, damit das Huhn sie nicht entdeckt. So kommt's, dass wir in jedem Jahr die Eier suchen, is' doch klar!

Trifft der Osterhase den Schneemann: Karotte her oder ich föhn' dich!

Zu Ostern darfst du haltlos schlemmen,

statt morgens sogar bis mittags pennen.

Such des Nest mit vielen Eiern,

hab' Spaß und Freude beim Feiern.

Gedichte zu Ostern

Alles Gute, nur das Beste,

gerade jetzt zum Osterfeste!

Möge es vor allen Dingen

Freude und bunte Eier bringen!

Ein frohes Fest und viel Vergnügen

an lauter schönen Ostertagen!

Genießt die Zeit in vollen Zügen,

dass wollte ich euch heute sagen.

Jemand, der dich arg vermisst,

wünscht zu Ostern sehr,

dass du froh und munter bist

und noch viel, viel mehr!

Kommt das kleine Osterhäschen,

stupst dich an mit seinem Näschen,

stellt sich auf die Hinterfüße

und sagt dir liebe Ostergrüße.

Was hoppelt da im grünen Gras,

mein Kind es ist der Osterhas',

flink versteckt er Ei um Ei

und auch für dich ist eines dabei!