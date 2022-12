Das Pantone Color Institute hat die "Pantone Farbe des Jahres" ursprünglich 1999 ins Leben gerufen, um die internationale Designszene in ein Gespräch über Farben zu verwickeln. Dabei soll die Aufmerksamkeit auf die Beziehung zwischen Kultur und Farbe gelenkt werden. Zudem soll dadurch verdeutlicht werden, was sich in der globalen Kultur abspielt.

Was ist Pantone?

Das Color Institute ist eine Beratungsabteilung des amerikanischen Farbenherstellers Pantone. Dieser ist seit 1963 im Bereich der Farben tätig. Das 1985 gegründete amerikanische Pantone Color Institute unterrichtet, inspiriert und fördert die Kompetenz in der Sprache der Farben. Es bietet Farblösungen für die Farbbedürfnisse seiner Kunden. Die Farbensprache des Pantone-Instituts wird von Designern:innen auf der ganzen Welt verwendet, um Farbtrends zu erkennen, Farbentscheidungen zu kommunizieren und die Konsistenz von Farben auf allen erdenklichen Oberflächen, Texturen, Materialien und Oberflächen zu überblicken.

Ein Beispiel für eine Zusammenarbeit, ist das Valentino-Pink, welches in einer gemeinsamen Zusammenarbeit mit der Luxusmarke entstanden ist.

Als farbliche Hilfsmittel stehen Designer:innen der Pantone-Farbfächer (Pantone Formula Guides) oder die Pantone-Ringbücher (Pantone Solid Chips Books) zur Verfügung. Sie enthalten wichtigen Informationen zu den Farben wie beispielsweise die Nummer, Rezeptur und Mischung.

Es werden zudem auch Prognosen für diverse globale Farbtrends erstellt. Seit 2000 wird jedes Jahr eine "Color of the Year" bestimmt, die großen Einfluss auf Bereiche wie Mode und Design hat. Manchmal gibt es auch zwei Pantone Farben des Jahres. Mehr dazu findest du unten in der Übersicht zu den vergangenen Farbtönen (Timeline).

Die Pantone Trendfarbe 2023: Viva Magenta

Die Pantone-Farbe des Jahres 2023 ist Viva Magenta. Das kräftige Pink macht auf jeden Fall eine gute Laune und mach sich beim Styling genauso gut wie als Farbtupfer in der Wohnung!

Das Farbeninstitut beschreibt sie als kraftvoll und ermächtigend:

» Es ist ein neues, lebhaftes Rot, das in purer Freude schwelgt, das zum Experimentieren und zum ungehemmten Selbstausdruck anregt, ein elektrisierender, grenzenloser Farbton, der sich als herausragendes Statement manifestiert. «

So stylst du die Pantone Farbe "Viva Magenta":

Die Pantone Farbe ist perfekt um jedem Outfit einen Eyecatcher zu verleihen. Viva Magenta lässt sich toll mit allen Tönen von Beige über Orange bis hin zu Schwarz kombinieren.

Als Accessoire macht sich der Farbton besonders gut:

Dies beweist und die Schauspielerin Lilly Collins aus "Emily in Paris".

An den Füssen:

Das Label Jacquemus zeigt in einer Kooperation mit Nike, wie cool pinkfarbene Sneaker sind. Am besten noch mit den passenden Socken dazu!

Allover:

Mutige tragen die vibrierende Farbe als kompletten Look, so wie bei der Valentino Fashion Show.

...mit einer Extraportion Glamour:

Kate Middleton zeigt sich als Fan der Farbe im festlichen Pailettenkleid.

Die schönsten Teile zum Shoppen in der Trendfarbe "Viva Magenta"

➠ Hier geht es zu noch mehr Modetrends und den angesagtesten Trendschuhen!

Wie wird die Pantone Farbe des Jahres bestimmt?

Die Mitglieder des Pantone Color Institute-Teams kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen des Designs oder der Kultur und zeigen sich für die Auswahl der Farbe des Jahres verantwortlich.

Der Auswahlprozess für die Pantone Farbe des Jahres beinhaltet zudem sorgfältige Überlegungen und Trendanalysen. Laut Laurie Pressman, Vizepräsidentin des Pantone Color Institute, kann alles, was im Laufe des Jahres geschieht, die Wahl der Pantone-Farbe des Jahres für das kommende Jahr beeinflussen.

Um die Wahl zu treffen, durchkämmt das globale Team von Farbexperten des Pantone Color Institute jedes Jahr die Welt auf der Suche nach neuen Farbeindrücken. Dazu gehören die Unterhaltungsbranche und Filme, die Kunst und die Mode

Weitere Einflüsse können von neuen Technologien, Materialien, Texturen und Effekten ausgehen, die sich auf die Farbgebung auswirken, von wichtigen Social-Media-Plattformen und sogar von Sportereignissen, die weltweit für Aufsehen sorgen.

Laut Laurie Pressman, Vizepräsidentin des Pantone Color Institute, kann alles, was im Laufe des Jahres geschieht, die Wahl der Pantone Farbe für das kommende Jahr beeinflussen. Der Barbiecore-Trend in der Fashion wurde hier wohl auch berücksichtigt!

Pantone Farben Übersicht: Die Trends der vergangene Jahre

Hier sind alle Trendtöne der Pantone Farben in der Übersicht - von Viva Magenta bis Cerulean.

Pantone Farben Timeline:

2022 - Very Peri

2021 - Ultimate Gray & Illuminating

2020 - Classic Blue

2019 - Living Coral

2018 - Ultra Violet

2017 - Greenery

2016 - Serenity & Rose Quartz

2015 - Marsala

2014 - Radiant Orchid

2013 - Emerald

2012 - Tangerine Tango

2011 - Honeysuckle

2010 - Turquoise

2009 - Mimosa

2008 - Blue Iris

2007 - Chili Pepper

2006 - Sand Dollar

2005 - Blue Turquoise

2004 - Tigerlily

2003 - Aqua Sky

2002 - True Red

2001 - Fuchsia Rose

2000 - Cerulean