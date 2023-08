Wir machen so viel im Namen der Schönheit. Ist es überhaupt ein Sonntag, wenn wir uns nicht Schichten an Cremes und Masken in Gesicht und Haar geschmiert haben? Wir haben unsere Gesichter bereits mit Manukahonig übergossen und überteuerte Avocado in unser Haar geschmiert. Wir haben Ölbäder genommen und die DIY-Lymphdrainage ausprobiert, um unsere Gesichter wacher aussehen zu lassen.

Alles in allem sind DIY-Schönheitsbehandlungen aber geldbörserl-freundlich und kommen immer mit der Gewissheit, genau zu wissen, welche Inhaltsstoffe auf Haut und Haar da gerade wirken. Je mehr wir darüber wissen, wie unser Körper auf natürliche Inhaltsstoffe reagiert, desto weniger müssen wir für teure, verpackte Produkte aufwenden, die möglicherweise eh schon seit Monaten in unseren Badezimmer-Regalen versumpern.