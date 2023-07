"Was essen wir heute?" oder "Habt ihr auch schon Hunger?": Diese Sätze werden im Büro häufiger gesagt, als alle anderen. Dabei geht die Sache meistens aufs selbe hinaus: Man geht mit den Kolleginnen zum typischen Supermarkt/Lokal/Sushibude. Einige Zeit lang kann der Mensch schon immer wieder dasselbe essen, doch irgendwann reicht es einfach!

Und so hat es sich auch in der WOMAN Redaktion ergeben, dass die Lust auf ein pochiertes Ei übermächtig wurde. Doch wie eine solch filigrane Mahlzeit zubereiten, wenn man nur eine Mikrowelle zur Verfügung hat? Die Antwort ergab sich aus der Not: Man kann tatsächlich ein pochiertes Ei in der Mikrowelle zubereiten. Und auch noch ein ziemlich anständiges, das man anschließend auch gut mit einfachen Weckerln genießen kann!

All jene, die schon mal auf klassische Art und Weise versucht haben, ein Ei zu pochieren, wissen, dass dies zur Königsdisziplin des Kochens und mitunter den Rezepten zählt. Wie toll ist es also, dass es dann doch auch noch so leicht gehen kann?

Was ist ein pochiertes Ei?

Für die normale Zubereitung wird das Ei ohne Schale in siedendem Essigwasser gegart. Bei der Methode wird das äußere Eiweiß wachsweich, während das Eigelb innen flüssig bleibt.

Das pochierte Ei kann dann direkt angerichtet werden. Besonders lecker schmeckt es auf einem Avocado-Toast.

Zutaten für ein pochiertes Ei aus der Mikrowelle

Ei

Salz

warmes Wasser

Zubereitung: Pochiertes Ei aus der Mikrowelle