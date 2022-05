Rasierhobel: So geht nachhaltige Rasur

Zero Waste und Nachhaltigkeit halten immer öfter Einzug in unsere Badezimmer. Ein Weg um Müll zu vermeiden ist der Gebrauch von Rasierhobeln. Wir erklären, was das genau ist und welche Vor- und Nachteile diese alte, neue Form der Rasur mit sich bringt.