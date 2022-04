Regenbogenfamilie. Vielleicht hast Du diesen Namen schon einmal gehört und bestimmte Vorstellungen darüber, wie diese aussehen kann. Die Antwort ist einfach: Ziemlich bunt. Es gibt die unterschiedlichsten Konstellationen und Formen und genau das finden wir so wunderbar!

In Österreich ist es allerdings gar nicht so einfach eine Regenbogenfamilie zu gründen. Es gibt viele Herausforderungen und rechtliche Hürden, denen sich die Familien stellen müssen. Wir erklären dir, wie es für gleichgeschlechtliche Paare dennoch möglich ist, den eigenen Kinderwunsch zu erfüllen und wieso es so bedeutend ist, schon früh mit Kindern über das Thema Vielfalt zu sprechen.

Was versteht man eigentlich genau unter einer Regenbogenfamilie?

Regenbogenfamilien sind Familien, in denen Kindern bei gleichgeschlechtlichen Elternteilen aufwachsen und in denen sich zumindest ein Elternteil als schwul, lesbisch, bisexuell oder transgender definiert.

Die Familienkonstellationen sind hier vielfältig und reichen von gemeinsamen Wunschkindern mittels Samenspende oder Leihmutterschaft bis hin zu Patchworkfamilien mit Kindern aus einer ehemaligen Beziehung über gemeinsame Adoptivkinder. So kann zum Beispiel auch eine lesbische Alleinerzieherin und ihr Kind eine Regenbogenfamilie darstellen.

Woher kommt der Name "Regenbogenfamilie"?

Familie ist wie ein Regenbogen: Es gibt alle Farben. Die bunte Regenbogenfahne ist das Symbol der LGBTIQ-Community und weltweites Symbol für Frieden, Freiheit und Toleranz. Die Fahne symbolisiert mit ihren bunten Farben die Vielfalt der Lebens- und Liebesformen. Der Name "Regenbogenfamilie" leitet sich von dieser Symbolik ab.

Kinderwunsch: Welche (rechtlichen) Möglichkeiten gibt es?

Viele Paare – ob verheiratet oder nicht - entwickeln mit der Zeit den Wunsch ihre Familie durch Kinder zu vergrößern. In Österreich dürfen homosexuelle Paare heiraten oder die Partnerschaft eintragen lassen.Kinder können gemeinsam adoptiert werden und auch die künstliche Befruchtung ist für homosexuelle Frauen erlaubt.

Allerdings ist für männliche Paare die Leihmutterschaft in Österreich verboten und bei Transgender-Personen gibt es in der Elternschaft ebenfalls noch viele rechtliche Hürden. Eine Leihmutterschaft in den USA stellt für männliche Paare beispielsweise eine Möglichkeit dar, ist aber leider mit hohen Kosten verbunden. Man befindet sich hier schnell im sechsstelligen Bereich.

Wusstest du, dass es erst durch das Fortpflanzungsmedizingesetz im Jahr 2015 für gleichgeschlechtliche Mütter möglich ist, ein Kind durch eine Samenspende zu bekommen?

In einer Samenspender Datenbank haben die Mütter dann die Möglichkeit unter einer Vielzahl von potenziellen Spendern den für sie passenden Samenspender auszusuchen. Berücksichtigt bei der Auswahl werden dabei beispielsweise psychologische Gutachten, Vorstellungsinterviews, die Gesundheitsgeschichte oder sogar handgeschriebene Briefe der Samenspender.