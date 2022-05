Die 21 schönsten Babynamen mit D

Daenerys

Herkunft: Fiktiv

Bedeutung: Name der "Game of Thrones-"Figur Daenerys Targaryen; Herkunft unbekannt, möglich ist ein Verbindung zu persisch dana = weise, altenglisch denu = das Tal oder altnordisch Dana = die Dänin

Daisuke

Herkunft: Japanisch, Kanji-Zeichen

Bedeutung: Große Hilfe

Daria

Herkunft: Persisch

Bedeutung: Info zur männlichen Form Darius: Name mehrerer Könige im alten Persien, mit Darius I., dem Großen (550-486 v. Chr.) als den berühmtesten. Dariuvahusch oder Kurzform Dariusch, stammt aus dem Altpersischen und bedeutet das Gute besitzend

Diana

Herkunft: Lateinisch

Bedeutung: In der römischen Mythologie ist Diana die Göttin der Jagd und des Mondes. Der Name geht wahrscheinlich zurück auf eine uralte indoeuropäische Wurzel, die auch "Zeus" zugrunde liegt. Wörtlich übersetzt bedeutet Diana „Die wie das Licht Glänzende“.

Dael

Herkunft: Niederländisch, Englisch

Bedeutung: kleines Tal; der, der aus dem Tal kommt

Darcy

Herkunft: Französisch, Englisch

Bedeutung: dunkel

Dorian

Herkunft: Griechisch

Bedeutung: Aus dem Meer

Damara

Herkunft: Englisch

Bedeutung: Verkleinerungsform von "damar" (Gattin); in der Bibel ist Damaris eine Frau, die von Paulus zum Christentum bekehrt wird.

Dennis

Herkunft: Griechischer Ursprung, der sich vom Gott des Weines "Dionysios" ableitet.

Bedeutung: "Dem Gott Dionysios geweiht"

Deka

Herkunft: Afrikanisch

Bedeutung: "Erfreulich" auf Somalisch

Delilah

Herkunft: Hebräisch

Bedeutung: In der Bibel ist Delilah die Geliebte von Samson, welche diesen an die Philister verrät.

Die Bedeutung des Namens ist unklar. Möglicherweise bedeutet der Name „herabhängendes Haar“ oder es war ein Wortspiel mit dem hebräischen lailāhfür „Nacht“, da der Name Samson von dem hebräischen Wort für „Sonne“ abgeleitet ist. Zudem sehen einige einen Zusammenhang mit arabisch dalla „kokettieren, flirten“.

David

Herkunft: Hebräisch

Bedeutung: Hebräisch-biblischer männlicher Vorname - der Geliebte, Liebling (Gottes); in der Bibel ist David der zweite und größte König Israels und wird als Vorfahre Jesu genannt.

Daan

Herkunft: Niederländisch

Bedeutung: großer Prophet

Dace

Herkunft: Lettisch

Bedeutung: Lettische Koseform von Doroteja (Der Name Dorothea setzt sich aus den griechischen Wörtern doron für Geschenk und thea für Göttin zusammen und bedeutet daher Geschenk der Göttin oder Gottesgabe.)

Dagur

Herkunft: Isländisch

Bedeutung: Wörtlich: Tag

Dascha

Herkunft: Russisch

Bedeutung: Russische Kurzform des Vornamens Darija/Daria

Dastid

Herkunft: Albanisch

Bedeutung: "Aus Dacien" - eine römische Provinz auf dem Gebiet des heutigen Siebenbürgens.

Dawn

Herkunft: Englisch

Bedeutung: Gebrauch des englischen Wortes für Morgendämmerung als Vorname

Delil

Herkunft: Kurdisch

Bedeutung: Beweis

Namen mit D - Mädchennamen

Delara

Herkunft: Persisch

Bedeutung: "Die das Herz schmückt"

Daniela

Herkunft: Die weibliche Form von Daniel stammt aus dem Hebräischen.

Bedeutung: "Gott ist mein Richter" oder "Gott ist mächtig"

Denise

Herkunft: Griechischer Ursprung, der sich vom Gott des Weines "Dionysios" ableitet.

Bedeutung: "Dem Gott Dionysios geweiht"

Namen mit D - Jungennamen

Daniel

Herkunft: Biblischer Ursprung der im Hebräischen liegt. Der Name war besonders in den 90ern sehr beliebt.

Bedeutung: "Gott ist mein Richter" oder "Gott ist mächtig"

Dominik

Herkunft: Der Bubenname bezieht sich auf Domenicus, dem Lateinischen Wort für Sonntag.

Bedeutung: "der zum Herrn Gehörige"

Darius

Herkunft: Persisch

Bedeutung: "Das Gute festhaltend"

