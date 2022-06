Schultüte für den ersten Schultag

Schultasche? Check! Federpennal? Check! Und was darf sonst am ersten Schultag auf keinen Fall fehlen? Ganz klar: die Schultüte! Bereits seit Generationen begleitet sie aufgeregte Tafelklassler:innen an ihrem ersten Tag in die Schule.

Auch bei deinem Kind steht bald die Einschulung an? Dann interessieren dich bestimmt unsere Tipps und Infos zum Thema Schultüte!

Was ist eine Schultüte?

Eine Schultüte (in manchen Regionen auch "Zuckertüte" genannt) ist eine Spitztüte aus Pappe, die Schulanfänger:innen zur Einschulung geschenkt bekommen. Gefüllt ist die Tüte traditionell mit Süßigkeiten und anderen kleinen Geschenken.

Der Brauch geht bis ins 18. Jahrhundert zurück. Bereits damals rückten die Erstklässler:innen mit gefüllten Spitztüten aus – auch wenn diese damals wenig Ähnlichkeit mit den heutigen Kunstwerken hatten.

Welche Arten von Schultüten gibt es?

Schultüten für Jungs und Mädchen gibt es wie Sand am Meer. Rund oder sechseckig, aus Pappe oder Stoff, mit Stickern, Bändern und unzähligen verschiedenen Motiven.

Vom Einhorn bis zum Feuerwehrauto sind der Kreativität beim Schultüten-Design keine Grenzen gesetzt. Noch individueller wird's natürlich, wenn du die Schultüte deines kleinen ABC-Schützen selber bastelst – weiter unten verraten wird dir, wie's geht!

Soll das Kind die Schultüte selbst aussuchen?

Es kommt drauf an – und zwar auf dein Kind! Die Familie kennt die Vorlieben am besten: Liebt er oder sie Überraschungen? Oder gibt es eher Tränen, wenn das von Mama ausgesuchte Motiv am Ende doch nicht seinen Vorstellungen entspricht?

Wichtig ist: Hier gibt's kein richtig oder falsch. Lass dein Kind die Schultüte selbst aussuchen, bastle sie vielleicht sogar mit ihm gemeinsam oder mach eine Riesen-Überraschung draus – ganz so, wie es sich für euch richtig anfühlt!

Was kommt in die Schultüte hinein?

Auch hier gilt: Erlaubt ist, was gefällt. Neben Süßigkeiten kommen auch gerne kleine Schulmaterialien wie Stifte oder Spitzer in die Schultüte. Am besten, du stimmst den Inhalt der Tüte individuell auf den Geschmack deines Kindes ab.

Tipp Achte darauf, dass der Inhalt der Schultüte nicht mehr als zwei Kilo wiegt. Sonst schleppt sich dein Kind am ersten Schultag nur unnötig ab!

Einige Ideen, was du in die Schultüte packen kannst

Süßigkeiten, Müsliriegel

Stifte

Spitzer

Lineal

Radiergummi

Schlüsselband

Reflektor

kleines Buch oder Freunde-Album

Kletties oder Magic Mags

Brotdose

Hörspiel

Trinkflasche

Haarspangen

Kartenspiel

Klebe-Tattoos

und, und, und …

DIY-Anleitung: Wie bastle ich selbst eine Schultüte?

Eine selbst gemachte Schultüte ist natürlich etwas ganz Besonderes. Schließlich kannst du dabei noch besser auf die Vorlieben deines Kindes eingehen und die Schultüte personalisieren. Und versprochen: Es ist gar nicht mal so schwer! Jede Menge Inspiration dafür findest du zum Beispiel auf Pinterest.

Das brauchst du für die selbstgemachte Schultüte:

eine Schere

etwas Kleber, Heißkleber

eine Rolle Krepppapier

ein paar Schleifen und Bänder

ein paar Bögen buntes Tonpapier

eventuell Glitzer, Filzstücke und bunte Steine

und natürlich den Inhalt der Schultüte wie Süßigkeiten, Pixie-Bücher, Stifte & Co

Schritt 1: Tüte formen

Wir brauchen einen halben Halbkreis (Viertelkreis). Zeichnet mit einem Stift den Kreis auf buntem Tonpapier vor und schneidet ihn aus. Am besten einen großzügigen Rand für den Kleber miteinberechnen. Legt den Viertelkreis so vor euch hin, dass die Spitze zu euch zeigt. Nun die beiden oberen Ecken miteinander verbinden und das Papier zu einer Tüte formen. Nun die Ränder mit Hilfe einer Heißklebepistole zusammenkleben. Am besten jemand hilft euch dabei und hält das Ding fest.

Schritt 2: Tüte schließen

Damit die Kids nicht auf den ersten Blick sehen, was sich in der Tüte befindet, muss diese natürlich verschlossen werden. Dazu schneidet ihr ein großzügiges Stück Krepppapier ab, klemmt die Tüte zwischen euren Schoß und gebt am inneren Rand der Öffnung ein wenig Heißkleber hinein (ca. 10cm lange Linie). Auf diesem kleinen Stück klebt ihr nun das Krepppapier fest und arbeitet euch Stück für Stück um die ganze Tüte. Wer alles auf einmal festkleben möchte, wird die schmerzliche Erfahrung machen, dass Heißkleber ziemlich schnell trocknet und dass lange Krepppapierstücke ganz schön nervig sein können.

Schritt 3: Es geht ans Dekorieren!

Jetzt beginnt der wirklich lustige Teil, bei dem ältere Kinder ruhig helfen dürfen – das Dekorieren. Dazu könnt ihr aus Tonpapier tolle Figuren ausschneiden und auf die Tüte kleben. Am besten druckt ihr euch eine Vorlage im Maßstab 1:1 aus und orientiert euch daran. Zum Beispiel könntet ihr einen Dinosaurier googeln, ausdrucken, ausschneiden und ihn auf festem Tonpapier abpausen. Wir haben für euch weiter unten ein paar Inspirationen aufgelistet.

Schritt 4: Befüllen und schließen

Nun kommen Süßigkeiten, kleine Geschenke und ein paar witzige Schulgadgets in die Tüte. Lustige Radiergummis, besondere Stifte oder ein cooles Lineal motivieren die Kids für die ersten Schultage. Zum Schluss das Krepppapier mit hübschen Bändern schließen, fertig! Wir wünschen einen schönen Schulstart!

Du bist keine Bastel-Queen? Macht nichts! Im Fachhandel und online kannst du wirklich tolle, fertige Schultüten kaufen – und der erste Schultag deines Kindes wird damit garantiert genauso unvergesslich wie mit einer selbst gebastelten!

Tipp Alternativ kannst du auch einen Schultütenrohling besorgen, den du nur noch dekorieren musst. Sogar DIY-Nähsets für Schultüten gibt es mittlerweile zu kaufen!

Auch schön: Wer gern alles aus einem Guss hat, entscheidet sich für eine Schultüte passend zur Schultasche, zum Beispiel von Step by Step oder Ergobag.

Fazit Der Übergang vom Kindergarten zur Schule ist nicht nur für dein Kind ein großer Schritt. Auf eure ganze Familie kommt jetzt eine spannende, neue Zeit zu! Eine Schultüte ist ein nettes Ritual, um diesen Schritt gebührend zu feiern und die Kleinen mit noch mehr Stolz in den ersten Schultag ziehen zu lassen. Ob selbst gebastelt oder gekauft, ob mit Dinos, Schmetterlingen, Meerjungfrauen oder Autos: Über eine Schultüte freut sich wirklich jeder kleine ABC-Schütze!