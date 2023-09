Der Mann, das unergründliche Wesen. Ein "Ich liebe dich" kommt ihm in den seltensten Fällen über die Lippen. Vor allem nicht in der Anfangszeit einer Beziehung (und gegen Ende, tja). Weshalb wir oft stundenlang mit Freundinnen telefonieren und dabei jede seiner Bemerkungen oder Taten genüsslich sezieren, um die Antwort auf nur eine, aber dafür sehr brennende Frage zu bekommen: IST. ER. IN. MICH. VERLIEBT?

Dabei gibt es 19 ganz ganz wunderbare Signale, die beweisen: Der Kerl ist Hals über Kopf, bis über beide Ohren IN DICH VERKNALLT. Zumindest nach einer internen Umfrage in der WOMAN-Redaktion. Wenn du weitere kennst: Erweitere die Liste!

Er ist aufmerksam

1 Er hat sich gemerkt, welchen Film oder welches Konzert du sehen willst – und überrascht dich mit Karten dafür. Sogar wenn es sich um eine Liebesschmonzette handelt, die ihm die Grausbirnen aufsteigen lässt – er hält die 1 1/2 Stunden im Kinostuhl an deiner Seite tapfer durch. Weil es DIR Spaß macht.

Er bringt dir was mit

2 Blumen. Schokolade. Egal. Einfach so. Ohne Grund. Bis auf den einen, den wichtigsten: Er mag dich. Manche Frauen halten das für schleimig oder billig. Wir nicht.

Er will dich befriedigen

3 Wir sagen, was wir meinen. Auch wenn er dabei vielleicht nicht das größte Talent an den Tag legt und eventuell sogar vergeblich rackert – aber ein Kerl, dem daran liegt, dich zum Orgasmus zu bringen, obwohl er selbst nicht viel davon hat: der mag dich.

Er schaut nicht aufs Handy

4 Angry Birds und Status-Updates können nicht wichtiger sein als du. Echt nicht. Deshalb lässt er in deiner Gegenwart das Handy in der Hosentasche. Den Impuls zu unterdrücken, ständig aufs Display zu starren: Wir nennen es Liebe ;-)

Er schickt dir lustige Fotos

5 Katzen-Memes, Herren-Leggings... Er verpackt Bilder zu Insider-Witzen, die zwischen euch laufen, in seine Facebook- oder SMS-Nachrichten. Kurzum: Er schickt dir Erinnerung an sich. Wer hätte gedacht, dass man dem Foto einer alten, grantigen Katze etwas Romantisches abgewinnen kann? Tja. Frag' uns ;-).

Er will dich dabei haben

6 Er trifft seine Kumpels und lädt dich ein? Ein fantastisches, ein großartiges Zeichen. Vielleicht nerven dich seine Freunde ... und der Nachmittag am Fußballplatz ist auch nicht unbedingt deine Vorstellung eines perfekten Dates – aber er möchte dich unbedingt in seiner Nähe haben. Also tun wir ihm einmal den Gefallen.

Er hält dich im Schlaf

7 Du könntest von seiner Umarmung eventuell leicht genervt und verschwitzt aufwachen – aber er will dich einfach unbedingt drücken und knuddeln und umarmen – und damit ist doch alles ohsowunderbar!

Er will, dass du gut nach Hause kommst

8 Verdreh' jetzt bitte nicht die Augen! In seiner Nachricht "Bist du schon zuhause?" steckt keine nervige Eifersucht – sondern Fürsorge. Und die empfindet man nur, wenn einem der andere etwas bedeutet.

Er organisiert für dich um

9 Eigentlich hatte er heute Abend schon etwas vor. Aber wenn du ihn um Hilfe bittest (weil du deine Präsentation gegengelesen haben willst, deine Heizung spinnt...), dann wirft er all seine Pläne über den Haufen.

Er zieht dich auf

10 Aber auf eine liebevolle Art und Weise, die dich zum Lachen bringt (und nicht dafür sorgt, dass du später heimlich auf der Toilette weinen musst).

Er merkt sich deine Worte

11 Er kann sich an sämtliche eurer Unterhaltungen erinnern – etwa an jene, als du ihm ziemlich ausführlich erklärt hast, welche Sneaker du ganz schrecklich findest. Und welche Frau jetzt dringend braucht. Mit denen überrascht er dich dann nämlich an deinem Geburtstag.

Er versucht, seine Gefühle zu artikulieren

12 Das kann ein wenig schwierig werden. Wenn du all die unbeholfenen Pausen und "Ähhhhhs" ignorierst, dann ist das, was er ausdrücken will, vermutlich sehrsehr süß.

Er macht dir Komplimente, wenn du ungeschminkt bist

13 Ach Gottchen: Er kriegt ja nicht einmal mit, dass du gerade kein Make-up aufgetragen hast. The Look of Love ... so lautet nicht umsonst der Titel eines bekannten Liebesliedes ;-)

Er ist sentimental, wenn es um dich geht

14 Nein, er muss keine Sturzbäche heulen oder dein Foto an seiner Brust tragen. Aber er bewahrt die kleine Post-it-Nachricht, die du ihm vor ein paar Tagen geschrieben hast, in seiner Brieftasche. Wirklich. Manche Männer machen so etwas.

Er hält deine nervigen Angewohnheiten für süß

15 Er findet es sogar entzückend, dass du die Lebensmittel auf deinem Teller so arrangierst, dass sie einander nicht berühren? Congrats. Er liebt dich. Muss einfach so sein.

Er überrascht dich mit Kaffee

16 Du hattest eine lange Nacht und einen anstrengenden Tag vor dir? Er bringt dir in der Früh einen leckeren Kaffee ins Büro. Mit Milchschaum, Haselnuss-Flavour und Zimt-Pulver, genau so, wie du ihn magst. Hat er sich nämlich gemerkt (wir verweisen nochmals auf Punkt 11).

Er ist stolz auf dich

17 "Das ist meine Freundin, sie hat gerade erst ihr Studium abgeschlossen und schon einen Job bei diesem tollen Unternehmen. Außerdem hat sie diese irre Idee gehabt, wie man ... Sie ist so schlau und schön – mal ehrlich: Ist sie nicht großartig?"

Er erinnert sich, was du nicht magst

18 Und macht es deshalb nicht mehr. Herrlich, Mädels! Das bedeutet: Keine Sorge mehr, in der Nacht plötzlich auf dem eiskalten Toilettenrand zu sitzen, weil er den Deckel mal wieder nicht runtergeklappt hat. Keine offenen Zahnpasta-Tuben mehr!

Er fängt dich auf, wenn es dir schlecht geht