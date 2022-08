Während wir zu Weihnachten meist mit all unseren Liebsten vereint sind, sieht es zu Silvester schon wieder ganz anders aus. Das Neue Jahr wird oft mit ein paar ausgewählten Freund:innen eingeläutet, Raclette gegessen und Blei oder Wachs gegossen. Jenen, mit denen wir zu Silvester und am Neujahrstag nicht zusammen feiern können, schicken wir aber zumindest liebe Neujahrswünsche – ganz traditionell per Post oder einfach und unkompliziert per WhatsApp oder SMS!

Frohes Neues Jahr: lustige und nette Neujahrswünsche

Das alte Jahr ist morgen futsch, für Mitternacht nen guten Rutsch. Das neue Jahr soll Glück dir bringen, mit Gesundheit, Herz und anderen Dingen.

An alle, die mir für *dieses Jahr* die besten Wünsche gesendet haben - es hat nichts gebracht. Schickt für *nächstes Jahr* bitte Geld, Alkohol oder Gutscheine. Danke.

Es wackelt spät durch Nacht und Wind, ein Ferkelchen, das lacht und singt. Es wünscht nur eines, das ist klar: Alles Gute im Neuen Jahr!

Ich wünsche dir zwei Dinge für das neue Jahr: ALLES und NICHTS. Alles, was dich glücklich macht und nichts, was dich verzweifeln lässt.

Hab dir bei der Zukunftsbank aufs Konto 2023 365 Tage Liebe, Glück und süße Träume einbezahlt. Viel Spaß beim Ausgeben und einen guten Rutsch ins Neue Jahr!

Es klopft ganz leise an die Tür: ein fettes, rosa Rüsseltier. Mach auf der Sau, lass sie herein! So hast im neuen Jahr VIEL SCHWEIN!

Ich bin die kleine Neujahrsfee, stecke tief im dichten Schnee, drum schick ich dir aus weiter Ferne eine Hand voll Zaubersterne!

Dein Horoskop fürs nächste Jahr: Geld: die Sterne lächeln. Schule/Beruf: die Sterne lächeln. Gesundheit: die Sterne lächeln. Liebe: die Sterne lachen sich kaputt!

Dies ist ein Glücksfisch <°)))>< Er bringt dir Glück im neuen Jahr, du musst ihn an 5 liebe Menschen schicken.

Silvester: Bilder zum Verschicken

Frohes neues Jahr: Lustige GIFs zum Verschicken