Zu Silvester erbitten Christ:innen Gottes Segen für die nächsten 365 Tage und rufen positive sowie negative Ereignisse des alten Jahres in Erinnerungen, was in Form von Gottesdiensten stattfindet - manchmal sogar mitten in der Nacht. Ganz nach dem Motto: "Gott ist bei uns am Abend und am Morgen, und ganz gewiss an jedem neuen Tag."