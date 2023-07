Von Jahr zu Jahr gönnt man sich immer seltener kindische Vergnügen. Kannst du dich überhaupt dran erinnern, wann du das letzte Mal etwas nur für dein inneres Kind gemacht hast? Dasselbe gilt auch für Halloween: Es kann herrlich lustig sein, am 31. Oktober eine Nachtwanderung durch den Wald zu machen oder mit deinen liebsten Freund:innen eine Mottoparty zu feiern.

Halloween wird derweil durch viele verschiedene Symbole verkörpert: Hexenhüte und Hexenbesen, Spinnweben, Fledermäuse, Vampirzähne, Blut, Gruften, Totenköpfe, schwarze Katzen, Mumien, Zombies, Vogelscheuchen, Skelette und und und. Die Liste ist endlos. Obwohl der Brauch primär in den Vereinigten Staaten bekannt ist, probieren sich mittlerweile auch die Österreicher:innen aus - vor allem in der Hauptstadt Wien erfährt Halloween viel Zuspruch.

Woher kommt die Tradition, das gruselige Fest zu feiern?

Obwohl Halloween ein inzwischen eher nordamerikanisch geprägtes Ereignis ist, kommt das Fest eigentlich aus Europa ... zumindest, wenn man den schaurigen Mythen glaubt. Tatsächlich existieren dort zwei verschiedene Theorien, die sich mit dem Ursprung Halloweens auseinandersetzen - die der Christ:innen und die der Kelt:innen. Falls ihr also zu hören bekommen solltet, dass das Gruselfest in die USA gehört, könnt ihr ab jetzt mit historischen Fakten dienen!

Glaubt man der christlichen Tradition, so geht Halloween auf die damalige Christianisierung der Kirche im 9. Jahrhundert zurück. Der Begriff bildet eine Abkürzung für "All Hallows' Evening", was auf Deutsch so viel wie "der Abend vor Allerheiligen" bedeutet. Allerheiligen oder auch "All Hallows' Day" wird nämlich jährlich am 1. November gefeiert. Wiederum einen Tag später zogen Christ:innen am Tag der "Allerseelen" - auf Englisch "All Souls Day" - durch die Dörfer, um sogenannte "Seelenkuchen" zu erbetteln. Dabei handelt es sich um ein spezielles Brot mit süßsauren Johannisbeeren.

In der keltischen Geschichte sagt man, dass die Bedeutung von Halloween auf dem keltischen Fest "Samhain" beruht. Beim Neujahr der Kelt:innen wird die Ernte, der Beginn der kalten Jahrszeit und der Start in das neue Kalenderjahr gefeiert. Bereits 500 v. Chr. glaubten die damaligen Einwohner:innen Irlands sowie Schottlands, dass am Abend des 31. Oktobers die Toten wieder auferstehen und auf die Erde zurückkehren würden, um den Lebenden fiese Streiche zu spielen. An Samhain fällt dementsprechend der Schleier zwischen den Welten, sodass Kontakt zur anderen Seite möglich ist.

» Wenn ich abends esse, decke ich auch den Tisch für meine verstorbenen Familienmitglieder ein, um meine Ahn:innen zu ehren. «

Da die Verstorbenen sich ein Leben nach dem Tod sichern wollen, müssen wir Menschen uns verstecken oder als Tote tarnen - der Grund, wieso man sich an Halloween grausig verkleidet. Vor den Häusern standen außerdem kleine Gaben, um die Geister zu besänftigen. "An Samhain, dem Hexenneujahr, kann man Dinge, die man loslassen möchte, aufschreiben und in einem kleinen Feuer verbrennen", beschreibt Elli vom Hexentreff-Server ihre Rituale.

Halloween, wie wir es heute kennen, entstand erst, als irische Einwander:innen den Brauch im 19. Jahrhundert nach Amerika brachten. Dort hat das Fest einen ähnlichen Stellenwert wie woanders Karneval. Um 2000 herum wurden die gruseligen Aktivitäten auch wieder in Europa populär.

Gibt es spezielle Bräuche, die an Halloween durchgeführt werden?

Halloween ist für alle Generationen da: Sowohl Erwachsene als auch Kinder trauen sich am 31. Oktober auf die Straße. Das digitale Markt- und Meinungsforschungsinstitut "Marketagent" hat im Jahr 2019 über 500 Österreicher:innen um ihre Meinungen zu Halloween gebeten. Hier kam heraus, dass die größten Gruselfans in Wien leben und unter den 14- bis 29-Jährigen zu finden sind. Es gibt definitiv Schlimmeres, als den ganzen Tag über traditionelle Leckereien zu essen, Kürbisse zu schnitzen, Horrorfilme zu schauen und dank diverser Kostüme in neue Rollen zu schlüpfen!

Einer der beliebtesten und verbreitetsten Bräuche ist es, sich in gruselige Gestalten zu verwandeln - darunter Hexen, Teufel, Zombies oder Vampire. Deiner Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt! Dennoch solltet ihr im Hinterkopf behalten, dass sich manche Menschen vor bestimmten Kostümen fürchten. Achtet also darauf, niemanden mit Absicht zu erschrecken oder zu belästigen. Halloween ist keine Ausrede für negatives Verhalten.

"Süßes oder Saures!" ("Trick or Treat" auf Englisch) - ein Satz, der an Halloween tausendfach fällt. Mit diesem Schlachtruf ziehen vor allem verkleidete Kinder sowie Jugendliche am Abend des 31. Oktober von Tür zu Tür, um Süßigkeiten von ihren Nachbar:innen zu bekommen. Geben die Hausbesitzer:innen nichts her, muss mit einem Streich gerechnet werden. Dabei werden unter anderem Türklinken mit Soßen eingeschmiert, Briefkästen mit Klopapier eingewickelt und Eier an Hauswände geschmissen. Auch hier gilt wieder: Der saure Teil muss nicht wortwörtlich genommen werden, da schnell fremdes Eigentum beschädigt werden kann.

Halloween: Freizeitspaß oder ausgeklügelte Vermarktung?

Trotz Unterhaltungswert steht bei Halloween eine Sache ganz besonders im Vordergrund: Merchandising, Kassenschlager und Umsatz. Im Endeffekt ist das Gruselfest in unserer Kultur ein riesiges kommerzielles Geschäft, an dem sich unter anderem Kinos, Fernsehserien, Kostümhersteller, Geisterbahnen und Süßigkeiten-Produzenten bedienen - sie alle verzeichnen an Halloween ihre Umsatzrekorde.

Einen weiterer Kritikpunkt äußert die christliche Kirche. Protestant:innen bemängeln, dass Halloween auf den gleichen Tag wie der Reformationstag fällt - ein für die evangelischen Christ:innen wichtiges Datum, da Martin Luther im Jahr 1517 seine 95 Thesen veröffentlichte und damit das Christentum spaltete. Der Fokus sollte daher lieber auf einheimischen Traditionen liegen.

Dekoration, um die perfekte Halloween-Party zu organisieren

Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, Halloween nach deinen Wünschen zu gestalten! Dafür muss es nicht immer zu einer extravaganten Party gehen - wie wäre es mit einem gemütlichen Sleepover bei dir zu Hause? So lädst du garantiert nur Menschen ein, die dir am Herz liegen und kannst selbst bestimmen, wie der Abend abläuft. Für gemütliche Stimmung sorgen Lichterketten, Kerzen und ganz viele kuschelige Kissen! Auch dein Hauseingang kann schaurig schön geschmückt werden.

Du bist eher die totale Partymaus? Kein Problem! Mottopartys gibt es definitiv genug - und das teils in super verrückten Locations wie verlassenen Geisterhäusern. Spiele wie eine Schnitzeljagd, Vorlesen von Horrorgeschichten, Kürbisse auspusten, "Hexenhut-Ringwurf" und "Mumien wickeln" kommen garantiert gut bei deinen Freund:innen an. Beim Mumien wickeln wählt jedes Team eine Mumie aus und muss diese so schnell wie möglich einwickeln, ohne das Toilettenpapier zu zerreißen. Passt bitte auf, dass die Mumie im Kopfbereich genug Luft bekommt.

Tipp: Wer Dekoration für Halloween einkaufen möchte, sollte dies nicht erst im Oktober machen. Die meisten Geschäfte bieten ihre Herbstartikel bereits im Sommer an, darunter auch TK Maxx. Falls du noch etwas Inspiration brauchst, kannst du dir auch ein Moodboard auf Pinterest zusammenstellen.

Filme und Serien mit gewissem Gruselfaktor

Um einen guten Halloween-Filmabend zu haben, ist es nicht notwendig, sich große Arbeit anzutun. Ein bisschen Dekoration, ein besonders einladendes Sofa voller Polster und natürlich Popcorn verleihen die nötige Atmosphäre. Welche ikonischen Filme und Serien dich begleiten, kommt total auf den eigenen Geschmack an - manche lieben Horror, andere hingegen können danach nächtelang nicht schlafen. Wir haben Inspiration aus verschiedenen Genres für euch!

Slasher

Horror

Komödien

Kinderfilme

Serien

Kürbis schnitzen: Wie funktioniert das eigentlich?

Eine tolle Aktivität, bei der die gesamte Familie mitwirken kann, ist das Kürbis schnitzen. Ihr seid kompetitiv? Dreht die Musik auf und macht einen Wettbewerb draus, wer das schaurigste Gesicht in den Kürbis schneiden kann! Zum Abschluss werden Punkte vergeben - der:die Gewinner:in darf sich den Film für den Abend aussuchen. Wer kleine Kinder hat, kann statt Messern übrigens auch zu Pinseln und Farbe greifen. Angemalte Kürbisse dienen später zwar nicht als Laterne, können aber dennoch sehr dekorativ sein.

Wusstest du eigentlich schon, woher der witzige Brauch kommt? So wie auch Halloween selbst geht das Kürbis schnitzen auf eine irische Legende zurück, bei der "Jack O'Lantern" einen Pakt mit dem Teufel macht und letztendlich für immer auf der Erde verweilen muss - mit glühenden, leuchtenden Kohlen und einer hohlen Rübe.

Um auf Nachhaltigkeit zu achten und das innere des Kürbis' gut zu verwerten, können die Reste für leckere Halloween-Rezepte genutzt werden. Übrigens: Es muss nicht unbedingt ein Kürbis sein - eine Paprika oder Ananas funktioniert genauso gut und ist auf jeden Fall ein einzigartiger Hingucker.

Schaurige Rezepte für Halloween

Was könnte den (ohnehin schon perfekt gruseligen) Abend noch einmal richtig abrunden? Richtig, Speis' und Trank! Wir haben euch die originellsten Rezepte für Halloween rausgesucht - darunter Snacks für jeden Geschmacksnerv sowie teuflisch passende Getränke. Ob für den Kindergeburtstag oder die Themenparty: Bei diesen Empfehlungen wird definitiv jede:r fündig.

Eins der wohl bekanntesten Rezepte sind die sogenannten "Mumien-Würstchen" aka Würstchen im Schlafrock. Wer es gerne einfach und schnell hat, darf diesen Klassiker definitiv nicht missen! Folgende Zutaten werden benötigt:

Mini-Frankfurter-Würstchen (aus dem Glas oder frisch)

Pizza- oder Blätterteig

Mayonnaise, Senf und Ketchup

Balsamico-Creme

Anleitung: Für die Mumien-Würstchen sollte der Pizzateig zuallererst ausgerollt und in etwa 1 cm-dünne Streifen geschnitten werden. Die Streifen sollten lang genug sein, dass sie sich kreuzen, wenn du die Würstchen damit einwickelst. Daraufhin werden die Mumien im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad circa 15 bis 20 Minuten gebacken. Für die Augen setzt du zwei Kleckse Mayonnaise nebeneinander; die Pupillen bestehen aus Balsamico-Creme und werden mit einem Zahnstocher in die Mitte gegeben. Fertig! Eaaasy.

Herzhafte Gerichte

Damit du an Halloween ein ganzes Buffet füllen kannst, bleibt es natürlich nicht nur bei den Mumien-Würstchen. Wir haben dir sieben deftige Speisen herausgesucht, von denen deine Gäste mehr als satt werden.

1. Gefüllte Paprika-Fratzen

2. Spinnen-Pizza

3. Halloween-Wasabi-Eier

4. Knusprige Hexenfinger

5. Snackplatte als Kürbisgesicht

6. Augenfrikadellen

7. Frankensteins Monster Brot

Leckere Desserts

Hand aufs Herz: Etwas Süßes zum Naschen geht doch eigentlich immer, oder? Mit diesen schokoladigen und fruchtigen Nachspeisen hebt sich die - wahrscheinlich sowieso schon zauberhafte - Stimmung noch einmal viel mehr!

1. Spinnen-Cupcakes

2. Bloody Brain Muffins

3. Schokoladige Hexenhüte

4. Gespenster-Palatschinken

5. Halloween-Tarte

6. Gruselige Monstermäuler

7. Traubenraupen

Erfrischende Drinks

Es muss nicht unbedingt Alkohol enthalten sein! Hier findest du den besten Mix aus süßen, (non-)alkoholischen und durststillenden Getränken. Das Coole daran: Jeder "normale" Drink kann mit etwas Dekoration zum Halloween-Highlight schlechthin aufgewertet werden.

1. Lychee-Eyeball-Cocktail

2. Pumpkin Spice Latte

3. Virgin Mary

4. Bunter Horrorshake

5. Kürbisbowle

6. Halloween-Schnaps

7. Vampire's Aperol Sour

Kreative Kostüme für Halloween: Vampir, Hexe, Kürbis & Co

Anders als beim Fasching dürfen die Kostüme zu Halloween auch schon einmal gruselig, grausig und morbide ausfallen. Gleichzeitig ist aber eigentlich jedes beliebige Kostüm bis hin zum zuckersüßen Einhorn erlaubt. Zu Halloween hat man also die Qual der Wahl, wie man sich verkleiden möchte. Zombie oder Hexe, Geist oder Vampir? Auch der Partner-Look wird immer wieder gerne gewählt.



Viel zu oft wird das Fest der Gänsehaut auf Splatter-Motive, Skelette und Untote beschränkt. Halloween hat aber so viel mehr zu bieten! Beweist man nur ein wenig Kreativität, so entstehen die verblüffendsten Kostüme, die oftmals gar nicht schwer umzusetzen sein müssen. Heidi Klum macht es vor: Seit 2000 überrascht das Model an Halloween mit den witzigsten Ideen - wie Fiona von Shrek, Jessica Rabbit oder ein Regenwurm.

Wichtig: Denkt dran, mit eurem Kostümen keine kulturelle Aneignung auszuüben - dazu gehören beispielsweise Indianer:innen, Inuit und die Día de los Muertos. Ich weiß, ich weiß. Es kann nervig sein, sich immer über alles informieren zu müssen. In diesem Fall betrifft es aber die Kultur und Geschichte verschiedener Völker, wobei Grenzen überschritten werden.

Sexy Kostüme

Catwoman

Krankenschwester

Engel

Teufel

Rotkäppchen

Cowgirl

Gruselige Kostüme

Zombie

Vampir

Hexe

Frankenstein

Skelett

Clown

Couple Kostüme

Harley Quinn und Joker

Mario und Princess Peach

Tequila und Limette

Danny und Sandy aus "Grease"

Juno und Paulie

Kim Possible und Ron

Kostüme für Kinder

Kürbis

Hot Dog

Baby Yoda bzw. Grogu

Pirat

Fledermaus

Wednesday Addams

Unheimliches Make Up für Halloween

Sofern man mit dem arbeiten möchte, was man sowieso schon zu Hause hat, kann man mit Schminke tolle Halloween-Looks zaubern. Keine Sorge, klarerweise wird man nicht von einen Tag auf den anderen zum Make-Up-Artist: Wir zeigen euch, was ihr dafür braucht.

Schminke

Hexe, Vampir, Skelett, Fee, Frankenstein, Corpse Bride - in das und viel mehr kannst du dich mit ein wenig Make Up verwandeln. Ob du es glaubst oder nicht, am besten eignet sich Kinderschminke! Diese gibt es in Drogeriemärkten zu kaufen und ist perfekt für den kleinen Geldbeutel. Mit Eyelinern oder Kajal-Stiften können zusätzlich Fledermausflügel und Spinnennetze hinzugefügt werden.

SFX

Für die professionellen Artists unter euch darf es gerne etwas schwieriger sein, oder? Vielleicht habt ihr schon einmal von SFX Schminke gehört: Dabei handelt es sich um visuelle Spezialeffekte zur Wunden- und Narbengestaltung im Maskenbild. Modellierwachs, Hautkleber und Blutspray können sehr schnell sehr echt aussehen!

Kontaktlinsen

Fast fertig! Kontaktlinsen sind definitiv kein Muss, können deinem Look aber den perfekten Schliff geben. Für Vampire eignen sich rote, für Dämonen schwarze und für Geister weiße Augen. In manchen Onlineshops findest du sogar Kontaktlinsen, die deine Pupillen wie die eines Tieres - Schlange, Katze, Drache - erscheinen lassen. Happy Halloween!