"Code Orange!" - so heißt es zumindest in den Vereinigten Staaten, wenn endlich wieder die Halloween-Saison eingeläutet wird. Für die Amerikaner:innen ist das Gruselfest teilweise wichtiger als Weihnachten, Thanksgiving und Ostern zusammen. Das zeigt sich auch im Ausmaß der Dekoration. An gruselig geschmückten Vorgärten, Mottopartys und Verkleidungen wird nicht gespart!

Obwohl Halloween in Österreich nicht so stark vertreten ist, gibt es auch hier Fans. WOMAN-Leserin Marion Höfferer steckt zum Beispiel viel Zeit und Herzblut in ihre unglaubliche Halloween-Deko: "Seit meinem neunten Lebensjahr bin ich ein großer Halloween-Fan. Die tolle Dekoration habe ich erstmalig in Filmen wie 'Hocus Pocus' oder amerikanischen Serien gesehen. Für mich war klar, dass ich so etwas auch haben wollen würde, wenn ich erwachsen bin. Meine erste Party hatte ich später mit einem ausgehöhlten Kürbis und einer Girlande."

» Ich war so stolz auf meine Halloween-Deko - und der Anfang war gemacht. «

Halloween-Deko, die in keinem Haushalt fehlen darf

Okay, um es direkt zu Beginn klarzustellen: Halloween-Deko ist nicht gleich Halloween-Deko. Wir wissen, dass nicht jede:r etwas mit gruseligen Fratzen im Neon-Look anfangen kann. Genau deswegen ist es so toll, dass es eigentlich keine Regeln fürs Dekorieren gibt! Mittlerweile gibt es so viel Auswahl, dass jede Präferenz abgedeckt sein sollte. Die Kette "Michaels" aus den USA hat 2023 beispielhaft eine wirklich süße Halloween-Kollektion in Pastellfarben herausgebracht.

"Deko für Halloween ist in Österreich vergleichsweise schwer zu finden. Ich kaufe gerne bei 'Tedi' ein. Mein absoluter Favorit ist aber 'TK Maxx', unangefochten. Online gibt es außerdem den 'Horror Shop', die 'Geistermeile' und andere Gruselstores", so Marion über die Auswahl für Halloween-Deko in Österreich. Weitere empfehlenswerte Geschäfte sind "Flying Tiger", "Half Price" und "Action" - auch Supermärkte oder lokale Kleinunternehmen können sich als Jackpot herausstellen.

Sachen und Motive, um die man zu Halloween nicht herum kommt, sind Skelette, Vampire, Fledermäuse, Blut, Spinnen, Zombies, Hexen, Geister, Totenköpfe, Grabsteine und schwarze Katzen. Marion fügt hinzu: "Das ultimative Symbol für Halloween ist natürlich der (geschnitzte) Kürbis. Dieser darf bei der Dekoration nicht fehlen." Dem stimmen wir zu!

Wer mag, kann sein zu Hause auch einfach mit normaler Herbstdekoration wie Kunstblättern, Kastanien, gemütlichen Kissen oder Lichtspielen schmücken. Kerzen erzeugen ein schauriges Licht und sorgen für eine stimmungsvolle Atmosphäre - egal ob ganze Kerzenständer, Pumpkin-Spice-Duftkerzen oder Kerzen geformt in Halloween-Motiven.

Dekoration für die ultimative Gruselparty

Wenn ihr an Halloween nichts falsch machen wollt, kauft ihr einfach alles, was mit Gruselmotiven versehen ist - das ist zwar der sichere Weg, aber nicht unbedingt kostensparend. Stattdessen ist es vorteilhaft, sich im Vorhinein ein paar Gedanken um das Thema zu machen, sollte es eine Mottoparty werden. Meist können Horrorfilme und damit Gestalten wie Frankenstein, Dracula oder Wednesday als gute Inspirationsquelle dienen.

Um die perfekte Dekoration für deine Party zusammenzustellen und einen gruseligen Effekt zu erzielen, greif' zu Plastikspinnen, Käfern und anderem kriechenden Ungeziefer. Diese können an Wänden, auf Möbeln oder Tischen platziert werden. Halloween-Süßigkeiten wie Augäpfel-Gummibärchen und Skelett-Lutscher sind ebenfalls ein absoluter Hingucker - und gleichzeitig essbar. Yummy! Geht es besser? Der Esstisch weist bestenfalls eine dunkle Tischdecke und Servietten mit schaurigen Motiven auf.

➠ Tipp: Wenn ihr nach weiteren Halloween-Rezepten sucht, seid ihr hier genau richtig.

Wer es gerne realistisch mag, kann eine Ecke des Wohnbereiches zur Hexenküche umfunktionieren, indem Gläser mit farbigen Flüssigkeiten und Etiketten wie "Einhorn-Blut" oder "Hexentrank" aufgestellt werden. Verwende zusätzlich Angst bereitende Soundeffekte oder Hintergrundmusik, um die Atmosphäre zu verstärken. Du kannst auch ein altes Radio oder eine Soundanlage mit Knistergeräuschen nutzen. Für das Gesamtpaket solltest du nicht nur für die perfekte Umgebung sorgen, sondern dich auch selbst am Halloween-Spaß beteiligen und verkleiden.

Marion verwandelt Halloween in ein großes Event, an dem gleich die gesamte Familie teilhaben kann: "Heute feiere ich mit Freund:innen, Familie und eigentlich allen, die vorbeikommen möchten, um sich meine Halloween-Deko anzusehen. Obwohl wir sonst immer am 31. Oktober feiern, gibt es dieses Jahr eine Woche zuvor eine kleine Halloweenparty für Kinder. Das hat sich meine Tochter gewünscht." Stimmt, wer sagt, dass es nur eine Party geben darf?

Vorschläge für Halloween-Deko im Garten und Außenbereich

Allgemein könnt ihr stets mit den typischen Halloween-Farben spielen: Lila, Schwarz, Grün und Orange. Eine schnelle und vergleichsweise günstige Option ist es, bunte oder weiße Lichterketten um Bäume oder Sträucher zu wickeln und damit einen geisterhaften Effekt zu erzeugen. Um Geister zu simulieren, kannst du ebenso weiße Tücher oder Stofffetzen nutzen - diese flattern im Wind und jagen Passant:innen einen Schrecken ein.

Darüber hinaus eignen sich Deko-Elemente wie fliegende Hexen und Fledermäuse super, um diese an Bäumen oder Überdachungen zu befestigen. Falls möglich, erzeuge mit Nebelmaschinen eine geheimnisvolle Atmosphäre, die den Garten in eine unheimliche Umgebung verwandelt. Platziert leuchtende Augen in Büschen oder Fenstern, um den Eindruck von geheimnisvollen Beobachter:innen zu erzeugen, stellt einen Hexenbesen an die Tür und dekoriert den Gartenzaun mit Spinnweben.

Auch der Eingangsbereich darf nicht fehlen! Wie wäre es mit einer Willkommensmatte mit Halloween-Motiv, einem passenden Türkranz und beleuchteten Kürbissen, die am Weg oder auf den Treppenstufen stehen? Passende Blumen wie Chrysanthemen oder richtige Kürbisgewächse stellen auch tolle Eyecatcher dar.

Marion schmückt zu Halloween sowohl ihren Innen- als auch Außenbereich: "Ich schmücke ungefähr Mitte September im Haus und am 30. Oktober den gesamten Vorgarten - auch mit Animatronics, verkleideten Schaufensterpuppen und einigen selbstgebastelten sowie gebauten Dekorationen." Dafür platzierst du einfach auffällige Deko-Stücke wie lebensgroße Skelette, Hexenkessel oder animierte Figuren an strategischen Stellen. Bewegungssensoren aktivieren die Figuren, wenn jemand vorbeigeht.

13 ausgefallene und einfache Halloween-Deko-Ideen zum Selbermachen

Ihr seid eher Team DIY und wollt euch selbst an cooler Halloween-Deko versuchen? Kein Problem! Wir haben 13 gruselige Bastelideen zusammengestellt, bei denen ihr nicht nur Spaß habt, sondern auch etwas Geld spart - viele der Materialien müssen nicht neu eingekauft werden, sondern befinden sich bereits im Haushalt.

1. Kürbis-Anhänger aus Filz

Folgende Materialien werden für die "Kürbis-Anhänger aus Filz" benötigt:

Grüner Filzstoff

Orangefarbener Filzstoff

Schwarzer Filzstift

Klebstoff

Schnur oder Band

Schere

Schneide aus orangefarbenem Filzstoff verschiedene Kürbisformen und aus grünem Filzstoff kleine Blätter aus. Klebe letztere auf die Oberseite der Kürbisse und zeichne mit dem schwarzen Filzstift gruselige Gesichter auf. Befestige eine Schnur oder ein Band am oberen Teil des Kürbisses, um ihn als Anhänger zu verwenden.

2. Geisterflaschen-Lichter

Folgende Materialien werden für die "Geisterflaschen-Lichter" benötigt:

Leere Glasflaschen

Weiße Bastelfarbe

Schwarzer Permanentmarker

LED-Lichterketten

Bemale die Glasflaschen mit weißer Bastelfarbe, um sie wie Geister aussehen zu lassen. Daraufhin malst du mit einem schwarzen Permanentmarker gruselige Gesichter auf die Flaschen. Lege abschließend LED-Lichterketten in die Flaschen und schalte sie ein, um den Effekt zu sehen.

3. Spinnennetze aus Watte

Folgende Materialien werden für die "Spinnennetze aus Watte" benötigt:

Watte

Wusstest du, dass du täuschend echte Spinnennetze mit Kosmetikwatte selber machen kannst? Hierfür zerrupft man die Wattebällchen - bis sie wie echte Spinnweben aussehen - und bastelt daraus ein Spinnennetz. Die Enden können dort platziert, wo du möchtest. Ohne großen Aufwand.

4. Fledermaus-Mobile

Folgende Materialien werden für das "Fledermaus-Mobile" benötigt:

Schere

Schwarzes Tonpapier

Schnur

Wackelaugen

Klebstoff

Zeichne Fledermaus-Motive auf das schwarze Tonpapier und schneide sie aus. Klebe daraufhin Wackelaugen auf die Fledermäuse, um ihnen mehr Persönlichkeit zu verleihen. Befestige dann die Fledermäuse mit Schnüren an einem Stock oder einem Rahmen, um ein hängendes Fledermaus-Mobile zu erstellen.

5. Skelett-Kronleuchter

Folgende Materialien werden für den "Skelett-Kronleuchter" benötigt:

Schnur

Schwarzer Karton oder Tonpapier

Schere

Drucker

Bastelwerkzeug

Drucke Vorlagen von Skelettfiguren in verschiedenen Posen auf Karton oder Tonpapier. Schneide die Skelette aus und bohre ein kleines Loch in jede Figur. Fädele die Schnur nun durch die Löcher der Figuren und hänge sie an einem Kronleuchter oder einer Deckenlampe auf.

6. Taschentuch-Geister-Girlande

Folgende Materialien werden für die "Taschentuch-Geister-Girlande" - Marions Geheimtipp - benötigt:

Weiße Taschentücher

Schwarzer Permanentmarker oder schwarzes Bastelpapier

Watte

Schnur oder Band

Stock

Falte ein Taschentuch auseinander und forme Watte zu einer Kugel. Umhülle diese nun mit dem Taschentuch, forme einen Kopf, lege einen Bindfaden um den Hals und mache einen Doppelknoten. Male dem Gespenst anschließend Augen auf und binde sie an einen längeren Faden oder einen Stock.

7. Halloween-Fensterbilder aus Transparentpapier

Folgende Materialien werden für die "Halloween-Fensterbilder aus Transparentpapier" benötigt:

Buntes Transparentpapier

Schere

Klebstoff

Vorlagen für Halloween-Motive

Zeichne Vorlagen für Halloween-Motive auf Papier. Lege die Motive auf buntes Transparentpapier, schneide sie aus und klebe die ausgeschnittenen Motive auf Fensterscheiben oder Türen, um einen leuchtenden Effekt zu erzielen.

8. Paprika-Windlichter

Folgende Materialien werden für die "Paprika-Windlichter" benötigt:

Paprika

Kerzen oder LED-Lichter

Löffel

Messer

Schneide den oberen Teil der Paprika ab und höhle sie vorsichtig mit einem Löffel aus. Setze eine Kerze oder ein LED-Licht in die ausgehöhlte Paprika. Zünde die Kerzen an oder schalte die LED-Lichter ein, um gruselige Paprika-Windlichter zu erstellen. Funktioniert genauso gut mit einem Kürbis, aber dazu kommen wir später!

9. Halloween-Türkranz

Folgende Materialien werden für den "Halloween-Türkranz" benötigt:

Styropor- oder Draht-Ring

Schwarzer Filzstoff

Kunstblumen

Kleber

Künstliche Spinnweben

Schere

Wickle den Styropor- oder Draht-Ring mit schwarzem Filzstoff ein, um die Grundlage des Kranzes zu bilden. Drapiere künstliche Spinnweben um den Kranz, sodass ein gespenstischer Effekt erzielt wird. Befestige Kunstblumen oder Kunstpflanzen, kleine Kürbisse und andere Halloween-Elemente daran, um den Kranz zu vervollständigen.

10. Blutige Kerzen

Folgende Materialien werden für die "Blutigen Kerzen" benötigt:

Kerzenhalter

Weiße Kerzen

Rote Kerzen

Tropfe rote Wachstropfen auf die weißen Kerzen, um den Effekt von Bluttropfen zu erzeugen. Platziere die fertigen Kerzen dann in alten Kerzenhaltern oder auf Halloween-Tischen. Die wohl einfachste, aber effektivste Halloween-Deko!

11. Halloween-Bilderrahmen

Folgende Materialien werden für den "Halloween-Bilderrahmen" benötigt:

Schwarzer Karton

Schere

Klebstoff

Farbiges Papier

Bilder

Dekoration wie Spinnennetze oder Kunstspinnen

Schneide einen Bilderrahmen aus schwarzem Karton und verschiedene Halloween-Motive wie Kürbisse, Fledermäuse oder Geister aus farbigem Papier aus. Klebe die Motive auf den Bilderrahmen und füge Bilder oder Spiegel in die Mitte ein. Dekoriere den Bilderrahmen mit Spinnennetzen, Kunstspinnen und anderen Halloween-Elementen.

12. Hexenhut aus Papier

Folgende Materialien werden für den "Hexenhut aus Papier" benötigt:

Schere

Schwarzes Tonpapier

Farbiges Tonpapier

Klebstoff

Das schwarze Tonpapier wird zu einem Kreis zurechtgeschnitten, der den Hutboden darstellt. Schneide jetzt ein größeres Stück des farbigen Tonpapiers aus, um den Hutkegel zu formen und klebe beides zusammen. Dekoriere den fertigen Hut mit einem farbigen Band oder einer Schnur.



13. Miniatur-Hexenkessel

Folgende Materialien werden für den "Miniatur-Hexenkessel" benötigt:

Zweige

Moos

Kleine schwarze Töpfe oder Tassen

Kunstspinnen

Miniatur-Hexenfiguren

Klebstoff

Befülle die kleinen Töpfe oder Tassen mit Moos, sodass es wie ein Hexenkessel wirkt. Befestige kleine Zweige als "Hexenbesen" in den Töpfen und platziere Kunstspinnen sowie Miniatur-Hexenfiguren auf dem Moos, um eine Miniatur-Hexe-Kessel-Szene zu gestalten.



Was braucht man alles zum Kürbisschnitzen?

Kürbisse gehören fest zu Halloween dazu - egal, ob du sie schnitzt, bemalst oder als Deko-Elemente verwendest ... sie dürfen einfach nicht fehlen. Um das Gemüse in einen Halloween-Kürbis zu verwandeln, brauchst du die richtige Kürbissorte und ein spezielles Schnitzset. Damit können verschiedene Gesichtsausdrücke und Designs in den Kürbis geschnitten werden.

➠ Ihr wollt genau wissen, wie die Halloween-Tradition funktioniert? Hier geht es zur Anleitung fürs Kürbisschnitzen.

Es ist alles andere als einfach, ein schönes Gesicht in den Kürbis zu schnitzen. Tatsächlich geht es deutlich leichter: Einen schwarzen Stift nehmen und das Gesicht einfach aufmalen. Fertig ist euer einzigartiger Kürbis! Wer will, kann Glitzer drauf streuen oder ihn dennoch aushöhlen und beispielsweise Süßigkeiten darin verstecken.