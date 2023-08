Bist du schon einmal auf einer (Halloween-)Party gewesen, auf der es nichts zu Essen oder Trinken gab? Falls ja ... tut mir das leid. Das sollte definitiv nicht der Fall sein! Gerade ein Gruselfest wie Halloween eignet sich doch super dazu, richtig Gas zu geben. Wir haben euch leckere, schaurige und verrückte Rezepte rausgesucht - inklusive aller Zutaten und Anleitungen.

Halloween Essen: Snacks und Fingerfood für den kleinen Hunger

Ihr habt keine Lust auf ein schwieriges, aufwändiges 5-Gänge-Menü? Verständlich! Falls es nur darum geht, vor dem Abendprogramm wie dem "Süßes oder Saures"-Spaziergang oder einer coolen Party etwas Essen im Magen zu haben, eignen sich kleine Snacks und Fingerfood.

1. Gefüllte Eier im Gruselaugen-Look

Folgende Zutaten werden für die "Eier im Gruselaugen-Look" benötigt:

12 Eier

3-4 Tropfen grüne Lebensmittelfarbe

120 g Frischkäse

60 g flüssige Butter

Prise Salz

12 schwarze Oliven

Prise Pfeffer

Zubereitung: Die Eier in einem Kochtopf mit heißem Wasser für zehn Minuten kochen. Dann kalt abspülen, schälen und halbieren. Den Dotter aus allen Ei-Hälften herauslösen, mit der Gabel zerdrücken und Frischkäse, Salz sowie Pfeffer mit der zerlassenen Butter hinzufügen. So viel Lebensmittelfarbe hinzugeben, wie gewünscht.

Daraufhin die Hälften mit der Mischung füllen und mit jeweils einer Olive garnieren. Wer möchte, kann die Eier auch im Ganzen lassen. Hierfür den Deckel vom geschälten Ei abschneiden, vorsichtig den Dotter herauslösen und nach Rezept zubereiten.

2. Hexenfinger

Folgende Zutaten werden für die "Hexenfinger" benötigt:

350 g Mehl

2 Teelöffel Salz

1 Teelöffel Pfeffer

1 Esslöffel gehackter Rosmarin

200 g weiche Butter

1 Ei

70 ml Wasser

30 Mandeln

1 Teelöffel Olivenöl

500 g pürierte Tomaten

Zubereitung: Butter in Würfel schneiden. Mehl, Salz, Rosmarin, Butter in eine Rührschüssel geben und zu einer krümeligen Masse verrühren. Anschließend Eigelb sowie Wasser hinzugeben und weiterrühren, bis sich der Teig zu einem Klumpen formt. Anschließend die Schüssel mit Frischhaltefolie abdecken und in den Kühlschrank stellen. Mindestens 30 Minuten ruhen lassen.

Aus dem Teig Finger formen, mit dem Messer einritzen und eine Mandel als Nagel an ein Ende setzen. Für die Soße - aka das Blut der herausgerissenen Fingernägel - den Knoblauch klein schneiden. Olivenöl in einen Topf geben und Knoblauch kurz anbraten. Kräuter, pürierte Tomaten, Salz und Pfeffer hinzugeben.

3. Käse-Hexenbesen

Folgende Zutaten werden für die "Käse-Hexenbesen" benötigt:

10 Halme Schnittlauch

10 Salzstangen

5 Scheiben Gouda

Zubereitung: Schnittlauchhalme in eine Schale legen, mit kochendem Wasser übergießen und fünf Minuten ziehen lassen, dann abgießen. Gouda übereinanderliegend längs halbieren. Die Käsestapel in 1/2 cm Abständen einschneiden, dabei 1 1/2 cm Abstand zum Rand lassen. Maxi-Salzstangen jeweils am Ende einer Käsescheibe ansetzen und den Käse darüber aufrollen. Mit je einem blanchierten Schnittlauchhalm fixieren.

4. Halloween-Blätterteig-Kürbisse

Folgende Zutaten werden für die "Halloween-Blätterteig-Kürbisse" benötigt:

1 Packung (Dinkel-)Blätterteig

50 g rotes oder grünes Pesto

2 Esslöffel Semmelbrösel

Zubereitung: Zu Anfang Pesto mit Semmelbröseln vermengen, Teig entrollen und zwölf Kreise ausstechen. Sechs Kreise auf ein Backblech legen, mit der Mischung bestreichen und an der Oberseite einen kleinen Stiel formen. Aus den restlichen sechs Kreisen nun jeweils zwei Dreiecke für die Augen und eine gezackte Linie für den Mund ausschneiden, über die Füllung legen und zusammendrücken. Dann backen.

5. Monster-Mäuler

Folgende Zutaten werden für die "Monster-Mäuler" benötigt:

3 Granny Smith Äpfel

Erdnussbutter

Weiße Smarties, M&Ms oder Rumkugeln

1 Zitrone

Zubereitung: Den Apfel waschen und vierteln. In das Apfelviertel einen Keil schneiden, der den offenen Mund simulieren soll. In diese Mulde Erdnussbutter füllen und die weißen Schokolade-Drops einbetten. Damit sich die Apfelspalten nicht verfärben, kann man sie mit Zitronensaft einreiben.

Halloween Essen: Herzhafte Gerichte mit Gruselfaktor

Du möchtest eine Halloween-Party schmeißen und all deine liebsten Freund:innen zum Dinner einladen? Ob du ein eigenes Menü kreierst oder ein Buffet hinstellst, ist dabei ganz dir überlassen. Damit der Abend so oder so gelingt, haben wir die originellsten Halloween-Rezepte für dich.

1. Blutige Mumien

Folgende Zutaten werden für das Chili der "Blutigen Mumien" benötigt:

500 g Rindfleisch

3 Esslöffel Olivenöl

2 Zwiebeln

1 grüne Paprika

1 Chilischote

1 Teelöffel Kreuzkümmel

Prise edelsüßes Paprikapulver

Prise getrockneter Thymian

Prise Salz

Prise Pfeffer

Prise Oregano

6 Tomaten

1 Knoblauchzehe

2 Teelöffel Essig

80 g Kidneybohnen

80 g Mais

1 Esslöffel Sambal-Oelek

Zubereitung: Für das Chili con Carne die Tomaten in Wasser blanchieren und klein schneiden. Zwiebel, Knoblauch, Paprika und Rindfleisch ebenso in kleine Stücke schneiden. Olivenöl erhitzen und Fleisch kräftig anbraten - dann Zwiebeln, Paprika, Knoblauch, Chilischoten, Gewürze, Mais, Bohnen, Tomaten, Zucker, Essig hinzugeben und nach Geschmack mit Salz sowie Pfeffer würzen. Mais sowie Bohnen dazugeben und weiter köcheln lassen.

Vor dem Servieren mit Salz, Pfeffer, Chili und Sambal-Oelek abschmecken. Für die Mumien Spaghetti kochen, um Mini-Wiener-Würstchen wickeln, auf einen Teller legen und mit dem Chili garnieren.

2. Jack O'Lantern-Quesadillas

Folgende Zutaten werden für die "Jack O'Lantern-Quesadillas" benötigt:

Tortilla Wraps

Käse

Zubereitung: Stapel zwei Tortillas übereinander, um oben einen Stiel zurechtzuschneiden. Während der untere Tortilla erst einmal zur Seite gelegt wird, schneidest du in den oberen ein Kürbisgesicht hinein. Daraufhin streust du Käse auf den intakten Tortilla, legst den mit Gesicht auf den anderen hinauf und packst alles kurz in den Ofen. Je nach Lust und Laune können weitere Zutaten wie Hühnchen, Avocado oder Schinken benutzt werden.

3. Blutrünstiger Kartoffelsalat

Folgende Zutaten werden für den "blutrünstigen Kartoffelsalat" benötigt:

1 1/2 kg Kartoffeln

Salz

Pfeffer

Zucker

350 ml Gemüsebrühe

2 Zwiebeln

7 Esslöffel Öl

70 ml Weißwein

10 Wiener Würstchen

10 Mandeln

200 ml Ketchup

Zubereitung: Kartoffeln mit kaltem Wasser bedeckt aufkochen, salzen und bei mittlerer Hitze weich kochen. Zwiebeln fein würfeln und in einem Topf mit zwei Esslöffeln Öl glasig dünsten. Brühe zugießen und erhitzen. Essig zugeben und mit Salz, Pfeffer sowie einer Prise Zucker kräftig abschmecken. Kartoffeln abgießen, abschrecken, zehn Minuten abkühlen lassen, pellen und in Scheiben schneiden. In eine hitzebeständige Schüssel geben und mit der Brühe übergießen.

Würstchen mit einem scharfen Messer an einem Ende einschneiden und die Mandelhälften - so wie auch bei den Hexenfingern - als "Fingernägel" hineinstecken. Kartoffelsalat mit Salz und Pfeffer abschmecken sowie fünf Esslöffel Öl untermischen. Würstchen in den Salat stecken und kurz vor dem Servieren "blutrünstig" mit Ketchup bespritzen.

4. Höllische-Halloween-Snackplatte

Folgende Zutaten werden für die "Höllische-Halloween-Snackplatte" benötigt:

Nüsse

Erdbeeren, Blaubeeren, Physalis, Kiwis, Mandarinen, Trauben

Paprika, Tomaten, Gewürzgurken, Oliven, Karotten

Mozzarella Sticks

Salami, Schinken, Käse (z.B. Camembert)

(Tortilla) Chips, Cracker, Brezeln, Baguette

Dips

Zubereitung: Tatsächlich ist die Snackplatte das wohl einfachste Rezept überhaupt. Hierfür legst du einfach alles, worauf du Lust hast, auf ein Brett und richtest es schön an. Um das Ganze etwas gruseliges zu gestalten, kann noch Dekoration wie eine Skelett-Hand drauf gelegt werden. Aber Vorsicht, da so viele verschiedene Nahrungsmittel gebraucht werden, kann es schnell teuer werden!

5. Gespenster-Pizza

Folgende Zutaten werden für die "Gespenster-Pizza" benötigt:

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

140 ml Speiseöl

1 Packung Vanillezucker

250 g passierte Tomaten

Zitronensaft

Oregano

1 Teelöffel Salz

Pfeffer

400 g Weizenmehl

2 Teelöffel Backpulver

250 g Speisequark

75 ml Milch

200 g mittelalter Gouda

16 Scheiben Salami

Zubereitung: Mit einer passenden Form etwa 16 Gespenster aus den Käsescheiben ausstechen. Backblech mit Backpapier belegen und Backofen vorheizen. Käse und Salami werden später auf den Boden gelegt und mitgebacken.

Soße: Für die Tomatensoße Zwiebel sowie Knoblauch abziehen, fein hacken und in zwei Teelöffeln Öl andünsten. Vanillezucker und passierte Tomaten dazugeben, einmal aufkochen und etwa zehn Minuten ohne Deckel sämig einkochen. Soße mit Zitronensaft, Oregano, Salz und Pfeffer abschmecken.

Quark-Öl-Teig: Mehl mit Backpulver in einer Rührschüssel mischen. Übrige Zutaten hinzufügen und alles mit einem Mixer zu einem glatten Teig verarbeiten. Den Teig aus der Schüssel nehmen und zu einer Rolle formen. Diese in etwa 16 gleich große Portionen teilen und zu Kugeln formen. Jede Teigkugel flach drücken und gemeinsam mit dem Belag backen.

Halloween Essen: Desserts für alle Schleckermäulchen

Nach dem eigentlichen, "richtigen" Essen ist es Zeit für einen Nachtisch - das ist ungeschriebenes Gesetz! Immer. Es heißt ja nicht umsonst "Süßes oder Saures", richtig? Natürlich darf der gruselige Flair auch hier nicht fehlen. Wie gut, dass wir dir ein paar Leckereien zusammengestellt haben.

1. Spinnen-Muffins

Folgende Zutaten werden für die "Spinnen-Muffins" benötigt:

140 g Mehl

1/2 Packung Backpulver

1/4 Teelöffel Natron

125 g weiche Butter

60 g Stärke

200 g Zucker

180 ml Wasser

60 g Kakao

2 Eier

Zubereitung: Das heiße Wasser mit Kakao vermischen, dann die Eier mit den restlichen Zutaten verrühren und das abgekühlte Kakaowasser hinzufügen. Zu einem geschmeidigen Teig verarbeiten und in Muffinförmchen füllen. Im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad etwa 20 Minuten backen.

Frosting: Für das Frosting 125 Gramm Butter mit 150 Gramm Frischkäse und einer Packung Vanillezucker cremig schlagen. Ein paar Tropfen Lebensmittelfarbe hinzufügen und 500 Gramm gesiebten Staubzucker unterheben. Anschließend in den Spritzbeutel füllen und die Muffins verzieren. Wer ein Spinnennetz haben möchte, streicht das Frosting glatt auf die Muffin-Oberfläche und zeichnet mit Schokolade ein Spinnennetz drauf.

2. Verschimmelter Cheesecake

Folgende Zutaten werden für den "verschimmelten Cheesecake" benötigt:

200 g Mehl

125 g Butter

150 g Zucker

4 Eier

1 Packung Vanillezucker

1000 g Doppelrahm-Frischkäse

20 g Speisestärke

50 g gemahlener Mohn

Zubereitung: Mehl, Butter, 50 Gramm Zucker und zwei Esslöffel kaltes Mehl miteinander verkneten, bis ein glatter Teig entsteht. Diesen für etwa eine Stunde in den Kühlschrank stellen. Eine Tortenform mit Butter und Mehl ausfetten, Teig ausrollen und hineinlegen. Mehrmals mit der Gabel einstechen und im Ofen bei 180 Grad etwa 15 Minuten leicht bräunlich backen.

Eier, Salz, Zucker und Frischkäse miteinander verrühren und die Stärke langsam unterheben. Zum Schluss den Mohn dazu mischen und auf den Mürbteigboden füllen. Im Backrohr bei 160 Grad Heißluft etwa 50 Minuten backen.

3. Schokoladencreme mit Augen

Folgende Zutaten werden für die "Schokoladencreme mit Augen" benötigt:

500 g Topfen

250 ml Schlagobers

2 Esslöffel Zucker

50 ml Milch

6 Esslöffel Nutella

Weiße Marshmallows

Zubereitung: Topfen, Zucker, Milch und Nutella miteinander verrühren. Das geschlagene Obers unterheben, die Masse in kleine Dessertgläser füllen und etwa zwei Stunden kalt stellen - Nutellacreme für die Augen-Marshmallows aufheben. Dann jeweils zwei Marshmallows nebeneinandersetzen und mit einem dunklen Punkt in der Mitte verzieren.

4. Gehirn-Kekse

Folgende Zutaten werden für die "Gehirn-Kekse" benötigt:

100 g Erdbeeren

1 Zitrone

250 g Topfen

3 Esslöffel Zucker

2 Teelöffel Vanillezucker

2 Blätter Gelatine

Rum oder Erdbeersaft

1 Packung runde Kekse



Zubereitung: Die Erdbeeren mit dem Saft der Zitrone und dem Zucker pürieren. Dann den Topfen hinzufügen und gut miteinander vermischen. Gelatine-Blätter in Wasser einweichen und in einem Teelöffel kochendem Rum - ersatzweise Erdbeersaft - auflösen. In die Masse füllen, kaltstellen und schließlich in einen Spritzsack tun, um die Kekse zu dekorieren.

5. Geister-Zitronentartelettes

Folgende Zutaten werden für die "Geister-Zitronentartelettes" benötigt:

125 g Mehl

190 g Butter

200 g Zucker

1 Teelöffel Vanillezucker

30 ml kaltes Wasser

80 ml frisch gepresster Zitronensaft

3 Eier

1 gehäufter Teelöffel Speisestärke

3 Eiweiß

Zubereitung: Für den Teig Mehl, Zucker (nur 25 Gramm), Butter (nur 110 Gramm), Vanillezucker sowie Wasser miteinander vermischen und gut kneten. Den Teig zu einer Kugel formen und in Frischhaltefolie verpackt im Kühlschrank 30-40 Minuten rasten lassen. Danach auf einer bemehlten Arbeitsfläche ausrollen und in Förmchen geben. Bei 175 Grad im Ofen etwa 15 Minuten backen und auskühlen lassen.

Zitronencreme: Für die Füllung Zitronen auspressen und Speisestärke im Saft auflösen. Mit 150 Gramm Zucker in einen Topf geben und aufkochen lassen. Die restliche Butter stückweise dazugeben und gut umrühren, bis sie sich ganz aufgelöst hat. Die Eier in einer Schüssel verquirlen und langsam in den Topf fließen lassen. So lange rühren, bis eine cremige Masse entsteht. Die Zitronencreme auf die fertig gebackenen Tartelettes geben und glattstreichen.

Baiser: Für das Baiser Eiklar steif schlagen, Zucker hinzugeben und weiter schlagen. Dann die Masse in einen Spritzsack füllen und auf die Tartelettes spritzen. Dann kommt das ganze bei 100 Grad etwa zehn Minuten nochmals in den Ofen. Schließlich die Augen draufkleben - beispielsweise mit Marzipan und brauner Zuckerglasur aus der Tube.

Halloween Getränke: Zauberhafte Drinks, um den Durst zu stillen

Zu jedem guten Gericht gehört ein noch viel besseres Getränk dazu! Je nach Anlass sollte zu einer erfrischenden Limonade, einem wärmenden Kaffee oder einem eiskalten Slushie gegriffen werden. Wir zeigen, wie es geht! Lässt man den Alkohol weg, sind die Rezepte auch für Kinder ein Hit.

1. Blutroter Vampir-Slushie

Folgende Zutaten werden für den "blutroten Vampir-Slushie" benötigt:

100 g Eiswürfel oder Crushed Ice

20 g Zucker

25 ml Rote-Bete-Saft

25 ml Mineralwasser mit Kohlensäure

75 ml Rosé- oder Rotwein

Dekoration: Lakritz-Fledermäuse

Zubereitung: Alle Zutaten in einen leistungsstarken Mixer geben und alles gut zerkleinern. Slushie in ein Glas mit mindestens 0,3 Liter Fassungsvermögen füllen. Mit den Lakritz-Fledermäusen dekorieren und mit Strohhalm sofort servieren.

2. Blutiger Red Velvet-Mocha

Folgende Zutaten werden für den "blutigen Red Velvet-Mocha" benötigt:

100 ml Milch

Weiße Schokoladentropfen

1 Teelöffel Vanilleextrakt

Lebensmittelfarbe

1 Tasse frisch gebrühter Kaffee

2 Esslöffel Rote-Bete-Saft

Schlagsahne

Zubereitung: Milch in einer Pfanne erhitzen und die Schokoladendrops hinzufügen. Vorsichtig umrühren, bis die Schokolade schmilzt und die Milch heiß ist, aber nicht kocht. Daraufhin Vanille, Saft sowie Lebensmittelfarbe hinzufügen und alles gut miteinander mischen. Die Mixtur kann daraufhin in den Kaffee gegossen werden - je nach Präferenz bietet sich auch ein Sahnehäubchen an.

3. Flüssiger Geist

Folgende Zutaten werden für den "flüssigen Geist" benötigt:

1 Banane

300 ml Milch

Weizenkeime

Haferflocken

Zubereitung: Banane, Milch, Weizenkeime und Haferflocken pürieren oder in einen Mixer geben - fertig ist dein gesundes Grusel-Geist-Getränk. Am Ende noch kleine Geister aus einem Stück Papier ausschneiden und mit schwarzen Augen verzieren. Dann den Geist auf einen Zahnstocher oder Strohhalm kleben und in den Drink legen.

4. Giftgrüne Todes-Schorle

Folgende Zutaten werden für die "giftgrüne Todes-Schorle" benötigt:

1 l Apfelschorle

Lebensmittelfarbe

Zubereitung: Die Hälfte der Apfelschorle in einen größeren Behälter gießen, wo sie Platz hat, um ein wenig aufzusprudeln. Gib vorsichtig ein paar Tropfen Lebensmittelfarbe in die Schorle. Füge diese so lange hinzu, bis die Schorle eine richtig tiefgrüne Farbe hat. Mische jetzt den Rest der Apfelschorle hinzu und verteile sie auf mehrere leere Gläser. Strohhalm hinein, kaltstellen und fertig.

5. Kürbisgesicht-Eiscreme-Drink

Folgende Zutaten werden für den "Kürbisgesicht-Eiscreme-Drink" benötigt:

2 l Fanta

Vanilleeis

Zubereitung: Bemale zuallererst Becher mit einer gruseligen Fratze wie Jack O'Lantern - für die Faulen unter euch gibt es so etwas bestimmt auch im Laden zu kaufen. Für das eigentliche Getränk wird der Becher etwas mit Fanta gefüllt, eine Kugel Eis hinzugefügt und nun bis zum Rand mit Fanta aufgefüllt. Das Getränk sollte dabei anfangen zu sprudeln.

Halloween Getränke: Cocktails für die nächste Mottoparty

Alkohol ist kein Muss, aber definitiv eine Möglichkeit. Cocktails sind dabei nicht nur lecker, sondern auch ein absoluter Hingucker. Jeder Drink kann auch einfach ohne Vodka etc. zubereitet und als alkoholfreier Mocktail serviert werden! Übrigens: Litschis eignen sich super, um gruselige Augäpfel zum Garnieren und Dekorieren zu zaubern. Lebensmittelfarbe, Spritzen und Eiswürfel mit Halloween-Motiven bewirken ebenso Wunder.

1. (Ch)eerie Lips

Folgende Zutaten werden für den "(Ch)eerie Lips"-Cocktail benötigt:

0,75 l Kirsch-Frizzante

1 Limette

Rosmarinzweige

40 Kirschen

10 cl Vodka

Zubereitung: Die Kirschen mit den Limettenscheiben sowie Vodka in ein Gefäß geben und mit einem Kirsch-Frizzante deiner Wahl aufgießen. Abschließend mit Rosmarinzweigen dekorieren. Die Anzahl der Kirschen kann je nach Geschmack variieren. (Ch)eerie Lips eignet sich perfekt als Bowle!

2. Austrian's "Poisonous" Beauty

Folgende Zutaten werden für den "Austrian's 'Poisonous' Beauty"-Cocktail benötigt:

6 cl Orangensaft

6 cl Multivitaminsaft

2 cl Heidelbeer-Trauben-Sirup

3 cl Zitronensaft

Zubereitung: Alle Zutaten in einen Shaker geben und leicht schütteln. Den oberen Rand des Glases mit einem Heidelbeer-Trauben-Sirup befeuchten und danach in Zucker eintauchen. Zum Schluss Eiswürfel einfüllen und mit dem gemixten Getränk aufgießen.

3. Grüne Giftbowle

Folgende Zutaten werden für die "grüne Giftbowle" benötigt:

200 g Nektarinen

200 g kernlose (weiße oder rote) Weintrauben

370 g Ananasstücke im eigenen Saft

400 ml Orangensaft

200 ml trockener Weißwein

100 ml Blue Curaçao

200 ml trockener Sekt

Zubereitung: Die Nektarinen in kleine Würfel schneiden und die Weintrauben gut waschen. Ananas mit eigenem Saft, Orangensaft, Wein, Curaçao und Sekt miteinander verrühren. Dann die Weintrauben und Nektarinenwürfel hinzufügen.

Ein paar Eiswürfel dazugeben - schon kann die giftig blau-grüne Bowle serviert werden.

4. Russian Horror Lady

Folgende Zutaten werden für den "Russian Horror Lady"-Cocktail benötigt:

5 cl Vodka

1 Packung Vanillezucker

2 cl Heidelbeer-Trauben-Sirup

2 helle Trauben

2 dunkle Trauben

1 Limette

4 Heidelbeeren

Zubereitung: Limette auspressen und mit den restlichen Zutaten in den mit Crushed Ice gefüllten Shaker geben. Kräftig schütteln, in das Glas gießen und garnieren. Lecker!

5. Green Sour Apple

Folgende Zutaten werden für den "Green Sour Apple"-Cocktail benötigt:

4 cl "Saurer Apfel"-Likör

1 cl Rosenblüten-Sirup

3 Litschis

1 cl frischer Limettensaft

2 cl Vodka

7 cl Tonic Water

Dekoration: Äpfel, Cocktailkirschen, Silberperlen

Zubereitung: Sauren-Apfel-Likör, Rosen-Sirup, Limettensaft und Vodka in einen Shaker geben. Daraufhin eine Schaufel Eis dazugeben und kräftig schütteln. Den Drink ins vorgekühlte Glas abgießen und mit Tonic Water sowie ein paar Litschis auffüllen. Je nach Wünschen dekorieren.

Genießt eure Halloween-Partys! Wer nicht bis dahin warten mag, darf die Rezepte gerne auch außerhalb des Gruselfestes zubereiten. Wir schweigen wie ein Grab.