Halloween steht vor der Tür und ihr habt keinen blassen Schimmer, wie ihr euch verkleiden sollt? Kein Problem! In unserem Kostüm-Guide haben wir zahlreiche niedliche, sexy und gruselige Optionen zusammengestellt, die sich für jeden Anlass eignen: Historische Figuren, Varianten für Paare, Kinderkostüme, Trends für 2023 und mehr. Somit zieht ihr beim Gruselfest definitiv den einen oder anderen Blick auf euch und sahnt beim alljährlichen Familien-Fotoshooting den Preis für das beste Kostüm ab!

Halloween-Kostüme für Frauen, die zu absolut jedem Anlass passen

Wir lieben Halloween und können es kaum erwarten, uns endlich wieder schaurig zu verkleiden. Wann gibt es bitte eine bessere Möglichkeit, seiner Kreativität freien Lauf zu lassen? Alle Kostüme eignen sich natürlich für jede:n, unabhängig vom Alter oder Geschlecht. Es ist ebenfalls möglich, sich für keinen der unten aufgelisteten Vorschläge zu entscheiden und sich einfach eine Gruselgestalt auszudenken! Das ist sogar noch viel cooler.

Wichtig: Bitte achtet stets darauf, keine kulturelle Aneignung auszuüben! Viele der Kostüme, die für euch lediglich "normale" Kleidungsstücke darstellen, sind in anderen Kulturen und Religionen fester Bestandteil des Lebens. Im Rahmen einer Verkleidung werden diese eventuell negativ dargestellt oder sogar ins Lächerliche gezogen. Beispiele dafür wären die Día de los Muertos oder eine Verkörperung von Indianer:innen.

Klassische Kostüme

Geht man an Halloween auf die Straße, so sieht man oftmals dieselben Kostüme: Hexen, Geister, Vampire, Skelette und Mumien. Dies sind nun einmal die typischen Verkleidungen für den 31. Oktober. Wem diese Klassiker zu langweilig oder unkreativ sind, kann die Kostüme ganz einfach etwas aufpeppen, gruseliger gestalten oder mit anderen Ideen kombinieren. An Halloween gibt es kein richtig, falsch, zu viel oder zu wenig! Macht euer Ding und habt vor allem eins: Spaß!

Hexe

Die Sanderson-Schwestern aus "Hocus Pocus", historische Hexenprozesse aus Salem, Sabrina aus den gleichnamigen Verfilmungen - für Hexen gibt es auf alle Fälle genug Auswahl. Dabei muss es nicht immer ein typisch schwarzes Mini-Kleid mit Fledermausärmeln sowie Hexenhut und Besen sein, auch wenn man euch so wahrscheinlich am schnellsten erkennt. Dennoch ist es möglich, sich an Figuren aus Serien, Büchern und Filmen zu orientieren ... oder einfach eine eigene Version einer Hexe zu kreieren.

(Polter-)Geist

Einen Geist darzustellen, ist super einfach! Auch hier gibt es wieder verschiedene Optionen, wie man das Kostüm umsetzen kann. Falls es schnell gehen soll, nehmt euch ein altes, weißes Bettlaken zur Hand, schneidet zwei Löcher für die Augen heraus und werft euch das Gewand über. Eine weitere Variante ist es, sich komplett weiß anzuziehen oder zu schminken. Wie auch schon bei den Hexen könnt ihr selbstverständlich "bekannte" Geister wie das niedliche Schlossgespenst Casper verkörpern.

Vampir:in

Wer als Vampir:in gehen möchte, braucht wieder nicht viele Accessoires: Kunstblut, Vampirzähne, nach hinten gegelte Haare, ein eventuell blass geschminktes Gesicht mit rot unterlaufenen Augen - es handelt sich immerhin um einen wiederbelebten, unsterblichen Menschen - und einen dunklen Umhang. Vampire sehen meist mysteriös und sehr altertümlich aus. Es eignen sich also Kleider im Renaissance-Look.

Skelett

Hier wird es schon etwas schwieriger, denn ein Skelett besteht bekanntlich nur aus Knochen - ihr allerdings immer noch aus Fleisch und Blut. Daher kann man beispielsweise einen Ganzkörperanzug mit Skelett-Print heranziehen oder lediglich das Gesicht mithilfe von Kosmetik in einen Totenkopf verwandeln. Pluspunkt: Manche Kostüme leuchten im Dunkeln unter UV-Licht in Neonfarben! Gruselfaktor garantiert.

Mumie

Mumien sind im Gegensatz zu den anderen obigen Verkleidungen nicht so häufig anzutreffen, zählen dennoch zu den klassischen Kostümen. Hierfür bleiben nicht viele Optionen offen: Entweder, man kauft einen bereits fertigen Anzug oder wickelt sich mit Klopapier, Stofffetzen und Mullbinden ein. Wer letzteres in Erwägung zieht, muss unbedingt daran denken, den Kopf - oder zumindest die Nase - auszulassen und genug Luft zwischen Kostüm und Körper einzuplanen.

Sexy Kostüme

Ihr habt es gerne etwas heißer und auffälliger? Rein theoretisch kann jedes Kostüm mit ein paar Handgriffen und Elementen in eine sexy Variante umgewandelt werden. Andere Verkleidungen hingegen gelten an Halloween oder auch Fasching von sich aus als sexy - zumindest, wenn es nach manchen Stereotypen geht. Ob man diese bedienen möchte, ist jedem:jeder selbst überlassen.

Aufgepasst: Dein Gegenüber sollte unter keinen Umständen sexualisiert oder aufs Aussehen reduziert werden. Die Person verkleidet sich nicht, um dir eine Freude zu bereiten, sondern möchte ungestört Halloween genießen. Manche Kommentare behält man lieber für sich - vor allem, wenn man einander fremd ist.

Krankenschwester

Was man für ein Krankenschwester-Outfit braucht, muss ich eigentlich nicht aufzählen, oder? Weil es eher unwahrscheinlich ist, dass ihr Accessoires wie ein Stethoskop zu Hause habt, solltet ihr den nächsten Kostümladen aufsuchen. Dort werdet ihr sicherlich fündig! Ansonsten kann der Erste-Hilfe-Kasten - und der liegt hoffentlich bereits daheim - perfekt zur Handtasche umfunktioniert werden. Ich hab' gehört, jemand braucht dringend eine Mund-zu-Mund-Beatmung?

Sirene oder Meerjungfrau

Hand aufs Herz: Mit Fischschwanz auf eine Halloween-Party zu "gehen", könnte sich schwierig gestalten. Viel besser eignet sich ein Rock im Flossen-Look, der einen kleinen Schlitz aufweist. So könnt ihr euch entspannt fortbewegen und - viel wichtiger - auf der Tanzfläche abgehen! Kombiniert wird das Unterteil zum Beispiel mit einem Muschel-BH oder Bandeau-Top, einer auffälligen Perücke in Grün oder Rot und einem "Schuppen"-Make-Up. Dafür könnt ihr eine Netzstrumpfhose auf die gewünschte Stelle legen und mit Pinsel sowie Lidschatten mehrfach drüber gehen.

Engel

Engel sind brav? Tja, nicht immer! Wir bleiben dem Motto dennoch treu: Als Basis wird ein unschuldig weißes Kleid benötigt - allerdings in einer wirklich sehr kurzen Variante. Bitte Radlerhose drunter anziehen! Ebenfalls cool ist es, wenn das Oberteil aus einem Korsett besteht. Hinzukommen Engelsflügel, Heiligenschein und optional eine Harfe. Vielleicht habt ihr auch Lust drauf, Elemente von Engel und Teufel zu mischen oder eine dunkle Variante mit schwarzen Flügeln & Co zu zaubern? Das wäre definitiv abwechslungsreich.

Mehr Beispiele:

Catwoman

Polizist:in

Schulmädchen

Nonne

Cowgirl

Pirat:in

Schlange

Putzfrau

(Playboy-)Bunny

Gruselige Kostüme

Darauf habt ihr sicherlich gewartet! Im Gegensatz zu Fasching und Karneval ist Halloween schließlich als schauriges Fest bekannt. Trotz dessen hat sich über die Jahre hinweg ergeben, dass es nicht stets ein gruseliges Kostüm sein muss. Wir hingegen finden gerade diese total toll. Nachts beim Trick-or-Treat-Spaziergang soll man sich doch eigentlich vor dir erschrecken, oder? Außerdem gilt wie eigentlich immer: Jede Verkleidung kann Grundlage eines gruseligen Looks sein.

Carrie

Für Carrie braucht es eine Menge Blut! Das steht schon einmal fest - außer, ihr entscheidet euch dazu, die Version vor der berüchtigten Prom-Szene darzustellen. Dann müsst ihr lediglich ein schickes Abschlussballkleid organisieren und eure Haare zurechtmachen. An Halloween als Carrie zu gehen, ist eher etwas für Fortgeschrittene oder Leute, die genug Zeit haben, sich die Farbe im Nachhinein wieder herauszuwaschen.

(Killer-)Clown oder Pennywise

Wer eine Clown-Phobie hat, sollte spätestens jetzt ganz schnell herunter scrollen! Beim Gruselfest gibt es fast nichts Schaurigeres als einen Horrorclown. Dabei kann man sich kreativ gut austoben: Entscheidet ihr euch für einen Charakter aus einem Film - wie beispielsweise Pennywise aus "It", basierend auf dem Roman von Stephen King - den McDonals-Clown oder doch einen klassischen Clown wie man ihn aus dem Zirkus kennt? Ballon, rote Nase, schwarz-weiß-rote Gewänder und ein verrücktes Make-Up dürfen dabei keinesfalls fehlen.

Rabe

Beim Raben handelt es sich um ein seltenes und ausgefallenes Kostüm. Auf den ersten Blick wirken die eigentlich anmutigen Tiere gar nicht einmal so gruselig. Setzt man sich jedoch mit deren Bedeutung auseinander, sieht es gleich ganz anders aus: Viele Legenden besagen, dass Raben schwarze Todesboten sind und Unglück bedeuten. Für die Verkleidung könnt ihr euch entweder selbst etwas aus Federn und Pappe basteln oder nur eine passende Gesichtsbedeckung tragen.

Mehr Beispiele:

Frankenstein

Leiche

Werwölfin

Teufel oder Dämon:in

Drache

Alien

Menschenfresser:in

Sensenfrau

Vogelscheuche

Inspiration durch (Horror-)Filme, Serien, Sagen und Märchen

Kostüme, bei denen andere ihr Köpfchen einschalten müssen, sind immer ziemlich cool. "Irgendwo hab' ich dich doch schon einmal gesehen!" - Genau, wahrscheinlich in dem einen Märchen, das uns allen als Kind vorgelesen wurde ... oder doch eher in deiner absoluten Lieblingsserie? Um Figuren aus Sagen & Co darzustellen, braucht es nicht wirklich viel Kreativität. Die genaue Vorlage haben wir bereits. Meist liegt die Herausforderung eher darin, die passenden Kleidungsstücke und Accessoires zu finden, um wirklich erkannt zu werden.

Medusa

Vorsicht, nicht in die Augen gucken! Spaß. Bei unserer Medusa seid ihr auf der sicheren Seite - was das Kostüm aber nicht weniger aufregend macht. Wer eine (liebe und ungiftige) Schlange als Haustier hält, kann diese sogar für ein schnelles Foto um den Hals oder Arm legen. Natürlich so, dass es dem Tier gut geht und keine:r gefährdet wird. Ansonsten braucht es eine passende Kopfbedeckung und furchteinflößende Kontaktlinsen, um die Augen inklusive Lederhaut einfarbig erscheinen zu lassen.

Wednesday Addams

Erst 2022 veröffentlichte Netflix die Neuverfilmung "Wednesday" des Klassikers "The Addams Family" (1991). Dadurch wurde der Hype um die mysteriöse Wednesday - die Hauptfigur der Serie, verkörpert von Jenna Ortega - erneut ins Rollen gebracht. Mit ihrem Look setzt diese ein absolutes Statement! Zwei lange, geflochtene Zöpfe, ein grimmiger Gesichtsausdruck und ein bester Freund namens "Thing" machen Wednesday aus. Letzteres ist übrigens eine abgetrennte Hand. Außerdem wird jedes Outfit des Addams-Sprösslings in der wohl fröhlichsten Farbe überhaupt gerockt: Schwarz.

Rotkäppchen

Ich kenne kaum jemanden, der noch nicht als Rotkäppchen verkleidet war - und ja, dazu zählt auch die Zeit im Kindergarten. Heute, als Erwachsene, darf die Verkleidung gerne ans Alter angepasst werden. Ein kurzes, rotes Kleid mit Kapuze und Korsett, roter Lippenstift sowie Overknee-Stiefel oder High Heels passen perfekt zusammen. Ein Korb, der sich gut als Tasche eignet, macht den Look komplett. Vielleicht hat eine eurer Freund:innen sogar Lust, euch als Wolf oder Großmutter zu begleiten?

Mehr Beispiele:

Eleven aus "Stranger Things"

Superwoman oder Wonder Woman

Zenobit aus "Hellraiser"

Feuersteinfamilie

Zombies aus "The Walking Dead"

Freddy Krüger

Tate Langdon aus "American Horror Story"

Göttin des Olymps

Beetlejuice

Historische Figuren und Prominente als Vorbild für Halloween-Kostüme

Bei Personen aus der Vergangenheit kann ab und zu ein verdutzter Kommentar kommen - weil man euch eventuell nicht ganz zuordnen kann. "Hä, als was gehst du eigentlich?" Seid eurem Gegenüber nicht böse! Man kann nun einmal nicht immer alles und jede:n kennen. Nutzt euer Kostüm stattdessen einfach, um direkt über die historische Figur aufzuklären! Vielleicht geht ihr aber auch als Oprah Winfrey, Beyoncé oder Billie Eilish. Dann solltet ihr schon eher erkannt werden.

Kleopatra

Kleopatra VII. Philopator herrschte als letzte Königin der makedonisch-griechischen Dynastie über Ägypten. Obwohl man nicht genau sagen kann, wie sie aussah, soll Kleopatra ein spitzes Kinn, eine kantige Nase und schmale Lippen gehabt haben. Bekannt ist die Königin jedoch eher für tiefschwarze Haare, prunkvollen Goldschmuck und fließende, weiße Gewänder. Diesen Look verkörpert sie zumindest in diversen Filmen - unter anderem mit Elizabeth Taylor in der Hauptrolle.

Saloon- oder Flapper-Girl der 1920er-Jahre

Sicherlich habt ihr schon einmal von den sogenannten "Goldenen Zwanzigern" gehört - damit sind die Jahre zwischen 1924 und 1929 gemeint. Der Begriff wurde durch den damaligen Wirtschaftsaufschwung sowie die Blütezeit der deutschen Kunst, Kultur und Wissenschaft geprägt. Auch die Gesellschaft lebte größtenteils unbeschwert und fröhlich: Auf Partys sorgten Saloon Girls mit ihren kurzen Kleidern inklusive Pailetten und Fransen für gute Laune. Fächer, lange Perlenketten und Kopfschmuck gehören ebenso zum Outfit dazu.

Marie Antoinette

Marie Antoinette trug während der Französischen Revolution von 1791 bis 1792 den Titel "Königin der Franzosen" - dabei ist die gebürtige Wienerin primär für ihren grausamen Tod bekannt, da sie mit der Guillotine hingerichtet wurde. Wer sich als Marie Antoinette verkleiden möchte, braucht ein edles, verziertes Kleid im Rokoko-Stil. Dazu gehören aufwändige Frisuren, welche im höfischen Umfeld mit Federn, Perlen, gemalten Miniaturen und Schiffsmodellen verziert worden sind. Übrigens: Oft handelte es sich dabei nicht um das echte Haar, sondern Perücken.

Mehr Beispiele:

Kreative Halloween-Kostüme für Paare und Freund:innen

Eigentlich ist es bei fast allen Kostümen möglich, diese als Variante für Paare oder Freund:innen umzusetzen - bei prominenten Persönlichkeiten kann zum Beispiel einfach der:die reale Partner:in genommen werden. Auch ist es möglich, dasselbe Kostüm zwei Mal, vielleicht ein wenig abgewandelt umzusetzen. Was ist besser als ein Vampir? Zwei! Dennoch haben wir uns auf - unserer Meinung nach - ziemlich ikonische Paarungen fokussiert.

Kim Possible und Ron Stoppable

Die Kindheitshelden schlechthin! Wer wollte bitte nicht wie Kim Possible das Böse besiegen und dabei auch noch so unverschämt gut aussehen? Stets mit dabei: Ihr bester - und später auch fester - Freund Ron Stoppable. Hierbei handelt es sich wahrscheinlich um eins der einfachsten Kostüme, da Kim sowie Ron Teenager sind und normale Kleidung tragen! Für Kim benötigt ihr eine khaki Cargohose, einen kurzen, schwarzen Rollkragenpullover und rot-orangene Haare. Ron hat blondes Haar und trägt eine graue Cargohose in Kombination mit einem langen, schwarzen Rolli.

Witzig: Wenn ihr euer Haustier inkludieren wollt oder einfach Lust auf einen Gag habt, könnt ihr Rufus - eine Maulwurfsratte, die in Rons Tasche lebt - einbeziehen. Auch cool ist die Kombination von Kim Possible und ihrem "Frenemy" Shego.

Rentner:innen-Couple

Wolltet ihr schon immer einmal wissen, wie ihr wohl im Alter zusammen aussehen würdet? Wenn ihr euch als Rentner:innen verkleidet, kann diese Frage ganz easy geklärt werden. Dafür braucht ihr lediglich Perücken mit grau-weißen Haaren, Schminke, die euer Gesicht älter erscheinen lässt, Kleidung eurer Großeltern und eventuell einen Gehstock oder eine Brille. Um das Gesamtbild zu perfektionieren, könnt ihr langsam oder gebückt laufen. Vielleicht dürft ihr euch sogar einen Rollator ausleihen?

Princess Peach und Mario

Mario, Luigi und deren Freund:innen kennt jede:r! Die ganze Storyline um die beiden Brüder beginnt, als Mario seine Herzensdame Peach vom bösen Bowser befreien muss. Seitdem sind die Turteltäubchen das It-Couple im Nintendo-Universum. Princess Peach trägt blondes, langes Haar, blaue Ohrringe, eine Krone und ein bodenlanges, rosa-pinkes Kleid. Ihr Freund Mario hingegen ist dank blauem Overall, roter Kappe, rotem Langarmshirt und einem sehr prägnanten Schnauzer bekannt.

Mehr Beispiele:

Braut und Bräutigam

Harley Quinn und Joker

Tequila und Limette

Cosmo und Wanda

Susi und Strolch

Danny und Sandy aus "Grease"

Barbie und Ken

Bonnie und Clyde

Shrek und Fiona

Halloween-Kostüme, die sich für Schwangere eignen

Schwanger zu sein bedeutet nicht, dass man Feste wie Halloween auslassen muss oder sollte! Okay, befindet ihr euch vielleicht gerade in der 38. Schwangerschaftswoche und habt Bettruhe verordnet bekommen, sieht es wieder anders aus. Ansonsten: Zeigt euren Babybelly - genug Kostümideen, wo man diesen integrieren und sogar hervorheben kann, gibt es definitiv!

Avocado

Bei der Avocado sollte ziemlich schnell klar sein, welchen Part der Bauch übernimmt, oder? Der Avocadokern eignet sich von der Form her perfekt - lediglich bei der Farbe, einem Dunkelbraun, muss etwas nachgeholfen werden. Für den Rest könnt ihr grüne Kleidungsstücke anziehen, einen Rahmen aus Pappe basteln oder im Internet ein Avocadokostüm bestellen. Denkt dran: Im Herbst ist es oft bereits sehr düster, kalt und regnerisch. Daher gut einpacken und eventuell Thermounterwäsche oder Thermostrumpfhosen tragen.

Planet

Wenn man darüber nachdenkt, was - so wie auch ein Babybauch - rund ist, fällt die Wahl schnell auf Planeten. Hier könnt ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen! Die beste Lösung ist es, euch Fingerfarben zur Hand zu nehmen und den Bauch wie euren gewünschten Planeten anzumalen. Eventuell entscheidet ihr euch allerdings für einen, den man leicht erkennt - beispielsweise die Erde, Sonne oder Saturn.

Juno (und Paulie)

Falls ihr Juno und Paulie nicht kennt, müsst ihr euch keine Sorgen machen! Das Pärchen stammt aus dem gleichnamigen Film "Juno" (2007), in dem die Protagonistin Juno unerwartet schwanger wird und gemeinsam mit ihrem besten Freund Paulie nach Adoptiveltern sucht. Deren ikonischen Outfits sind etwas schwer zu beschreiben, da es mehrere Kleidungsstücke sind - schaut euch daher am besten den Trailer an oder sucht auf Instagram nach Inspiration. Es handelt sich um "normale", eher sportliche Kleidung.

Mehr Beispiele:

Spiegelei (und Bacon)

Känguru

Discokugel

Wahrsagerin

Emoji

Süßigkeitenautomat

Überraschungs-Ei von "Kinder"

Ofen

Zauberkessel

Lustige Verkleidungen für Kinder und Tiere

Was wäre Halloween, ohne den Nachwuchs - manchmal auch mit vier Pfoten - zu integrieren? Habt im Hinterkopf, dass eure Kinder nicht immer Lust aufs Verkleiden haben und den Sinn dahinter eventuell noch nicht verstehen. Auch bei Tieren muss darauf geachtet werden, dass alles im Rahmen ist und kein Zwang ausgeübt wird. Es gibt aber genug tierfreundliche Kostüme, die sich zumindest super für ein schnelles Familienfoto eignen!

Baby Yoda (Grogu)

Wie süß ist es bitte, das eigene Baby als Baby Yoda - welcher übrigens Grogu heißt - zu verkleiden? Seit 2019 verzaubert der kleine Jedi die Massen. Für das Kostüm braucht es nicht viel: einen braunen Pullover, Pullunder oder Mantel und eine Kopfbedeckung mit grünen Ohren. Falls euer Kind erst ein paar Monate alt ist, könnt ihr dessen Krippe auch in Grogus "Kugel" verwandeln, in der er herumfliegt.

Fledermaus

Zur Abwechslung wieder eine ziemlich klassische Verkleidung! Fledermäuse sind ein super Halloween-Motiv und können von allen getragen werden - nicht nur Kindern oder Tieren. Wie extrem ihr das Kostüm umsetzt, ist euch überlassen. Rein theoretisch reichen Flügel, die bei Tieren am Geschirr befestigt werden. Kindern hingegen können kleine Fledermäuse ins Gesicht gemalt werden. Schwarze Kleidung mit Fledermausärmeln oder ein weiter Rock ergänzen den Rest.

Astronaut:in

Für Kinder ist es immer cool, selbst entscheiden zu dürfen, was beim Gruselfest getragen wird. Oft wird dann der Traumberuf ausgesucht - zum Beispiel ein:e Astronaut:in. Hierfür benötigt ihr silberne oder weiße Kleidung, optimal natürlich einen Raumanzug, und einen luftdurchlässigen Helm. Pluspunkt: Auch hier eignet sich keine der Verkleidungen ausschließlich für Jungs oder Mädchen. Mit ein paar Buttons und Ansteckern können die Anzüge obendrein noch personalisiert werden.

Mehr Beispiele:

Kürbis

Hot Dog

Dinosaurier

Zauber:in

Spinne

(Krümel-)Monster

Fee

Prinzessin

Leopard

Last-Minute-Idee: DIY-Anleitung, um ein Halloween-Kostüm selbst zu machen

Du hast leider nicht alle Utensilien zu Hause oder dir sagen alle bisherigen Optionen schlichtweg nicht zu? Wir haben eine letzte Idee, für die du vieles schon daheim haben solltest: Verrückte Wissenschaftler:innen machen sich an Halloween auch sehr gut! Folgende Dinge werden benötigt:

(Reagenz-)Gläser

Brille

(Gummi-)Handschuhe

Laborkittel, Hemd, Jacke oder Mantel in Weiß

Notizheft und Stift(e)

Haarwachs oder Haarspray

Tutorial: Um eine:n verrückte:n Wissenschaftler:in zu verkörpern eignet sich sowohl Hemd, Jacke, Mantel, Trenchcoat oder ein richtiger Laborkittel - Hauptsache, ihr bekommt das Kleidungsstück in Weiß. Wer nicht viel Geld ausgeben möchte, sollte unbedingt im Second-Hand-Laden vorbeischauen. Eine Brille ohne Gläser verleiht dir den intellektuellen Wissenschaftler:innen-Look. Du kannst ein altes Modell verwenden, die Gläser einer bereits kaputten (Sonnen-)Brille entfernen oder eine preiswerte, randlose Brille kaufen.

Um den Look zu ergänzen, solltest du du eine wilde Perücke tragen oder dein eigenes Haar auftoupieren und mit Haarspray in alle Richtungen abstehen lassen. Utensilien wie Spritzen, Reagenzgläser mit bunten Flüssigkeiten, Handschuhe und Hefte mit seltsamen Formeln bilden die Kirsche auf dem Sahnehäubchen. Fürs Make-Up eignet sich eine sehr helle, dich blass und müde erscheinende Foundation, dunkle Augenringe sowie verschmierte Mascara. Viel Spaß beim Erschrecken!

Wo kann man die Outfits und Accessoires überhaupt kaufen?

Tja, jetzt habe ich viel um den heißen Brei geredet und euch neugierig gemacht. Dennoch habt ihr theoretisch immer noch keine Ahnung, wo ihr eure tollen Kostüme - sollten sie nicht selbstgemacht sein - überhaupt herbekommt. Wie bereits vorab angerissen, gibt es zwei sehr gute Optionen: Vintage-Shopping und lokale Kostümläden. Letzteres eignet sich hervorragend, um Verkleidungen auszuleihen. So spart ihr Geld und langfristig Platz in eurem Kleiderschrank. Apropos ... vielleicht kann auch der Schrank eurer (Groß-)Eltern aushelfen?

Selbstverständlich gibt es auch noch das Internet - praktisch, wenn man in einem kleinen Dorf wohnt oder nicht rausgehen möchte. Eine valide Option ist stets Amazon, vor allem, wenn man eine Prime-Mitgliedschaft besitzt. So kommen die Sachen definitiv noch pünktlich an. Je früher man sich auf ein Kostüm festlegt, desto leichter ist es auch, dieses preiswert einzukaufen. Schaut für etwas Inspiration gerne auf folgenden Websites vorbei:

Kosmetik, Kunstblut und Kontaktlinsen runden den Look perfekt ab

Beim perfekten Halloween-Kostüm kommt es in erster Linie auf das - wie der Name bereits verrät - Kostüm an. Nun stellt euch aber einmal einen Vampir ohne die helle Haut, spitze Zähne, von denen Blut herunter tropft und dunkle Adern unter den verrückt-farbigen Augen vor. All das ist erst mit der richtigen Schminke und anderen Add-Ons wie (Kunst-)Nägeln, Masken, Frisuren sowie Special FX möglich! Mein persönlicher Tipp sind Kontaktlinsen: Egal, wie "normal" ein Look ist - mit bunten Kontaktlinsen und solchen, die komplett Schwarz sind oder ein Tierauge darstellen, wirkt jedes Outfit gruselig.

So wie auch bei den Verkleidungen bekommt ihr all dies bei den schon aufgezählten (Online-)Shops. Für das Make-Up gibt es dort übrigens richtige Theaterschminke - diese ist deckender und langlebiger. Außerdem: Um in Stimmung zu kommen, könnt ihr euch vorab ein Bad einlassen und mit der Halloween-Kollektion von Lush die schönste Jahreszeit einläuten. Euch erwarten unter anderem diverse Pumpkin-Produkte, der beliebte "Lord of Misrule"-Duft und Badebomben in Mumien-, Scream- sowie UFO-Form.

Wir präsentieren unsere liebsten Halloween-Kostüme der Stars

Die Celebrities machen es vor - wir machen es nach ... oder lassen uns besser gesagt inspirieren. Ikonen wie beispielsweise Heidi Klum sind für ihre riesigen Halloween-Partys bekannt. Andere Promis hingegen überzeugen schlichtweg durch ein gekonntes, schaurig-schönes Auftreten. Wir haben euch unsere Favoriten zusammengestellt!

Heidi Klum

Unsere allerliebste Queen of Halloween muss natürlich eröffnen: Heidi Klum ist sowieso ganzjährig ein Fashion-Vorbild. Dank ihrer legendären Halloween-Party haben wir jedoch bereits jedes Jahr ein festes Datum, auf das wir uns gezielt freuen dürfen und nicht enttäuscht werden. Ob als Fiona und Shrek, Regenwurm, Betty Boop oder Jessica Rabbit - Heidi ist und bleibt an der Spitze. Oft dabei ist übrigens ihr Ehemann Tom Kaulitz.

Mehr von der Model-Mama: Hier gelangst du zu allen bisherigen Halloween-Kostümen von Heidi Klum.

Vanessa Hudgens

Ebenfalls weit oben befindet sich Vanessa Hudgens! Der HSM-Stars beweist von Dekorationen bis hin zu Outfits immer wieder puren Perfektionismus. Für das richtige Gruselfeeling postet Vanessa die meisten ihrer Instagram-Bilder innerhalb der Halloween-Saison in Schwarz-Weiß. Unser Favorit ist mit Abstand ihr "Black Widow"-Kostüm aus 2022.

Kardashian-Jenner-Familie

Auch die Kardashian-Jenner-Familie verdient es, erwähnt zu werden. Kylie Jenner, Khloé Kardashian, Kendall Jenner, Kim Kardashian & Co lassen keine Möglichkeit aus, das beliebte Gruselfest zu feiern. Bisher wurden wir mit Verkleidungen wie Arielle die Meerjungfrau, Barbie, Madonna, Engeln, Toy Story und vielen mehr überrascht.

Paris Hilton

Paris Hilton ist nicht nur eine absolute Y2K-, sondern auch eine Halloween-Legende. Dabei steht besonders eine Sache stets im Vordergrund: Sexappeal ... und das hat die liebe Paris wirklich drauf. Wir durften sie beispielhaft bereits als Cinderella, Matrosin, Gladiatorin, Sailor Moon und Miley Cyrus-Double bewundern.

Ellen DeGeneres

Pünktlich zu Halloween gab es bei der mittlerweile abgesetzten "The Ellen DeGeneres Show" spezielle Episoden, für die sich sowohl Moderatorin Ellen als auch ihre Gäste verkleideten. Ellen selbst sorgte dabei mit Kostümen wie Dr. Phil, Jennifer Lopez, einer "Bachelor"-Kandidatin und Cardi "E" für Lacher.

Wir sind uns sicher: Auch du wirst ab jetzt jedes Halloween rocken und unsere Star-Vorbilder in den Schatten stellen ...