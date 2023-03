Wenn es um Abendlooks geht, dann darf es schminktechnisch gesehen gerne etwas mehr sein. Besonders beliebt unter den Make-up-Looks: Smokey Eyes. Egal ob zur Party oder zum Dinner - die verruchten, dunklen Augen sind immer ein absoluter Hingucker. Aber Vorsicht beim Nachschminken: bei der falschen Schminktechnik können die Augen schnell mal wie bei einem Waschbären aussehen. Um das zu vermeiden, verraten wir dir unsere Tipps und Tricks für die perfekten Smokey Eyes.

➠ Mehr über Make-up und Schminken erfahren

Was genau sind Smokey Eyes? Was zeichnet das Augen-make-up aus?

Der Begriff "Smokey Eyes" kommt aus dem Englischen und bedeutet übersetzt "rauchige Augen". Und genau dabei geht es bei diesem Schminkstil. Die Augen werden klassischerweise in dunklen Farben geschminkt, von tiefen Schwarztönen bis hin zu aschigen Grautönen. So entsteht ein intensiver Kontrast zum Auge.

Dieser Make-up-Look ist besonders ausdrucksstark und zaubert einen dramatischen Augenaufschlag. Um den Look zu kreieren wird ein dunkler Kajal oder Lidschatten verwendet. Wichtig ist das richtige Verblenden. Lidschatten und Co. werden sorgfältig um das Auge schattiert und verblendet, um einen sanften, aber rauchigen Übergang zu schaffen.

Das Besondere an dieser Schminktechnik? Smokey Eyes sind absolut wandelbar! Neben der klassischen Variante in schwarz und grau, wird der Look auch gerne in softeren Farben wie violett, grün oder braun geschminkt. Dadurch lassen sich Smokey Eyes perfekt zum Alltagslook kombinieren.

Wie schminkt man Smokey Eyes? (How-to-Anleitung)

Zugegeben, auf den ersten Blick hin sehen Smokey Eyes super kompliziert aus. Aber mit ein bisschen Übung, können auch Schminkmuffel den Look ganz einfach nachschminken.

So geht's:

1. Die Augenlider sanft entfetten. Am besten mit einem Kosmetiktuch abtupfen, um Fett und Feuchtigkeit zu entfernen.

2. Lidschattenprimer auftragen. Damit vermeidest du, dass der Look über den Tag verschmiert oder sich in kleinen Fältchen absetzt.

3. Grundierung. Die hellere Lidschattenfarbe auf das gesamte Augenlid auftragen und dabei die Stelle knapp unter den Augenbrauen nicht vergessen. Das sorgt für ein wenig Highlight-Effekt.

5. Die mittlere Lidschatten-Nuance mit einem weichen Pinsel vom äußeren Augenwinkel nach innen verblenden. Anschließend die Farbe auch auf den unteren Wimpernkranz verteilen, um einen intensiveren Smokey Eye-Effekt zu erzielen. Achte darauf, dass du die Farbe gut verblendest, damit keine unschönen harten Kanten entstehen. Am besten gelingt dir das, indem du den Lidschatten in leicht kreisenden Bewegungen aufträgst.

5. Den dunkleren Ton halbmondförmig von außen nach innen bis zur Lidmitte auftragen. Die Farbe dabei so lange verblenden, bis der gewünschte, rauchige Effekt erreicht ist. Anschließend noch mit einem sauberen Blender Pinsel gleichmäßig über die geschminkten Stellen wischen, um alle Übergänge gut zu verblenden.

6. Lidstrich & Mascara. Um das dramatische Augen-Make-up zu vollenden, eignet sich ein dunkler Wing Eyeliner entlang des oberen Wimpernkranzes. Zum Schluss die Wimpern tuschen, tuschen, tuschen und fertig sind die perfekten Smokey Eyes.

Welche Farben für welche Augenfarbe?

Ganz egal, welche Augenfarbe du hast – Smokey Eyes passen wirklich jeder Trägerin! Wichtig ist nur die richtige Farbauswahl.

Smokey Eyes blaue Augen

Für Menschen mit blauen Augen eignen sich vor allem warme Farbtöne wie Gold, Kupfer, Orange oder Braun. Diese bilden einen sanften Kontrast und lassen die blauen Augen strahlen! Blau- oder Grüntöne sollten hingegen vermieden werden. Dadurch kann die eigene Augenfarbe überschattet werden!

Smokey Eyes grüne Augen

Grünäugige können dagegen auf Smokey Eyes in silbernen, grauen oder sogar schwarzen Farbtönen setzen. Mit dieser Farbkombination entsteht der perfekte Kontrast zur grünen Augenfarbe. Wer es tagsüber etwas weniger dramatisch mag, der kann auch zu Lila- oder Rosétönen greifen, um einen sanfteren Look zu zaubern.

Smokey Eyes braun

Diejenigen mit braunen Augen unter euch, können sich freuen: euch passen fast alle Farben, für die perfekten Smokey Eyes. Besonders gut kommt blauer oder türkiser Lidschatten zur Geltung. Goldene Farbtöne können dem braunen Auge einen glamourösen Look verleihen.

Welche Utensilien braucht man für den Look? Welche Produkte empfehlen wir?



Wer den Smokey-Eye-Look nachschminken will, der benötigt zunächst einmal das richtige Werkzeug. Hier findest du unsere Produkt-Favoriten:



Lidschatten-Palette

Lidschatten-Pinsel

schwarzer oder dunkler Kajalstift/Eyeliner

Mascara