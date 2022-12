Jenna Ortega wusste schon als Kind, dass sie einmal Schauspielerin werden möchte und obwohl ihre Mutter stets dagegen war, gab sie ihren Traum nie auf. Dank ihrer Rolle als Wednesday Adams in der Netflix-Serie "Wednesday" kennt die US-amerikanische Schauspielerin so gut wie jede:r. Was viele nicht wissen, ist, dass Jenna Ortega bereits 2016 ihren Durchbruch in einer Disney-Channel-Sitcom hatte. Doch alles mal von Anfang an ...

Steckbrief Name: Jenna Marie Ortega

Jenna Marie Ortega Geboren am: 27. September 2002

27. September 2002 Sternzeichen: Waage

Waage Geburtsort: Coachella Valley, Kalifornien

Coachella Valley, Kalifornien Wohnort: Los Angeles, Kalifornien

Los Angeles, Kalifornien Beruf: Schauspielerin

Jenna Ortegas Schauspielkarriere startete dank eines Videos auf Facebook

Jenna Marie Ortega wurde am 27. September 2002 in Coachella Valley, Kalifornien geboren und ist die Tochter von Natalie Ortega, einer Notfallkrankenschwester und Edward Ortega, Besitzer des Associate Degree. Sie hat insgesamt fünf Geschwister, zwei ältere Schwestern, Maria und Mia, einen älteren Bruder, Isaac und jüngere Zwillinge, Aliyah und Marcus. Ihre Eltern kommen aus Puerto Rico und Mexiko, weshalb sie nicht nur fließend Englisch, sondern auch Spanisch spricht.

Schon seit sie 6 Jahre alt war, wusste sie, dass sie Schauspielerin werden möchte. Ihre Mutter war eigentlich dagegen, besorgte ihr dennoch nach etwas Anflehen ein Monologbuch, welches sie bei Barnes and Nobles bekommen hatte, um üben zu können. Ihre Mutter war dann diejenige, die Jennas Karriere ins Rollen brachte. Eigentlich aus Spaß lud sie nämlich ein Video mit dem Drama-Monolog ihrer Tochter auf Facebook hoch.

Jenna war zu diesem Zeitpunkt gerade mal 9 Jahre alt und wusste erst gar nicht, dass ihre Mutter dieses Video veröffentlichte. Eigentlich war das Tape nur für enge Freunde und Verwandte gedacht. Doch als sich daraufhin ein Casting-Direktor meldete, begann Jenna Ortegas Schauspielkarriere. Gegenüber Movie Maker scherzt sie: "Meine Mutter hat sich damit ihr eigenes Grab geschaufelt".

Durchbruch als Disney-Star

Und so kam es, dass sie bereits in jungen Jahren anfing für verschiedene Rollen vorzusprechen. Nach einigen kleinen Theaterrollen, Werbedrehs und Gastauftritten in Fernseh-Produktionen, wie der Sitcom "Rob", der Seifenoper "Zeit der Sehnsucht" und der Krimiserie "CSI: NY", schafft sie es sich langsam einen Platz in der Film- und Fernsehwelt zu sichern und bekam wiederkehrende Rollen in "Richie Rich" und "Elena von Avalor".

Jenna Ortega bei einem Event von Disney "Elena of Avalor" 2016

Dank ihrer Hauptrolle als junge Jane in "Jane the Virgin", eine Comedy-Drama-Serie von 2014 bis 2019, steigerte sich ihre Beliebtheit. Noch während der Dreharbeiten erhält sie ihre Durchbruchsrolle in der beliebten Disney-Serie "Mittendrin und kein Entkommen", welche von 2016 bis 2018 lief. In dieser erfolgreichen Comedy-Serie spielt die neunjährige Jenna Ortega die Hauptrolle des kreativen Wunderkinds Harley Diaz und gewann dafür 2018 sogar den Imagen Award als beste TV-Nachwuchsschauspielerin.

Weitere bekannte Filme und Serien, in denen Jenna Ortega mitgespielt hat, sind unter anderem: "Iron Man 3", "The Babysitter: Killer Queen", "You", "Insidious: Chapter 2" und "Wednesday".

Jenna Ortega begeistert alle in der Netflix-Serie "Wednesday"

Ihren bislang größten Erfolg verzeichnet Jenna Ortega als Hauptrolle in der Netflix-Serie "Wednesday". Bereits wenige Tage nach der Premiere brachen Jenna und ihre Schauspielkolleg:innen zahlreiche Rekorde. So zählt die Comedy-Horror-Serie, welche unter der Regie von Tim Burton gedreht wurde, zu den am meisten gestreamten Serien in der Veröffentlichungswoche auf Netflix.

Der Cast der Netflix-Serie "Wednesday" bei der Weltpremiere 2022

Für die Serie musste Jenna Ortega aber auch kleine Opfer bringen. So hieß das Motto "bitte nicht blinzeln". Ihre Rolle Wednesday Adams blinzelt eigentlich nie, daher wirkt sie auch so gruselig und authentisch. Jenna hat während der Dreharbeiten gelernt, so wenig wie möglich zu blinzeln beziehungsweise dann zu blinzeln, wenn ein anderer Charakter gerade spricht.

Auch gab sie ihre vegane Ernährungsform auf, da die Serie hauptsächlich in Rumänien gedreht wurde und es ihr schwer fiel, sich dort rein pflanzlich zu ernähren.

Wohl niemand kam nach Veröffentlichung am "Wednesday"-Tanz vorbei - diese Szene aus der Serie wird vor allem in den Sozialen Netzwerken gefeiert. Die Choreografie hatte sich Jenna Ortega übrigens selbst in nur zwei Tagen ausgedacht und ließ sich dafür unter anderem von Nina Hagen, der britischen Rockband "Siouxsie and the Banshees" und dem Archivmaterial von tanzenden Teenagern der Gothic-Szene der 1980er-Jahre inspirieren. Dass sie damit einen wahren TikTok-Hype starten würde, hätte Jenna niemals gedacht.

In der Serie tanzt Wednesday Adams am Abschlussball übrigens im Original zu "Goo Goo Muck" von "The Cramps". Während auf TikTok der Song "Bloody Marry" von Lady Gaga genutzt wird. Auch die Sängerin selbst hat den ikonischen Tanz mittlerweile nachgetanzt.

Was ihr wichtig ist: In keine Schublade gesteckt zu werden

Als Jenna Ortega anfing, ein Disney-Star zu werden, fiel es ihr schwer, die Casting-Direktoren davon zu überzeugen, dass sie auch andere Rollen spielen kann. In einem Interview gesteht sie: "Es gab mehrere Male, in denen ich ernsthaft darüber nachgedacht habe, aufzuhören." Jedoch hat sie sich dafür entschieden, für ihren Traum zu kämpfen und versuchte so viele verschiedene Rollen zu bekommen wie möglich. Jenna Ortega wollte nie nur für eine Art Charakter gecastet werden und es war ihre größte Angst, ausschließlich als Disney-Star gesehen zu werden.

Als sie es schaffte, eine Rolle in der Psychothriller-Netflix-Serie "You" zu bekommen, half es ihr nicht nur ihre Angst abzulegen, sondern auch ihr Selbstbewusstsein in dem, was sie wirklich tun möchte, zu stärken. "Ich hatte dort eine so unglaubliche Zeit, dass ich mehr als glücklich bin, Joe noch einmal ein paar Mal auszugraben, wenn sie mich zurückhaben möchten", so Jenna in einem Interview 2019 über ihre Rolle.

In einem Gespräch mit Forbes, gibt sie ihre Angst, immer wieder ähnliche Charaktere auf Grund ihrer Herkunft spielen zu müssen, offen zu und ergänzt: "Wir können in einem positiven Licht dargestellt werden, anstatt immer der Drogendealer oder das Dienstmädchen zu sein." Jenna Ortega ist durch die fehlende Vielfalt im Filmgeschäft besorgt, immer nur für eine Art von Rollen gecastet zu werden und sagte gegenüber Flaunt: "Das Letzte, was ich tun möchte, ist, als Schauspielerin in eine Schublade gesteckt zu werden oder meinem Erbe gegenüber respektlos zu sein." Mittlerweile hat sie wohl das Gegenteil in vielen verschiedenen Rollen bewiesen. Von Disney über Komödien bis hin zu Horror - Jenna ist schon in viele unterschiedliche Charaktere geschlüpft.

Horror-Fan mit dunklen Seiten

Jenna Ortega gesteht, dass sie ein richtiger Horror-Fan ist und sich mit "Horror-Zeug" im Allgemeinen ziemlich wohlfühlt. Sie entdeckt in ihrer jungen Schauspielkarriere schon früh, dass sie eine Leidenschaft für düstere Rollen hegt und zeigte ihr Talent dafür bereits in mehreren Produktionen wie "X", "Scream" und "American Carnage".

Die Schauspielerin gibt im Interview mit Rotten Tomatoes selbst zu, dass sie und ihre Rolle als "Wednesday" sich ähnlicher sind, als manch einer denken mag. "In Bezug auf dunkle Sachen denke ich, dass sogar mein Humor tendenziell etwas düsterer ist. Was meinen Sarkasmus und meinen trockenen Humor betrifft, bin ich ihr sehr ähnlich, also passt es auf seltsame Art und Weise."

Zum Vorsprechen für die Rolle von "Wednesday" erschien Jenna Ortega komplett in Kunstblut bedeckt, da sie vom Dreh für den Film "X" kam. "Ich hatte noch das Blut und Glyzerinschweiß in den Haaren und einen riesigen Schnitt im Gesicht und war seit über 24 Stunden wach." Doch das schreckte den Star-Regisseur Tim Burton nicht ab, sondern er fing an zu lachen, so lachte Jenna Ortega mit und es war klar, dass sie die richtige für die Rolle sei, erzählt sie im Wired-Interview.

Jenna Ortega privat

Selbstverständlich findet man Jenna Ortega, wie viele andere auch, in den sozialen Medien wieder. Dort zeigt sie sich privat sehr offen und teilt ein paar Einblicke ihres Lebens mit ihren Fans

In ihrer Freizeit greift sie ganz gerne mal zu Stift und Papier und schreibt ein paar Zeilen. In einem Interview mit dem Byrdie-Magazin sagt sie: "Ich schreibe die ganze Zeit, über alles Mögliche. Ich schreibe Essays oder Skripte, das ist eigentlich egal, aber es ist eine großartige Möglichkeit sich zu entspannen." 2021 veröffentlichte sie sogar ihr erstes Buch "It's All Love" über persönliche Geschichten und Zitate.

Nicht verwunderlich ist, dass Jenna auch ein großer Horrorfilme-Fan ist, wie sie selbst gesteht. Laut Far Out Magazine, sind einige ihrer Lieblingsfilme "Prom Night", "Insidious", "Possession", "The Witch" und "Persona". Auch die Netflix-Serie "Stranger Things" hat es ihr ganz angetan: "Ich verfolge alle Theorien über die Show!"

In einem Interview mit dem New York Magazine erläutert sie, dass sie auf scharfes Essen steht und deshalb öfters eine Portion Jalapenos dazu bestellt. "Ich liebe scharfe Saucen" und ergänzt, dass sie Tapatio-Sauce pur trinken könnte.

Wohltätigkeit ist ihr sehr wichtig

Dank ihrer Mutter, die sie auf die Ungerechtigkeiten in der Welt aufmerksam gemacht hat, ist Jenna Ortega sozial sehr engagiert. So nutzt sie ihre entstandene Plattform und ihre Bekanntheit dafür, um sich für verschiedenste Organisationen einzusetzen. Tatsächlich unterstützt die Schauspielerin nicht nur die BIPoC Community , sondern setzt sich in Gedenken an ihren Großvater, der an AIDS verstorben ist, auch für die UNAIDS-Stiftung ein.

» Ich möchte dazu beitragen, das Stigma von AIDS zu beseitigen und die Menschen dazu bringen, darüber zu sprechen. Es normal machen. Es zur Sprache bringen. Es ist eine Krankheit, die uns alle betrifft. «

Mit der DoSomething.org-Organisation hilft sie an vorderster Front die LGBTQIA+ Community zu unterstützen und mit einer Kampagne möchte sie die Vielfalt und Akzeptanz fördern und das Bewusstsein anderer zu schärfen. In Zusammenarbeit mit DoSomething.org verbreitet sie: "Du musst dir selbst treu bleiben und kannst dich nicht ändern, um dich anzupassen oder damit sich jemand anderes wohlfühlt."

Zu alledem war Jenna Ortega die erste Latina-Disney-Prinzessin in der Zeichentrickserie "Elena von Avalor" und lieh der Prinzessin Isabel ihre Stimme. Damit erledigte sie eins ihrer vielen Ziele, die sie sich selbst von klein auf gesetzt hat. Die gebürtige Coachella-Amerikanerin möchte hart daran arbeiten, lateinamerikanische Schauspieler die Türen der Hollywood-Welt so weit wie möglich zu öffnen und sich selbst als Regisseurin einbringen.

Was wir von Jenna Ortega lernen können

Bleib immer du selbst, glaub an deine Träume und überwinde deine Ängste. All das können wir von der "Wednesday"-Schauspielerin lernen. Sie wusste schon früh, was sie später einmal machen möchte und überzeugte nicht nur ihre Mutter, sondern die ganze Welt. Sie versucht immer authentisch zu bleiben und sich für niemanden zu verstellen, das ist in der heutigen Gesellschaft meist gar nicht so leicht. Und selbst ihren Ängsten hat sie sich gestellt und diese besiegt. Auch sie war oft kurz davor aufzugeben und beweist uns jeden Tag aufs Neue, dass es sich immer lohnt sich für etwas einzusetzen, von dem man überzeugt ist.