Als Teil des berühmt berüchtigten und skandalträchtigen Kardashian-Jenner-Clan und kleine Schwester von Kim und Kourtney hatte es Khloé Kardashian nicht immer leicht. Dennoch schaffte sie den Sprung von der unscheinbaren, etwas korpulenteren Schwester zur erfolgreichen Businessfrau. Zudem gilt sie als wahres Role Model - so setzt sie mit ihren Kurven immer wieder neue Beauty-Maßstäbe.

Steckbrief: Name: Khloé Alexandra Kardashian

Khloé Alexandra Kardashian Geburtstag: 27. Juni 1984

27. Juni 1984 Sternzeichen: Krebs

Krebs Geburtsort: Los Angeles, Kalifornien

Los Angeles, Kalifornien Wohnort: Los Angeles, Kalifornien

Los Angeles, Kalifornien Beruf: Reality-TV-Star, Unternehmerin

Reality-TV-Star, Unternehmerin Partner: Tristan Thompson (2016-2021), Lamar Odom (verheiratet 2009–2016)

Tristan Thompson (2016-2021), Lamar Odom (verheiratet 2009–2016) Kinder: True Thompson (*2018), Sohn (*2022)

Khloé Kardashians behütete Kindheit abseits der Kamera

Als die jüngste von drei Mäderln erblickte Khloé Alexandra Kardashian am 27. Juni 1984 in Los Angeles - als Tochter von Robert und Kris Kardashian - das Licht der Welt. Doch Khloé sollte nicht das letzte Kind bleiben, neben ihren beiden älteren Schwestern Kourtney und Kim Kardashian hat sie auch noch einen jüngeren Bruder Rob.

Khloés Kindheit war im Gegensatz zudem was noch folgte, ziemlich normal. Sie wuchs wohlbehütet, ganz ohne Paparazzi und Blitzgewitter in Beverly Hills, Los Angeles auf. Ihr Vater, ein angesehener Anwalt, welcher vor allem durch den Mordprozess von O.J. Simpson an Berühmtheit erlangte, war armenischer Herkunft. Ihre Mutter Kris widmete sich hingegen ganz und gar der Familie und Erziehung der Kinder.

Dennoch blieb das Familienglück nicht bestehen und Khloé's Eltern ließen sich 1991 scheiden. Noch im selben Jahr heiratete ihre Mutter erneut, nämlich den Olympia-Sieger Bruce Jenner, welcher heute nach seiner Transition als Caitlyn Jenner bekannt ist.

Auch Bruce hatte bereits schon vier Kinder - Khloé erhielt somit auf einen Schlag eine Handvoll Stiefgeschwister. Doch als wäre das nicht genug, folgten in den darauffolgenden Jahren noch die Schwestern Kendall und Kylie Jenner und die Patchworkfamilie vergrößerte sich erneut.

Was Khloés Ausbildung betrifft: Die Schule brach sie ab, erhielt dennoch mit 17 schließlich ihren Abschluss. Danach arbeitete Khloé als persönliche Assistentin von Nicole Richie, was ihr erster Kontakt zur Hollywood-Elite war.

Der frühe Tod ihres Vaters und Beginn ihrer TV-Karriere

2003 dann der Schicksalsschlag: Bei Khloés Vater Robert wurde Speiseröhrenkrebs diagnostiziert. Dass die Krankheit dennoch so schnell fortschreiten würde, konnte niemand ahnen. Bereits zwei Monate später, am 30. September 2003, verstarb er an den Folgen. Der Tod ihres Vaters traf die Schwestern stark. Besonders Khloé stand ihrem Vater sehr nah und konnte den plötzlichen Verlust nur schwer verarbeiten.

Schön langsam kehrte wieder Normalität im Hause Kardashian-Jenner ein, doch 2007 veränderte sich das Leben der Familie erneut. Ein Sex-Tape von Schwester Kim tauchte auf und der Clan rückte plötzlich ins Licht der Öffentlichkeit. Das Interesse an der Familie, aber vor allem an Kim, war riesig. Mutter Kris wusste geschickt zu handeln und nutzte ihre Neo-Berühmtheit direkt für einen Fernsehvertrag mit E!

Die Reality-TV-Serie "Keeping up with the Kardashians" war geboren. In der Serie drehte sich alles um das ungefilterte Privatleben des Kardashian-Jenner-Clans, bei der anfangs vor allem Kim im Mittelpunkt stand. Alltag, Streitereien, Beziehungsdramen, Hochzeiten, Geburten – sie zeigten wirklich alles. Zu privat? Gibt's nicht.

"Keeping up with the Kardashians" und Selbstzweifel

Wohingegen Kim als Star gefeiert wurde, wurde Khloé als das hässliche Entlein der Familie abgetan. Vor allem ihre Figur wurde oftmals zur Zielscheibe der Regenbogenpresse. Sie sei zu hässlich, zu dick und nicht die biologische Tochter ihres Vaters, weil sie eben so ganz und gar nicht wie ihre beiden Schwestern aussieht.

Sie musste sich schon immer für ihren Körper und ihr Aussehen rechtfertigen. Auch jetzt, wo sie sich endlich wohlfühlt und in Top Form ist, wird sie trotzdem noch immer kritisiert. Diesbezüglich äußerte sich Khloé auf Instagram mit folgenden Worten: "It's almost unbearable trying to live up to the impossible standards that the public have all set for me."

Dennoch weiß sie, dass es vielen Menschen da draußen genauso geht: "I want you to know I see you and I understand. Every day I am told by my family and friends who love me that I am beautiful but I know that it needs to be believed from within. We are all unique and perfect in our own way."

Trotzdem wird immer wieder spekuliert ob Khloé, vor allem was ihr Gesicht betrifft, nicht etwas nachgeholfen hat. So soll sie auf zahlreichen Fotos kaum "erkennbar" sein und fast schon wie ein anderer Mensch aussehen. Naja, den Medien kann man es schließlich auch nie recht machen. Dennoch streitet Koko, so wie auch ihre berühmten Schwestern, jegliche Beauty-Eingriffe ab.

Der Bearbeitungsapp "Facetune", ihren Make-Up-Team und ihren starken Gewichtsverlust soll sie ihr "neues" Gesicht verdanken. Wie auch immer es ist, wir finden, dass Khloé trotz all dem eine inspirierend starke Frau ist, die vor allem durch ihre sympathische und nahbare Art unsere Lieblings-Kardashian ist.

Skandale und Liebesleben

Dennoch wäre sie keine Kardashian wenn auch sie nicht für den ein oder anderen Skandal bekannt ist. So kursieren schon seit je her Gerüchte um ihren Vater. Es soll sich dabei nämlich nicht um Robert Kardashian handeln, sondern um O.J. Simpson, welchen ihr Vater im selbigen Mordfall vertrat. Aber auch der ehemalige Frisör von Kris soll als möglicher Vater in Frage kommen. Ob an den Gerüchten jedoch was dran ist, lässt sich bezweifeln, so ist die Ähnlichkeit mit ihren verstorbenen Vater nicht zu verkennen.

Und wie es sich für ein reiches Beverly Hills Girl doch so gehört, wurde Khloé 2007 verhaftet. Ähnlich wie wir es von Lindsey Lohan und Paris Hilton kennen, wurde auch sie für Fahren unter Alkoholeinfluss festgenommen. Klassiker. 2008 verbrachte sie sogar einige Stunden im Gefängnis weil sie gegen ihre Bewährungsauflagen verstieß. Das Selfie von Kim mit Kris und Khloé am Weg zum Gefängnis ging viral.

Aber auch ihr Liebesleben sorgt immer wieder für Schlagzeilen: 2009 heiratete sie nach nur einen Monat Beziehung den Basketballprofi Lamar Odom. Während ihre Schwestern Kim und Kourtney schon fleißig an ihrer Familienplanung bastelten, sorgte Khloés Göttergatte mit Affären und Drogengeschichten immer wieder für Furore.

Die Trennung 2013 war nur eine Frage der Zeit. Dennoch wurde die Ehe erst 2016 - nach langem Hin und Her - geschieden. In den darauffolgenden Jahren folgten Beziehungen mit dem Rapper French Montana und dem Basketballplayer James Harden. Doch auch diese sollten nicht halten.

» We’re all going to make mistakes. If you don’t make mistakes, I think that’s weird. You’re supposed to fail. You’re supposed to crash and burn. You have to experience things for yourself. «

Familienglück und On-Off-Beziehung mit Tristan Thompson

Basketballplayer haben es Khloé anscheinend angetan, denn schon bald war der nächste an der Reihe: Tristan Thompson. Es schien, als hätte Khloé wirklich ihre große Liebe gefunden. Denn bereits zwei Jahre später klappte es auch endlich mit dem langersehnten Kinderwunsch. Das gemeinsame Töchterchen True Thompson erblickte am 12. April 2018 das Licht der Welt.

Dass Khloé ein absoluter Familienmensch ist, ist wohl kein Geheimnis. Einmal selbst Mama zu sein, war ihr größter Wunsch, dennoch blieb das Kinderglück all die Jahre aus. Das hatte natürlich auch mit ihren toxischen Beziehungen zu tun. Nun erfüllte sich ihr Traum.

Natürlich durfte auch Momager Kris, ihre Schwestern Kim und Kourtney und BFF Malika im Kreißsaal nicht fehlen. Auch Baby-Daddy Tristan Thompson durfte trotz der immer dicker werdenden Luft zwischen ihm und Khloé dabei sein. Doch auch das Baby-Glück konnte den Sex-Skandal rund um Tristan nicht überdecken.

Bereits während Khloés Schwangerschaft tauchten Gerüchte auf, dass Tristan eine Affäre hatte. Doch was während der Schwangerschaft noch unklar war, war nach der Geburt traurige Tatsache. Tristan soll Khloé nämlich mit keiner geringen als Jordyn Woods, Kylie's damaliger bester Freundin, betrogen haben. Nicht nur die Beziehung zwischen Khloé und Tristan war somit beendet, sondern Kylie verlor dadurch auch ihre engste Vertraute.

Doch während der COVID-19-Pandemie näherten sich die beiden wieder an und gaben ihrer Beziehung eine zweite Chance, doch auch dieser Versuch scheiterte aufgrund von Tristans Untreue. Was damals noch niemand wusste: Khloé und Tristan erwarten ein zweites Kind über eine Leihmutter. Ihr Sprössling, ein Bub, soll Insidern zufolge im August 2022 auf die Welt gekommen sein.

Wie es ihr wohl als Mutter von zwei Kindern geht? In einem Interview mit Elle von August 2022 erzählt sie: "I know it’s cliché, but I love everything, even the hard parts. I [my kids] challenge me as a person, and being able to shape little people into really incredible big people is an honor and a gift. ... It’s super scary, but I take my job very seriously. I love it so much."

Khloé liebt ihr Leben als Mutter und geht ganz und gar darin auf. Was das Sorgerecht der beiden Kinder betritt: Das liegt ganz allein bei Khloé. Tristan soll dennoch eine wichtige Rolle im Leben der Kinder spielen.

Khloés Weg zur angesehenen Businessfrau

Wie auch Mama Kris wissen auch ihre Sprösslinge Kapital aus ihrer Berühmtheit zu schlagen. So gründeten Kim, Kourtney und Khloé das Modelabel "Dash" und im Zuge dessen wurde auch das Reality-Spin-Off "Kourtney und Khloé Take Maimi" veröffentlicht.

Dass Khloé sich in ihrem Körper nicht mehr wohlfühlte, war kein Geheimnis. Daher entschloss sie sich für eine Veränderung: Tägliches Training, harte Workouts und gesunde Ernährung standen am Tagesplan. Ihr Fleiß machte sich schließlich auch bezahlt. Auf Instagram postet sie stolz Bilder von ihrem gestählten und hart erarbeiteten Body.

Aber natürlich ließ sich Khloés Fitness-Journey auch zu Geld machen und schon bald wurde die Serie "Revenge Body with Khloé Kardashian" ausgestrahlt. In dem Format hilft sie anderen beim Abnehmen und verpasst ihnen ein rundum Makeover.

Aber auch ihre Leidenschaft zu Mode macht sie zu Barem. Denn 2016 launchte sie ihr Modelabel "Good America". Anfang fokussierte sich das Unternehmen hauptsächlich auf die Vermarktung von Jeanshosen. Durch den großen Erfolg erweiterten sie jedoch das Sortiment auf weitere Kleidungsstücke wie Sportklamotten, Kleider und Umstandsmode.

Was wir von Khloé Kardashian lernen können

Khloé Kardashian ist schon lange nicht mehr nur die kleine, unscheinbare Schwester von Kim und Kourtney. Nein, ganz im Gegenteil: Sie ist erfolgreicher denn je und hat sich zu einer ernstzunehmenden Geschäftsfrau entwickelt - ganz wie Mama Kris.

Zudem gilt sie als wahres Role Model - so setzt sie mit ihren Kurven immer wieder neue Beauty-Maßstäbe und steht vor allem für mehr Body Positivity. Ihren trainierten Bauch, aber auch ihre weiblichen Kurven präsentiert sie stolz auf Instagram.

Dennoch war das nicht immer so. Auch Khloé zweifelte oft an ihrem Aussehen, war unsicher und hatte ein verzerrtes Body Image. Anstatt sich einfach so zu lieben wie sie ist, fand sie immer nur mehr "Fehler". Heute will sie anderen helfen und Mut machen. Schließlich ist niemand Perfekt, auch keine Khloé Kardashian.