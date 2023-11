Was wäre ein Weihnachtsfest ohne Christbaum? Der schön geschmückte Tannenbaum ist meist für funkelnde Kinderaugen verantwortlich, bevor es den darunterliegenden Geschenken "an den Kragen" geht. Der Christbaum, der als Symbol für Fruchtbarkeit und Lebenskraft steht, wurde lange Zeit von der katholischen Kirche aufgrund seiner Wurzeln in heidnischen Bräuchen abgelehnt und erst gegen Mitte des 20. Jahrhunderts erlaubt. Dann fand er aber rasch Einzug in den Wohnzimmern der besser situierten Familien. Und heute ist der geschmückte Weihnachtsbaum sowieso nicht mehr wegzudenken.

Unter dem Christbaum findet sich oft ein weiteres zentrales Symbol, das für Weihnachten steht: die Krippe. Sie stellt sozusagen die Geburtsszene Jesu Christi dar, der als Neugeborenes in einem mit Stroh ausgelegten "Bettchen" liegt. Neben ihm seine Mutter Maria und sein Vater Josef. Die meist aus Holz gefertigten Weihnachtskrippen sind teilweise kleine Kunstwerke und waren anfangs nur in den Kirchen zu finden, bevor sie auch Einzug in die heimischen Wohnzimmer fanden.

Kurzer musikalischer Exkurs: Unter dem Christbaum wird in Österreich am liebsten der Weihnachtsklassiker "Stille Nacht, heilige Nacht" gesungen, so eine Umfrage aus dem Jahr 2020.

Am ersten Sonntag nach dem 6. Jänner (Dreikönigstag) endet mit dem "Fest der Taufe des Herrn" der Weihnachtsfestkreis.

Für detailreichere Informationen rund ums Thema Weihnachten und der Geschichte dahinter, klicke dich beispielsweise auf den Websites der evangelischen oder katholischen Kirche in Österreich durch.