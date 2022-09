Legende, Ikone, Rockröhre, Schauspielerin, Mutter und Ehefrau. Tina Turner ist ein wahres Allround-Talent. Obwohl sie schon längst nicht mehr auf der Bühne steht und bereits ihren wohl verdienten Ruhestand genießt, sind ihre Songs noch immer Top-Aktuell.

Steckbrief Name: Anna Mae Bullock (aka. Tina Turner)

Anna Mae Bullock (aka. Tina Turner) Geburtstag: 26. November 1939

26. November 1939 Geburtsort: Brownsville, Tennessee, USA

Brownsville, Tennessee, USA Wohnort: Schweiz

Schweiz Sternzeichen: Schütze

Schütze Beruf: Sängerin, Autorin, Schauspielerin

Sängerin, Autorin, Schauspielerin Ehepartner: Erwin Bach

Erwin Bach Kinder: Ronnie Turner, Raymond Craig Turner, Ike Turner Jr, Michael Turner

Tina Turner: Ihr Weg zur Rock-Ikone

Tina Turner war ein Scheidungskind und wurde von ihrer Mutter in St. Louis aufgezogen. Dort lernte sie ihren späteren ersten Ehemann Ike Turner kennen. Anna Mae Bullock, so heißt Tina Turner im bürgerlichen Namen, begann ihre Karriere 1958 als Backgroundsängerin von Ike und seiner Band "Kings of Rythm" in St. Louis zu singen.

Die Band nahm damals Leute aus dem Publikum auf die Bühne, um diese singen zu lassen. So nahmen sie eines schicksalhaften Tages Anna Mae Bullock auf die Bühne. Das Publikum bekam schon damals nicht genug von der Sängerin. Daraufhin wurde Turner als Vollzeit-Sängerin engagiert. Damit sich Bullock besser vermarkten ließ, wurde schnell aus ihrem bürgerlichen Namen der Künstlername "Tina Turner".

Tina und Ike Turner gingen anschließend als "Ike & Tina Turner Revue" auf Tournee durch die USA, Europa und Australien. Ihr Mann Ike Turner schlug sie und tat ihr durch mehrere Gewalttaten weh. Deswegen trennte sich die Sängerin nach 14 Jahren Partnerschaft von Ike Turner und startete in den 80ern ihre Solokarriere.

Der Beginn ihrer Solokarriere

Nachdem sich die Sängerin von ihrem Mann getrennt hatte, verbrachte sie viele Stunden allein im Tonstudio, um ihr Album "Private Dancer" aufzunehmen. Das Album zählt noch heute zu den am meisten verkauften Alben der Welt. Das Album wurde mit vier Grammy-Awards ausgezeichnet. Von besonderer Bedeutung für die Queen of Rock ist ihr erster Nummer-Eins-Hit als Solo-Künstlerin. Der Song "What’s Love Got To Do With It" läuft noch heute in vielen Radios.

Nach diesem erfolgreichen Album etablierte sich Turner als Schauspielerin in zahlreichen Filmen. Für den erfolgreichen Hollywood-Blockbuster "Mad Max – Jenseits der Donnerkuppel" schrieb Turner einen Titelsong und landete gleichzeitig einen Mega-Hit. Der Song "We Don’t Need Another Hero" wird heute immer noch in vielen Filmen verwendet. Tina Turner wirkte in der Rolle der "Aunt Entity" selbst im Film mit.

Während der ersten Solo-Tournee im Jahr 1985 bereiste Turner Europa. Unter anderem auch die deutschen und österreichischen Städte München und Klagenfurt. Die Gesangsikone schaffte es im Jahr 1988 sogar ins Guinness-Buch der Rekorde. Dies gelang ihr durch ein Konzert in Rio de Janeiro vor 188.000 Fans.

Nur drei Jahre später veröffentlichte Tuner die gefeierte Hit-Kompilation "Simply The Best", welche in Deutschland Platz 4 erlangte. Um ihre Karriere noch weiter voranzutreiben, arbeitete die Ikone mit anderen Größen der Musikindustrie zusammen. Darunter waren Musiker wie David Bowie, Mick Jagger oder Bryan Adams.

Tina Turner und Beyoncé machen gemeinsame Sache

Tina Turner wurde im Jahr 2008 mit einem weiteren Grammy-Award ausgezeichnet. Bei dieser Verleihung begeisterte die Sängerin die Herzen von Millionen von Zuschauern mit einem Live-Auftritt zusammen mit der Pop Ikone Beyoncé. Die beiden sangen "Proud Mary" - eine Single Tina Turners von 1971.