Es passiert immer wieder - es gibt Zeiten, in denen man regelmäßig um 11:11 auf die Uhr schaut. Diese Zwillingszahl soll unser Unterbewusstsein an seinen Seelenplan erinnern, heißt es aus esoterischer Sicht!

11:11 - da ist sie wieder. Manchmal läuft sie uns mit einer Häufigkeit über den Weg, die mit bloßem Zufall fast nicht erklärt werden kann. Es gibt sogar eine Bezeichnung dafür: Das 11:11-Phänomen . Es tritt immer wieder auf und erzeugt beim Betroffenen ein Gefühl von Bedeutsamkeit. Fünf Tage hintereinander um Punkt 11:11 aufs Handy geschaut? Das muss doch auch was bedeuten, oder? Auch anderen Zwillingszahlen wird eine ähnliche Bedeutung zugemessen: 22:22, 04:04 oder auch 23:32! (Du interessierst dich für Numerologie - wir hätten da einen Artikel für dich!)

Die Zahl 11 steht für einen Neuanfang

In der Numerologie steht die 11 jedenfalls für Neuanfänge. Und bei einer Uhrzeit 11:11 ist das Potential, einen neuen Weg einzuschlagen, nochmal um ein Vielfaches höher. (11.November? noch besser!) Sieht man also gehäuft das 11:11-Phänomen, ist es - Esoterikern nach - ein Anzeichen dafür, dass es Zeit ist, einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen. Es kann aber auch ein Hinweis darauf sein, dass um einen herum etwa schief läuft oder nicht gut für einen ist.

Du siehst dauernd 11:11? Was tun?

Hör in dich hinein!

Was ist es? Gibt es etwas, dass ich ändern sollte? Und wie kann ich es ändern?

Sei offen!

Halte Ausschau nach neuen Optionen und Wegen in deinem Leben! Jede Begegnung in deinem Leben ist eine Chance!

Was bedeutet 11:11 Uhr für MICH?

Die Uhrzeit ist für dich vielleicht auch nichts anderes als ein Reminder! An einem Tag könnte es bedeuten, dass du auf dem richtigen Weg bist, an einem anderen, dass du vielleicht besser aufpassen solltest. Schau, was die Zahl für dich persönlich bedeutet!

Die Bedeutung von Zwillingszahlen

Es gibt aber noch andere Deutungen von Zwillingszahlen wie 11:11 - ein wichtiges Ereignis könnte eintreten - für dich selbst, dir nahestehende Personen oder sogar für das Weltgeschehen! Fakt ist - Die Doppelzahlen sind (zumindest für Esoteriker) ein Schlüssel, ein Zeichen aus unserem Unterbewusstsein.

Gibt es wissenschaftliche Beweise für das 11:11-Phänomen?

Ihr könnt es euch vielleicht schon denken - Wissenschaftler sprechen bei dem 11:11-Phänomen wiederum von einer selektiven Wahrnehmung der Menschen, also von einem psychologischen Phänomen. Wir neigen dazu, Muster zu erkennen und erkennen zu wollen , um neue Informationen zu verknüpfen, die wir bereits haben.

Aber ganz ehrlich - was schadet es, ab und zu in sich hineinzuhören und zu schauen, was einem gut tut und was nicht? Wenn uns eine bestimmte Uhrzeit dazu bringt, warum denn bitte nicht? Also, es ist 11:11 Uhr - wünsch' dir was!