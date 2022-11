Was in internationalen Metropolen bereits Gang und Gebe ist, gibt's jetzt auch nach Wien: Eine Styling-Bar für Augenbrauen und Wimpern. Dort wird sich im kleinen Raum ausschließlich um die Härchen im Gesicht gekümmert.

Wer sich die Fotos aus den Neunzigern und frühen 00er-Jahren ansieht, weiß, wie sehr Augenbrauen und Wimpern unser Aussehen definieren können. Die Zeiten der überzupften Augenbrauen ist nun zum Glück vorbei und Natürlichkeit wird groß geschrieben. Darauf hat sich auch Alma Milcic und ihr Team spezialisiert.

Statt jedem Kunden den Fashion Look of the Moment überstülpen zu wollen, verhelfen sie zu individuell auf die Person abgestimmten Wimpern und Brauen. Künstliche Wimpern sucht man hier jedenfalls vergebens. Wir waren gespannt, was das Wimpernlifting wirklich kann und haben's ausprobiert. Hier teilen wir unsere Erfahrung mit dir.

Wohlfühlatmosphäre Brow + Lash Bar in Wien

Was ist ein Wimpernlifting und wie funktioniert es?

Bei einem Wimpernlifting, auch Lashlifting genannt, werden deine eigenen Wimpern mittels Gelkissen und verschiedenen chemischen Lotions in Form gebracht. Dadurch bekommst du bis zu sechs Wochen eine “Wimpernwelle”! Diese Anwendung ist vor allem für diejenigen, die mit ihren natürlichen Wimpern zufrieden sind, sich aber einfach mehr Schwung wünschen. Dies unterstreicht kostengünstig und relativ einfach die Schönheit der Augen. Sehr oft wird das Wimpernlifting zusammen mit Wimpernfärben angeboten.

Wimpernlifting vs. Wimpernverlängerung

Kurz gesagt: Das Wimpernlifting ist die natürliche Alternative einer Wimpernverlängerung. Beim Lash Lifting werden keine zusätzlichen (künstlichen) Wimpern angebracht, sondern deine natürlichen Wimpern machen den Wow-Effekt am Ende aus. Zusätzlich ist das Wimpernlifting kostengünstiger.

Suchst du nach einer Methode um einen dramatischen Augenaufschlag zu bekommen, sind Fake Lashes oder Wimpernverlängerung wohl die bessere Variante. Die bedeuten aber vor allem eins: Arbeit. Beim Lash Lift musst du deine eigenen Wimpern nicht lange durchbürsten, curlen oder tuschen - du bist sofort ready to go, wirkst wach und erfrischt. Das ist vor allem im Urlaub oder in der Früh superpraktisch.

Worauf beim Wimpernlifting achten?

Weil die Wimpern bei der Behandlung auch gefärbt werden, sehen sie sofort länger und schöner aus. Nicht einmal Sitzfleisch braucht es: Inklusive Färben dauert die Behandlung rund 30 Minuten. Danach sollten die Wimpern für 24 Stunden möglichst in Ruhe gelassen werden. Bestenfalls kein Wasser und keine Pflegeprodukte an die Härchen kommen lassen. Dann aber gibt es wirklich nichts mehr zu beachten. Das Lash Lift ist also wirklich völlig unkompliziert.

Ergebnis: Wie lange hält das Wimpernlifting?

Das Ergebnis ist ein dezenter, natürlich wirkender Schwung der eigenen Wimpern, der deine Augen optisch öffnet. Die Wimpern bleiben schön geschwungen, bis sie nach und nach ausfallen und neue Wimpern nachkommen. Das ist normalerweise nach rund fünf bis sechs Wochen der Fall. Dies kann aber sehr unterschiedlich ausfallen, da bei jedem Menschen die Wimpern unterschiedlich schnell ausfallen und nachwachsen.

Übrigens, nicht erschrecken: Immer, wenn die Wimpern nass werden, fallen sie fast in den Naturzustand zurück. Sobald sie getrocknet sind, ist aber alles wieder beim Alten! Abschminken kannst du dich danach auch wie gewohnt.

Preis: Das Beauty Treatment kostet je nach Kosmetikstudio zwischen 30 und 70 Euro.

Wer nicht alle paar Wochen in ein Kosmetikstudio gehen will, kann ein Lash Lifting auch zuhause selbst durchführen. Es gibt verschiedene Sets beispielsweise in der Drogerie - du solltest aber unbedingt auf die Qualität achten. Wie bei vielen Behandlungen können allergische Reaktionen auftreten. Wir empfehlen dir nur dann ein Wimpernlifting selbst zu machen, wenn du bereits Erfahrung mit Beautyprodukten gemacht hast und etwas Geschick hast. Ansonsten solltest du dich lieber an den Profi halten, denn sonst kann es ins Auge gehen. Wortwörtlich.