Katja Lewina: "Trennungen als Jackpot"

Katja Lewina :

Wenn die Grundzufriedenheit über einen längeren Zeitraum nicht mehr da ist. Meine 60-40-Regel ist natürlich völlig unwissenschaftlich, aber sehr plausibel: Hundertprozentige Glückseligkeit wird man natürlich nur in kurzen Momenten erleben, aber grundsätzlich sollte die Zufriedenheit überwiegen, zu 60 Prozent mindestens. Die Frage ist: Geht es mir über die Dauer der Beziehung tendenziell besser oder schlechter? Ist man nur mehr am Grübeln und die Kommunikation sehr einseitig, und es tut sich einfach nichts mehr in der Entwicklung, ist es Zeit zu gehen. Das Schöne daran: Wir wissen meistens, ob wir bleiben oder gehen sollen. Wir müssen es uns nur erlauben.



