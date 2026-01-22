Falls Sie Ihre guten Absichten schon wieder ad acta gelegt haben, sind Sie in bester Gesellschaft. Der zweite Freitag im Jänner gilt allgemein als „Quitters Day“ – der Zeitpunkt, an dem viele merken, dass sie die zuvor gefassten Pläne im Alltag oft nicht sehr lange durchhalten. Weil sie zu groß gedacht waren. Oder weil das Leben dazwischenkommt. Ich glaube: Große Veränderungen beginnen selten mit großen Ankündigungen, sondern mit bewussten Entscheidungen. In der Liebe. Im Job. Im Umgang mit unserem Körper. Genau diese kleinen Veränderungen interessieren uns in dieser Ausgabe: zum Beispiel beim Dating, wo Echtheit wichtiger wird als Spielchen. „Singles wünschen sich Offenheit und Authentizität. Nur wer sich echt zeigt, zieht auch Menschen an, die wirklich zu einem passen“, schreibt meine Kollegin Angelika Strobl ab Seite 24 und prophezeit das Jahr, in dem wir Dating neu erfinden. Denn: Gerade in unsicheren Zeiten gewinnt Stabilität an Bedeutung, oberflächliche Kriterien rücken in den Hintergrund. Auch in der Karriere kommt eine Wahrheit stärker ans Licht: Die Partnerwahl ist keine private Nebensache. Sie beeinflusst unsere Möglichkeiten. Die amerikanische Ökonomin Corinne Low nennt das einen der größten – und unterschätztesten! – Karrierefaktoren für Frauen. Ab Seite 30 erfahren Sie, wie Sie Ihren Partner als optimalen Co-CEO für Ihr Leben recruiten.

In der Hitliste der persönlichen Wünsche stehen gesunde Ernährung, mehr Sport und Abnehmen zu Jahresanfang gern ganz weit oben. Wer heute über Gewichtsverlust nachdenkt, landet schnell bei einer Frage: Abnehmspritze – ja oder nein? Für manche ist sie ein medizinischer Durchbruch, für andere ein Symbol einer völlig überdrehten Schönheitskultur. Orientierung ist hier wichtiger als Ideologie. Und genau die gibt Ihnen Kristin Pelzl-Scheruga ab Seite 88.

Ich wünsche mir, dass Sie aus dieser Ausgabe nicht den einen großen Vorsatz mitnehmen, sondern nachhaltige Ideen, die bleiben.

Herzlichst

Melanie Zingl

Chefredakteurin