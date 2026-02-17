Das Editorial der aktuellen Ausgabe bietet persönliche Einblicke der Chefredaktion und gibt einen Ausblick auf die zentralen Themen dieser Ausgabe.
Die größte Lüge im Berufsleben?
Dass Montag der schlimmste Tag der Woche ist! Dabei ist nicht der Wochenbeginn das Problem, sondern das, was wir in Jobs als selbstverständlich hingenommen haben: Stress, mangelnde Wertschätzung, Dauerverfügbarkeit. Wohin das führt, zeigt eine aktuelle Gallup-Studie: Nur neun Prozent der Österreicher:innen fühlen sich in ihrem Beruf motiviert. Das ist ein Befund, der uns zwingt, genauer hinzuschauen. Wenn nur neun Prozent gern arbeiten, ist das kein persönliches Problem – es ist ein systemisches. Denn: Niemand träumt davon, „einfach nur bis Freitag durchzuhalten“. Arbeit darf anstrengend sein. Aber sie soll nicht leer machen. Wir brauchen Sinn, Wir-Gefühl und Perspektiven.
„Die Mitarbeiter:innenbindung sollte zur wichtigsten Kennzahl für die Erfolgsmessung werden – auch in Managementverträgen. Oft besteht einfach zu wenig Wissen darüber, wie man Kultur- und Verhaltensänderungen nachhaltig in einem großen System steuert. Es wird unterschätzt, welche Vorteile es hat, wenn die Leute motiviert sind“, so Businesscoach Elisabeth Proksch in unserer großen Analyse ab Seite 104.
Und weil das Stimmungsbarometer von ganz oben nach unten ausstrahlt, wollten wir ab Seite 110 von sieben Frauen in der Chefetage wissen, was sie antreibt und warum sie eigentlich gern ins Büro gehen.
ELEVATE heißt für uns nicht höher, schneller, weiter. In dieser Ausgabe wollen wir herausfinden, wie wir besser arbeiten können, anstatt mehr zu leisten. Mit klaren Entscheidungen, ehrlicher Führung und dem Mut, Dinge auch mal anders zu machen. Auf den nächsten Seiten liefern wir dafür keine einfachen Antworten, aber viele gute Ideen und Vorbilder.
Und wer noch immer glaubt, Empathie habe im Business nichts verloren, sollte das Interview mit Bettina Ludwig ab Seite 120 lesen. Ihr anthropologischer Blick zeigt, warum Zugehörigkeit kein Soft Skill ist – sondern ein echter Erfolgsfaktor. Wenn uns dieser Turnaround gelingt, hat der Montag vielleicht bald ein Imageproblem weniger.
