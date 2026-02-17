Dass Montag der schlimmste Tag der Woche ist! Dabei ist nicht der Wochenbeginn das Problem, sondern das, was wir in Jobs als selbstverständlich hingenommen haben: Stress, mangelnde Wertschätzung, Dauerverfügbarkeit. Wohin das führt, zeigt eine aktuelle Gallup-Studie: Nur neun Prozent der Österreicher:innen fühlen sich in ihrem Beruf motiviert. Das ist ein Befund, der uns zwingt, genauer hinzuschauen. Wenn nur neun Prozent gern arbeiten, ist das kein persönliches Problem – es ist ein systemisches. Denn: Niemand träumt davon, „einfach nur bis Freitag durchzuhalten“. Arbeit darf anstrengend sein. Aber sie soll nicht leer machen. Wir brauchen Sinn, Wir-Gefühl und Perspektiven.