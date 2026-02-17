Was mir persönlich immer am meisten Spaß macht: die It-Bags der Big Brands, mit denen man sich doch ganz wunderbar für den überstandenen Mode-Winter belohnen könnte. Doch es geht nicht nur um Neues, sondern auch darum, Gewohntes anders zu kombinieren, sich inspirieren zu lassen und Spaß an Fashion und Beauty wieder bewusst zuzulassen. Und auch unser Zuhause wird – etwa mit den aufregenden internationalen Wohntrends von Jennifer Koutni (ab Seite 140) – mehr denn je zum Ausdruck der eigenen Persönlichkeit statt zur perfekten Inszenierung.