Meine Kollegin Andrea Wipplinger-Penz hat es ausprobiert. Sie hat sich digitale Begleiter:innen erschaffen – einen Fitnesscoach, eine Beraterin für den Job … Und war überrascht, wie schnell daraus etwas entsteht, das sich vertraut anfühlt. Wie kann das sein „Psychologisch gesehen ist es möglich, dass dabei Gefühle entstehen“, ordnet Psychologin Marisa Tschopp ein. „Unser Gehirn ist darauf ausgelegt, auch Beziehungen zu Dingen zu bilden. Denn wenn ein System auf unsere Geschichten eingeht und scheinbar Verständnis zeigt, reagiert es ähnlich wie in einem echten Gespräch.“ Ein guter Moment, um uns zu fragen, wie wir uns analog etwas Leichtigkeit zurückholen möchten. Denn bei aller Faszination für das Neue sollte eines nicht zu kurz kommen: das echte Leben.