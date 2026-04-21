Was mich in diesem Zusammenhang besonders berührt hat, waren die Worte des Psychologen Benjamin Wagner: „Lasst eure Söhne fühlen. Alle Gefühle, auch die unbequemen. Und nehmt euch selbst an der Nase. Kinder lernen durch Nachahmung. Seid neugierig auf ihre Welt.“ Das klingt einfach – ist es aber nicht. Denn es verlangt, dass wir selbst anfangen. Am Ende gilt für uns alle: Menschen wollen gesehen werden. Wo dieses Gefühl fehlt, entstehen Brüche. Echte Veränderung passiert nur, wenn wir wieder lernen, einander zuzuhören – und uns selbst ein bisschen weniger zu hinterfragen.