Diese vier Schuhtrends tragen uns durch den Winter

Wir hoffen, Sie haben noch Platz im Schuhschrank? Denn diese vier Trendmodelle versprechen Komfort, Eleganz, Stilsicherheit und endlose Stylingmöglichkeiten – auch an kalten Tagen.
Animal
Ein ungeschriebenes Gesetz der Fashion-Branche: Keine Saison ohne Leo-Prints! Aber heuer kommen auch Zebra, Tiger, Gepard und Schlange dazu und machen es sich auf Ballerinas, Loafern, Pumps und Stiefeletten gemütlich. Wir stylen sie vor allem zu Uni-Looks in Schwarz, Weiß, Braun und natürlich Allover-Denim!
Green
Grün, grün, grün sind alle meine … Schuhe! Dass die Farbe der Hoffnung eine unserer liebsten modischen Nuancen ist, haben wir aber nicht nur dem Kinderlied, sondern auch den H/W-Kollektionen von Prada, Gucci und Co. zu verdanken. Bei der Frage, für welche Shade wir uns letztlich entscheiden, hilft die Farbpsychologie: Dunkles Oliv- und Waldgrün wirken elegant und mondän, satte Apfeltöne sorgen sofort für gute Laune. Pastellnuancen sind ideal für schlichte Businesslooks und in Kombination mit anderen Erdnuancen oder zu winterweißen Stylings.
Metals
Fußkettchen avancieren als Sommerüberbleibsel jetzt zum elegantesten Hingucker der Saison. Statt auf Muscheln und bunte Perlen setzen wir auf Golddetails an schwarzen Heels. Styling-Tipp: Zu Kleidern und Röcken in Midilänge kommen die Kreationen am effektvollsten daher. Wer mag, kann die Knöcheldetails auch sichtbar über fließenden Anzughosen tragen und ihnen so einen High-Fashion- Charakter verleihen.
Slouchy
Was auf den Boho-Look-Sommer folgt? Der Indie-Sleaze-Herbst! Am Runway sichtete man wieder vermehrt Trendteile wie Karohemden, Netzstrümpfe, Lederjacken und Slouchy Boots. Mit dem charakteristischen Faltenwurf am Bein gibt’s die Stiefel von tief bis hoch und zurückhaltend bis knallig in jeder Variation. Unser Lieblingslook: die Kombi zu weiten Jeans oder Lederpants, deren Hosenbeine für den maximalen Effekt in den Schaft gesteckt werden.