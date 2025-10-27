Logo

Diese vier Schuhtrends tragen uns durch den Winter

Fashion
3 min
Zwei Models sichtbar bis zur Taille mit komplett grünen Outfits und grünen Schuhen

Hermès FW25

©Launchmetrics
Wir hoffen, Sie haben noch Platz im Schuhschrank? Denn diese vier Trendmodelle versprechen Komfort, Eleganz, Stilsicherheit und endlose Stylingmöglichkeiten – auch an kalten Tagen.

Bild von Katrin Jaritz

Katrin Jaritz

Animal

Ein ungeschriebenes Gesetz der Fashion-Branche: Keine Saison ohne Leo-Prints! Aber heuer kommen auch Zebra, Tiger, Gepard und Schlange dazu und machen es sich auf Ballerinas, Loafern, Pumps und Stiefeletten gemütlich. Wir stylen sie vor allem zu Uni-Looks in Schwarz, Weiß, Braun und natürlich Allover-Denim!

Blurred image background
CLose-up von Zebra-Stiefel am Runway

 © Launchmetrics

Green

Grün, grün, grün sind alle meine … Schuhe! Dass die Farbe der Hoffnung eine unserer liebsten modischen Nuancen ist, haben wir aber nicht nur dem Kinderlied, sondern auch den H/W-Kollektionen von Prada, Gucci und Co. zu verdanken. Bei der Frage, für welche Shade wir uns letztlich entscheiden, hilft die Farbpsychologie: Dunkles Oliv- und Waldgrün wirken elegant und mondän, satte Apfeltöne sorgen sofort für gute Laune. Pastellnuancen sind ideal für schlichte Businesslooks und in Kombination mit anderen Erdnuancen oder zu winterweißen Stylings.

Blurred image background
Close-up von grünen Pumps am Runway

 © Launchmetrics

Metals

Fußkettchen avancieren als Sommerüberbleibsel jetzt zum elegantesten Hingucker der Saison. Statt auf Muscheln und bunte Perlen setzen wir auf Golddetails an schwarzen Heels. Styling-Tipp: Zu Kleidern und Röcken in Midilänge kommen die Kreationen am effektvollsten daher. Wer mag, kann die Knöcheldetails auch sichtbar über fließenden Anzughosen tragen und ihnen so einen High-Fashion- Charakter verleihen.

Blurred image background
Close-up von schwarzen Pumps mit Metall-Fußkettchen am Runway

 © Launchmetrics

Slouchy

Was auf den Boho-Look-Sommer folgt? Der Indie-Sleaze-Herbst! Am Runway sichtete man wieder vermehrt Trendteile wie Karohemden, Netzstrümpfe, Lederjacken und Slouchy Boots. Mit dem charakteristischen Faltenwurf am Bein gibt’s die Stiefel von tief bis hoch und zurückhaltend bis knallig in jeder Variation. Unser Lieblingslook: die Kombi zu weiten Jeans oder Lederpants, deren Hosenbeine für den maximalen Effekt in den Schaft gesteckt werden.

Blurred image background
Close-up von beigen Slouchy-Boots am Runway

 © Launchmetrics

