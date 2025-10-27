Diese vier Schuhtrends tragen uns durch den Winter

Grün, grün, grün sind alle meine … Schuhe! Dass die Farbe der Hoffnung eine unserer liebsten modischen Nuancen ist, haben wir aber nicht nur dem Kinderlied, sondern auch den H/W-Kollektionen von Prada, Gucci und Co. zu verdanken. Bei der Frage, für welche Shade wir uns letztlich entscheiden, hilft die Farbpsychologie: Dunkles Oliv- und Waldgrün wirken elegant und mondän, satte Apfeltöne sorgen sofort für gute Laune. Pastellnuancen sind ideal für schlichte Businesslooks und in Kombination mit anderen Erdnuancen oder zu winterweißen Stylings.