So geht der Tenniscore-Chic

Weiße Faltenröcke, Poloshirts und Retro-Sneaker: Der Tennisplatz erobert die Straßen. Mit dem Trend Tenniscore wird der klassische Sport-Look zur Stil-Statement – clean, elegant und gleichzeitig verspielt. Stars, Designer:innen und Influencer:innen lieben die sporty Ästhetik. So funktioniert das Styling.

von

Bild von Michaela Strachwitz

Michaela Strachwitz

Wenn der Court zum Catwalk wird: Tennis hat sich vom reinen Sport-Event zum modischen Statement entwickelt – selbst abseits mondäner Turniere von Wimbledon bis Gstaad. Der Trend Tenniscore greift die Ästhetik des Sports auf – und verknüpft sie mit einem eleganten, alltagstauglichen Look. 

Geblieben sind die traditionellen Stilcodes: weiße Polohemden, plissierte Röcke, Shorts, V-Neck-Pullover, cleane Sportschuhe und feine Strickjacken. Diese klassischen Elemente erleben gerade ein Comeback – nicht nur auf dem Platz, sondern auch bei Influencer:innen und Streetstyle-Profis. Marken wie Lacoste, Sporty & Rich, Tory Sport oder Casablanca setzen auf hochwertige Materialien, klare Linien und eine Farbpalette aus Weiß, Navy und Grün. 

Blurred image background
Woman, Lacoste, Tenniscore, Fashionweek

Influencerin im Lacoste-Tenniscore-Style.

 © Getty Images

Sport-Styles erobern den Luxusbereich

Vor allem Luxusmarken haben die Strahlkraft von Sportevents erkannt und springen mit Sponsoring und Events auf den Retro-Tennishype auf. Eine Brand, die schon seit jeher auf den Courts präsent ist, ist Rado. Um die 40-jährige Partnerschaft mit dem Tennissport in Gstaad zu feiern, entstand die „Captain Cook x Tennis Limited Edition“, limitiert auf 1985 Exemplare. Außerdem lud die Brand Influencer:innen und Stars wie Ex-Profi Martina Hingis, Stabhochspringerin Alysha Newman oder Austro-Designerin Marina Hoermanseder auf die Ränge ein – selbstverständlich standesgemäß in mondän-eleganten Tenniscore-Styles, die sowohl in den Schweizer Bergen als auch im urbanen Umfeld eine gute Figur machen.

Blurred image background
Stabhochspringerin Alysha Newman, Designerin Marina Hoermanseder

Austro-Designerin Marina Hoermanseder und Stabhochspringerin Alysha Newman bei den EFG Swiss Open Gstaad.

 © Rado
