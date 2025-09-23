So geht der Tenniscore-Chic

Wenn der Court zum Catwalk wird: Tennis hat sich vom reinen Sport-Event zum modischen Statement entwickelt – selbst abseits mondäner Turniere von Wimbledon bis Gstaad. Der Trend Tenniscore greift die Ästhetik des Sports auf – und verknüpft sie mit einem eleganten, alltagstauglichen Look.

Geblieben sind die traditionellen Stilcodes: weiße Polohemden, plissierte Röcke, Shorts, V-Neck-Pullover, cleane Sportschuhe und feine Strickjacken. Diese klassischen Elemente erleben gerade ein Comeback – nicht nur auf dem Platz, sondern auch bei Influencer:innen und Streetstyle-Profis. Marken wie Lacoste, Sporty & Rich, Tory Sport oder Casablanca setzen auf hochwertige Materialien, klare Linien und eine Farbpalette aus Weiß, Navy und Grün.