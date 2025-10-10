Maria de la Orden im Stilporträt

Ihre Kollektionen hängen inzwischen in Top-Stores wie Le Bon Marché in Paris oder bei Liberty London, dazu kommen zwei eigene Boutiquen in Paris in der Rue de l’Université und der Rue de l’Annonciation sowie ein Store in Madrid. Und die internationale Expansion läuft. Doch so öffentlich ihre Mode gefeiert wird, so privat bleibt Maria in vielen Dingen. Im Jahr 2022 heiratete sie Edward Bouygues, Spross einer der bekanntesten Unternehmerfamilien Frankreichs, mit ihm hat sie zwei Kinder. Die zeigt sie zumindest manchmal auf ihren Social-Media-Accounts. Genauso wie ihre eigenen genialen Looks. Inspiriert sind diese oft von ihren ganz persönlichen Stilikonen, die sie auch regelmäßig in ihrer Arbeit referenziert: Audrey Hepburn und Jackie Kennedy. Bueno!