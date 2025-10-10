Logo

Maria de la Orden im Stilporträt

Fashion
3 min
Maria de la Orden Stiege Chic

Designerin Maria de la Orden in einem ihrer Signature-Looks

Die Spanierin Maria de la Orden ist so etwas wie ein „Einhorn“ in der Modeszene: Ihre Designs sind so chic und individuell wie sie selbst.

Michaela Strachwitz

Wer Maria de la Orden begegnet, spürt sofort diese besondere Mischung aus spanischer Lebensfreude und Pariser Eleganz. Der Designerin gelang es in nur wenigen Jahren, aus Leidenschaft und Instinkt ihre eigene kleine Lifestylewelt zu schaffen – getragen von Stil, schlauen Seilschaften und einem sicheren Gespür für das, was Frauen heute tragen wollen. Geboren und aufgewachsen in Madrid, zog die 31-Jährige nach Paris, um an der Sorbonne Jus zu studieren. Doch eine Reise nach Peru veränderte alles: Begeistert von den traditionellen Stoffen, entwarf sie zunächst individuelle Stücke für Freundinnen, die via Instagram viral gingen – und die Studentin erkannte ihre Chance, mit Mode Karriere zu machen. So entstand 2014 ihr Label Mau Loa („die ewige Reise“, Anm.). 

Starkes Netzwerk

In Paris fand Maria ihre kreative Heimat und auch gleich eine Clique aus inspirierenden Frauen, die nicht nur privat verbunden sind, sondern auch beruflich voneinander profitieren. Etwa die ebenfalls aus Spanien stammende Blanca Miró, mit der sie 2018 das verspielt-bunte Label La Veste gründete. 2019 folgte dann gemeinsam mit Partnerin Laura de la Révélière ihr Label Maria de la Orden Studio, die Weiterentwicklung von Mau Loa. Die Entwürfe sind gewohnt farbenfroh, weiblich, mit vintage-inspirierter Ästhetik. Verwendet werden nur natürliche Materialien, teilweise auch upgecycelte Stoffe. Und weil die Designerin schier endlos kreative Ideen produziert, gründete sie vor Kurzem auch noch mit Gregory Mizele die Accessoire-Marke Maison Ola, spezialisiert auf Kopfbedeckungen.  

Ambitionierte Pläne

Ihre Kollektionen hängen inzwischen in Top-Stores wie Le Bon Marché in Paris oder bei Liberty London, dazu kommen zwei eigene Boutiquen in Paris in der Rue de l’Université und der Rue de l’Annonciation sowie ein Store in Madrid. Und die internationale Expansion läuft. Doch so öffentlich ihre Mode gefeiert wird, so privat bleibt Maria in vielen Dingen. Im Jahr 2022 heiratete sie Edward Bouygues, Spross einer der bekanntesten Unternehmerfamilien Frankreichs, mit ihm hat sie zwei Kinder. Die zeigt sie zumindest manchmal auf ihren Social-Media-Accounts. Genauso wie ihre eigenen genialen Looks. Inspiriert sind diese oft von ihren ganz persönlichen Stilikonen, die sie auch regelmäßig in ihrer Arbeit referenziert: Audrey Hepburn und Jackie Kennedy. Bueno!

Michaela Strachwitz

Chefredakteurin für Mode, Beauty & Lifestyle

Michaela ist seit 2024 Chefredakteurin bei WOMAN für die Themen Mode, Beauty & Lifestyle. Davor war sie 8 Jahre lang stellvertretende Chefredakteurin und 9 Jahre Chefin vom Dienst.

