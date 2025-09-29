Bella Freuds Stil-Therapie

Der Erfolg gibt ihr recht: Seit dem Launch im Herbst 2024 hat die Serie spürbar Momentum aufgebaut. Die Prämisse verbindet Freuds Modeblick mit ihrem Nachnamen: Auf der (symbolischen) Couch wird darüber gesprochen, warum wir tragen, was wir tragen – vom Styling-No-Go bis zur Selbstermächtigung durch Kleidung. Das Publikum wächst, die Resonanz ist überdurchschnittlich, und Feuilletons greifen die Gespräche auf, etwa wenn prominente Gäste sehr persönliches Terrain betreten. Freuds Timing ist dabei „on point“ – typisch britisch leise, aber dennoch dem Zeitgeist entsprechend. Die Branche ist nämlich müde von glattgebügelten PR-Interviews. Gleichzeitig erlebt Audio eine Renaissance – intimer, langsamer, persönlicher. „Fashion Neurosis with Bella Freud“ nutzt genau diese Lücke: Gespräche, die beim Styling anfangen und bei Kunst, Liebe, (Selbst-)Zweifeln, Krisen oder auch Politik landen, ohne den Zwang eines Lookbooks oder einschränkender Vorgaben am Catwalk. Die Gastgeberin bringt dafür drei Besonderheiten mit: Vertrauen (ihr Netzwerk in Kunstkreisen und der Londoner Upperclass ist legendär), Kompetenz (sie ist mit ihren Gästen auf Augenhöhe) sowie narratives Talent (auch ihre Mode hatte immer schon eine Botschaft).