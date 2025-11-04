Madrids coolster Catwalk

Nach dem letzten Applaus verlagerte sich die Szenerie in den neobarocken Palast des Real Casino de Madrid. Für eine Nacht wurde es zum „Hotel La Bomba“ – ein surrealer Mix aus Bar, Piano-Salon, Nachtclub, Restaurant und Duft-installation. Alles im Zeichen der neuesten Duftkreation des Hauses, „La Bomba“ (die legendäre US-Moderedakteurin Diana Vreeland beschrieb Gründerin Carolina Herrera als „explosiv und fabelhaft, deshalb gab sie ihr den Spitznamen La Bomba, Anm.), ein funkelnder, blumig-fruchtiger Mix, dessen Gesicht Topmodel Vittoria Ceretti ist. Sie feierte ebenso mit wie Model-Kollegin Karolína Kurková, Moderatorin Alexa Chung oder It-Girl Olivia Palermo mit Ehemann Johannes Hübl. Was blieb, war das Gefühl der 1981 in Amerika gegründeten Marke, die sich selbst nach über vier Jahrzehnten neu inszeniert und feiert und dabei dennoch ihrer DNA treu bleibt. Carolina Herrera steht nach wie vor für Weiblichkeit und Eleganz, sie zelebrierte in Madrid auch die Freiheit, Spontaneität und „Alegría de vivir“.