Michelle Hunziker im WOMAN-Talk

Moderatorin, Entertainerin und Neo-Beauty-Unternehmerin: Michelle Hunziker gelingt scheinbar alles. Für Triumph stand sie jüngst als Model in ihren Lieblingsteilen von der Kamera. Wir baten das Schweizer Multitalent zum Interview über Mode, Selbstbewusstsein und ihr persönliches Glücksrezept.
Michelle, was hat Sie persönlich an der Zusammenarbeit mit Triumph gereizt?
Ich habe am Anfang meiner Karriere schon einmal mit 17 Jahren für Unterwäsche geworben. Ich fand es spannend, das nochmal zu tun und die Wäsche von Triumph hat mich ebenso überzeugt wie das Konzept der Kreativagentur. Außerdem steht Triumph für Werte, die ich absolut teile, z.B. dass wahre Schönheit aus Selbstvertrauen entsteht und dass jede Frau sich wohlfühlen darf, unabhängig von Normen und Erwartungen. Dabei geht es um Werte wie Freiheit und die Stärke, sich in seiner Haut wohlzufühlen. Wir Frauen müssen nicht perfekt sein, sondern sollten vor allem authentisch bleiben. Selbstbewusstsein entsteht, wenn wir uns nicht verstellen müssen, sondern unsere eigene Persönlichkeit zeigen können.
Was bedeutet für Sie überhaupt „sexy“ sein – und wie sehr hat das für Sie mit Komfort, Haltung oder innerer Stärke zu tun?
Es hat ganz viel mit innerer Stärke und Selbstvertrauen zu tun. Du kannst noch so toll aussehen. Wenn du dich nicht wohlfühlst in deiner Haut, dann fühlst du dich nicht schön und selbstbewusst. Daher gehört zu einem positiven Körpergefühl auch eine positive innere Haltung und Zufriedenheit. Schöne und komfortable Wäsche trägt dann sicher auch dazu bei, sich sexy und selbstbewusst zu fühlen.
Sie sind für Ihre stilvollen Looks bekannt. Welche Basics dürfen in Ihrem Kleiderschrank nie fehlen – und welche Statements setzen Sie bewusst nur ab und zu?
Neben Jeans, Sneakers und typischen Basics in meiner Garderobe, setze ich besondere Akzente bei besonderen Anlässen. Für Shows und große Events habe ich eine Stylistin, die für mich schöne Kleider sucht, dem Anlass entsprechend. Dazu gehören dann auch High Heels, der passende Schmuck, ein tolles Makeup und eine entsprechende Frisur.
Wie beeinflusst Ihr Alltag, etwa als Mutter und TV-Persönlichkeit, Ihre Modeentscheidungen?
Natürlich wähle ich meine Kleidung je nach Anlass aus. Wenn ich mit meinen Kindern in die Berge gehe, trage ich Jeans und Sneakers oder sportliche und bequeme Kleidung, in der ich mich bewegen kann. Wenn ich eine große Show wie den ESC moderiere oder bei einer Abendveranstaltung zu Gast bin, wähle ich gerne ein besonderes Outfit. Das kann beispielsweise ein eleganter Hosenanzug oder ein tolles Kleid sein.
Wie blicken Sie auf das kommende Jahr? Gibt es Projekte oder persönliche Ziele, auf die Sie sich besonders freuen?
Absolut. Man muss im Leben immer Träume und Ziele haben, um sich weiterzuentwickeln. Ich bin immer neugierig, etwas Neues auszuprobieren. Welche Projekte ich für 2026 plane, kann ich allerdings noch nicht verraten.
Sie wirken oft unglaublich positiv und energiegeladen. Haben Sie ein Ritual oder eine Gewohnheit, mit der Sie ins neue Jahr starten?
Ich bin immer schon ein positiver Mensch gewesen und lache gerne und viel. Meist fahren wir über Silvester in den Urlaub und rutschen dort ins neue Jahr. Auch dieses Jahr werden wir mit der Familie verreisen und in unserem Urlaub Silvester feiern.
Ihr Privatleben steht oft im Mittelpunkt, Paparazzi verfolgen Sie im Urlaub usw. – wie gehen Sie damit um?
Ich bin damit sozusagen groß geworden und kenne das nicht anders. Und da ich mit den Paparazzi respektvoll umgehe, tun sie das auch mit mir. Die Paparazzi müssen ja auch Geld verdienen, um ihre Familien zu ernähren. Und wenn man sich in die Öffentlichkeit begibt und in meinem Job arbeitet, gehört das nun mal dazu. Aber auch bei mir gibt es Momente, in denen ich mir wünschen würde, dass keine Paparazzi mir auf Schritt und Tritt folgen.
Sie haben dieses Jahr auch eine eigene Beautymarke namens Goovie, also Good Vibes, gegründet – haben Sie eine persönliche Glücksformel für Good Vibes?
Ich bin sehr dankbar, dass ich so viele verschiedene Sachen machen darf und mag gerade die Vielfalt daran. Mit der Gründung meiner Marke „Goovi“ habe ich mich auf ein ganz neues Terrain gewagt. Meine Familie ist sicher die wichtigste Quelle meines Glücks, aber du selbst bist immer verantwortlich für dein Glück, nicht andere. Ich gehe positiv durchs Leben und bin niemand, der über alles jammert und sich ständig beschwert.