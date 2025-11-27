Michelle Hunziker im WOMAN-Talk

Michelle Hunziker :

Ich habe am Anfang meiner Karriere schon einmal mit 17 Jahren für Unterwäsche geworben. Ich fand es spannend, das nochmal zu tun und die Wäsche von Triumph hat mich ebenso überzeugt wie das Konzept der Kreativagentur. Außerdem steht Triumph für Werte, die ich absolut teile, z.B. dass wahre Schönheit aus Selbstvertrauen entsteht und dass jede Frau sich wohlfühlen darf, unabhängig von Normen und Erwartungen. Dabei geht es um Werte wie Freiheit und die Stärke, sich in seiner Haut wohlzufühlen. Wir Frauen müssen nicht perfekt sein, sondern sollten vor allem authentisch bleiben. Selbstbewusstsein entsteht, wenn wir uns nicht verstellen müssen, sondern unsere eigene Persönlichkeit zeigen können.