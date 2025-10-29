Naja Munthe: Ihre Mode hat Message

Naja Munthe :

Anfangs eigentlich nicht. Ich hatte wenig Ahnung von Steuern oder Formalitäten. Heute sind die Herausforderungen natürlich viel komplexer. Aber ich würde es jederzeit wieder tun. Mein wichtigstes Learning: neugierig und offen bleiben, nie aufhören zu lernen. In Dänemark habe ich das Privileg erfahren, immer ermutigt worden zu sein, meinen Weg zu gehen. Aber mir ist bewusst, dass viele Frauen weltweit nicht diese Freiheit haben. Deshalb möchte ich mit meiner Arbeit Frauen auch über Grenzen hinaus stärken.